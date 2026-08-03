Φωτιά στη Βοιωτία: Το σημείο μηδέν από το οποίο ξεκίνησε (βίντεο Star)

Η κάμερα του Star με τον Βαγγέλη Γκούμα κατέγραψε τις μαρτυρίες για το «σημείο 0» από το οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά στη Βοιωτία για να φτάσει στα Μέγαρα και τις εικόνες από τις πληγείσες περιοχές που αποτυπώνουν την ένταση του μετώπου και το μέγεθος της καταστροφής.

Σπίτια κάηκαν ολοσχερώς, υποδομές υπέστησαν σοβαρές ζημιές και σε αρκετά σημεία οι κάτοικοι έμειναν χωρίς ρεύμα και νερό την επόμενη ημέρα.

Στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας και στο Πόρτο Γερμενό οι κάτοικοι μετρούν απώλειες, ενώ την ίδια ώρα βρίσκονται σε εξέλιξη αυτοψίες από τα αρμόδια κλιμάκια και έρευνα της Πυροσβεστικής για το πού και πώς άρχισε η πυρκαγιά.

Φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας: «Οι φλόγες ήταν 10 μέτρα»

Στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας, όπου οι φλόγες έφτασαν πολύ κοντά στα σπίτια, ο Λουκάς Γεώργαινας, ιδιοκτήτης κατοικίας, περιέγραψε όσα έζησε την ώρα της φωτιάς: «Χαμός… ήταν εδώ 10 μέτρα οι φλόγες μόνοι μας παλεύαμε με τα λάστιχα να το σώσουμε το σπίτι, κόποι μιας ζωής, καλά να’ μαστε και θα το φτιάξουμε».

Ο Βαγγέλης Γκούμας, μεταφέροντας την εικόνα από τον Άγιο Βασίλειο, ανέφερε ότι στον οικισμό που εκκενώθηκε κάηκε ολοκληρωτικά ένα σπίτι και ότι στο εσωτερικό του «η κατάσταση όπως βλέπετε είναι μια πλήρης καταστροφή δεν έχει μείνει τίποτα». Όπως μετέδωσε, οι ιδιοκτήτες ανέφεραν πως το συγκεκριμένο σπίτι χαρακτηρίστηκε «κίτρινο».

Ο Κώστας Μπακλάκος, ιδιοκτήτης σπιτιού στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας, ακούγεται να λέει: «Κίτρινο το έβγαλαν αυτό, θεωρείτε ότι επισκευάζεται;»

Το «σημείο μηδέν» στο Καπαρέλλι και η έρευνα της Πυροσβεστικής

Κρίσιμο στοιχείο για την εξέλιξη της έρευνας αποτελεί η μαρτυρία του Σωτήρη Τσεμπελίκου, αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος έδωσε κατάθεση στην Πυροσβεστική για το σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Η κατάθεσή του αφορά το χωριό Καπαρέλλι της Βοιωτίας.

Το σημείο 0 της πυρκαγιάς στη Βοιωτία

Ο ίδιος περιέγραψε το σημείο έναρξης λέγοντας: «Στις 1.30, η φωτιά ξεκίνησε από δω, όπου είχε ξανακαεί πριν από 20 μέρες».

Σε δεύτερη αναφορά του για την ίδια περιοχή, ο Σωτήρης Τσεμπελίκος πρόσθεσε: «Εδώ έχει τα καλώδια, έρχονται από κάτω αλλά αν έχουν πάρει από τα καλώδια ή βάλανε στουπί και το ξανακάψανε δεν ξέρω».

Στο σημείο βρέθηκαν άνδρες του ανακριτικού της Πυροσβεστικής και πραγματοποίησαν αυτοψία. Ο Βαγγέλης Γκούμας μετέδωσε ότι η φωτιά «έκαψε χιλιάδες στρέμματα» και ότι «εκεί λοιπόν υπάρχουν και άνδρες του ανακριτικού της πυροσβεστικής και κάνουν αυτοψία».

Καμένα σπίτια και σοβαρές ζημιές στο Πόρτο Γερμενό

Η καταστροφή επεκτάθηκε και στη Δυτική Αττική, με το Πόρτο Γερμενό να καταγράφει μεγάλες ζημιές σε κατοικίες και επιχειρήσεις. Οι κάτοικοι είδαν τη φωτιά να φτάνει στις γειτονιές τους και να αφήνει πίσω στάχτες και αποκαΐδια.

Από την περιοχή μεταδίδεται ότι δεκάδες σπίτια είναι καμένα και ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν έχουν απομείνει όρθιοι ούτε οι τοίχοι, ώστε οι επιτροπές ελέγχου να μπορέσουν να τοποθετήσουν τη σχετική σήμανση, «το κίτρινο ή το κόκκινο ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς».

Εικόνες καταστροφής στα καμένα

Ο Σεραφείμ Μακρυνώρης, ιδιοκτήτης καταστήματος στο Πόρτο Γερμενό, περιέγραψε τις συνθήκες που επικρατούν μετά τη φωτιά: «Από τη φωτιά και μετά δεν έχει ρεύμα δεν έχει νερό τα πράγματα ότι είχα από μια γεννήτρια δεν σηκώνει τα ψυγεία τα περισσότερα τα έχω πετάξει αναγκαστικά κράτησα τη γεννήτρια ίσα να’ χει ο παππούς το air condition».

Αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές

Μετά το πέρασμα της πυρκαγιάς ξεκίνησαν οι απαραίτητες ενέργειες για την αποτύπωση των ζημιών. Κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών πήγανε στις πληγείσες περιοχές για να διενεργήσουν αυτοψίες.

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, δήλωσε: «Aπό σήμερα έχουμε ξεκινήσει και έχουν βγει τα στελέχη της γενικής γραμματείας αποκατάστασης φυσικών καταστροφών και διενεργούν αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές».

Οι έλεγχοι αυτοί αφορούν την καταγραφή της κατάστασης κατοικιών και κτιρίων στις περιοχές που επλήγησαν τόσο στη Βοιωτία όσο και στη Δυτική Αττική.

Meteo: Από τα ισχυρότερα μελτέμια της τελευταίας 15ετίας

Σημαντικό παράγοντα στην εξάπλωση της φωτιάς αποτέλεσαν οι πολύ ισχυροί άνεμοι. Σύμφωνα με το meteo, τα μελτέμια των τελευταίων ημερών ήταν από τα ισχυρότερα της τελευταίας 15ετίας.

Οι καταγραφές έδειξαν πολύ ισχυρές ριπές ανέμου σε περιοχές της Αττικής, της Κρήτης και της Εύβοιας, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν ακόμη και τα 150 χιλιόμετρα ανά ώρα.

Τα συγκεκριμένα δεδομένα εξηγούν τις ακραίες συνθήκες κάτω από τις οποίες κινήθηκε η φωτιά από τη Βοιωτία προς τη Δυτική Αττική, επηρεάζοντας οικισμούς όπως ο Άγιος Βασίλειος και το Πόρτο Γερμενό και δυσκολεύοντας την επιχείρηση περιορισμού της.

