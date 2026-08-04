Σίσσυ Χρηστίδου: Βουτιές σε εξωτική παραλία και παιχνίδια με ελαφάκια

Οι νέες φωτογραφίες από την Κρήτη

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Οι εντυπωσιακές εικόνες από τα Χανιά

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σίσσυ Χρηστίδου απολαμβάνει ξέγνοιαστο καλοκαίρι στα Χανιά, εξερευνώντας την Ελλάδα.
  • Έχει πατήσει «παύση» στις επαγγελματικές υποχρεώσεις για να γεμίσει τις μπαταρίες της.
  • Μοιράζεται στιγμές από τις διακοπές της στα social media, με γαλαζοπράσινα νερά και χρυσαφένιες παραλίες.
  • Επισκέφθηκε χώρο με ελαφάκια, δείχνοντας ενθουσιασμό για την επαφή με τα ζώα.
  • Το καλοκαίρι περιλάμβανε ταξίδια σε Πάτμο, Κέρκυρα, Μύκονο και Κρήτη.

Από νησί σε νησί και από μαγευτικές παραλίες σε μοναδικές εμπειρίες, η Σίσσυ Χρηστίδου απολαμβάνει ένα από τα πιο ξέγνοιαστα καλοκαίρια των τελευταίων χρόνων.

Χρηστίδου: Οι διακοπές στα Χανιά και το γλυκό με το όνομα της εκπομπής

Η ίδια έχει πατήσει για λίγο «παύση» στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και γεμίζει τις μπαταρίες της, εξερευνώντας τις ομορφιές της Ελλάδας. 

Σίσσυ Χρηστίδου: Βουτιές σε εξωτική παραλία και παιχνίδια με ελαφάκια

Αυτό το διάστημα βρίσκεται στα Χανιά, όπου ζει αυθεντικές καλοκαιρινές στιγμές μαζί με αγαπημένους φίλους. Οι αναρτήσεις της στα social media μοιάζουν με καρτ ποστάλ από την Κρήτη, γεμάτες γαλαζοπράσινα νερά, χρυσαφένιες παραλίες και εικόνες που αποτυπώνουν την απόλυτη καλοκαιρινή ανεμελιά.

 

Σίσσυ Χρηστίδου: Η νέα φωτογραφία της παρουσιάστριας με το... αγόρι της!

Ανάμεσα στις βουτιές και τις χαλαρές στιγμές δίπλα στη θάλασσα, η Σίσσυ δεν παρέλειψε να μοιραστεί και μια διαφορετική εμπειρία από τις διακοπές της.

Η παρουσιάστρια επισκέφθηκε έναν χώρο όπου συνάντησε ελαφάκια, τα οποία τάισε, δείχνοντας τον ενθουσιασμό της για την ξεχωριστή αυτή επαφή με τα πανέμορφα ζώα. Το σχετικό στιγμιότυπο κέρδισε αμέσως τα σχόλια των διαδικτυακών της φίλων, που ξεχώρισαν τη γλυκιά και τρυφερή πλευρά της.

Βουτιές, μαγευτικά τοπία και μια ξεχωριστή συνάντηση με ελαφάκια

Στα τελευταία της Instagram Stories, η παρουσιάστρια δημοσίευσε μια ήρεμη φωτογραφία με φόντο το απέραντο γαλάζιο, αλλά και βίντεο από παραλία των Χανίων, όπου τα κρυστάλλινα νερά και η χρυσή άμμος συνθέτουν ένα σκηνικό που θυμίζει εξωτικό προορισμό.

Σίσσυ Χρηστίδου: Βουτιές σε εξωτική παραλία και παιχνίδια με ελαφάκια

Η Σίσσυ Χρηστίδου φαίνεται να αξιοποιεί στο έπακρο κάθε ημέρα των διακοπών της, λίγο πριν επιστρέψει στις προετοιμασίες για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

 Άλλωστε, το φετινό καλοκαίρι ήταν γεμάτο ταξίδια, με στάσεις στην Πάτμο, την Κέρκυρα, τη Μύκονο και τώρα την Κρήτη.

Σίσσυ Χρηστίδου: Βουτιές σε εξωτική παραλία και παιχνίδια με ελαφάκια

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