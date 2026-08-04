Από νησί σε νησί και από μαγευτικές παραλίες σε μοναδικές εμπειρίες, η Σίσσυ Χρηστίδου απολαμβάνει ένα από τα πιο ξέγνοιαστα καλοκαίρια των τελευταίων χρόνων.

Η ίδια έχει πατήσει για λίγο «παύση» στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και γεμίζει τις μπαταρίες της, εξερευνώντας τις ομορφιές της Ελλάδας.

Αυτό το διάστημα βρίσκεται στα Χανιά, όπου ζει αυθεντικές καλοκαιρινές στιγμές μαζί με αγαπημένους φίλους. Οι αναρτήσεις της στα social media μοιάζουν με καρτ ποστάλ από την Κρήτη, γεμάτες γαλαζοπράσινα νερά, χρυσαφένιες παραλίες και εικόνες που αποτυπώνουν την απόλυτη καλοκαιρινή ανεμελιά.

Ανάμεσα στις βουτιές και τις χαλαρές στιγμές δίπλα στη θάλασσα, η Σίσσυ δεν παρέλειψε να μοιραστεί και μια διαφορετική εμπειρία από τις διακοπές της.

Η παρουσιάστρια επισκέφθηκε έναν χώρο όπου συνάντησε ελαφάκια, τα οποία τάισε, δείχνοντας τον ενθουσιασμό της για την ξεχωριστή αυτή επαφή με τα πανέμορφα ζώα. Το σχετικό στιγμιότυπο κέρδισε αμέσως τα σχόλια των διαδικτυακών της φίλων, που ξεχώρισαν τη γλυκιά και τρυφερή πλευρά της.

Βουτιές, μαγευτικά τοπία και μια ξεχωριστή συνάντηση με ελαφάκια

Στα τελευταία της Instagram Stories, η παρουσιάστρια δημοσίευσε μια ήρεμη φωτογραφία με φόντο το απέραντο γαλάζιο, αλλά και βίντεο από παραλία των Χανίων, όπου τα κρυστάλλινα νερά και η χρυσή άμμος συνθέτουν ένα σκηνικό που θυμίζει εξωτικό προορισμό.

Η Σίσσυ Χρηστίδου φαίνεται να αξιοποιεί στο έπακρο κάθε ημέρα των διακοπών της, λίγο πριν επιστρέψει στις προετοιμασίες για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Άλλωστε, το φετινό καλοκαίρι ήταν γεμάτο ταξίδια, με στάσεις στην Πάτμο, την Κέρκυρα, τη Μύκονο και τώρα την Κρήτη.