Καιρός: Έρχονται ξανά 40άρια - Τι θα γίνει με τα μελτέμια

Η πρόγνωση του καιρού για την Τρίτη 4/8 από το Star, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Ανεβαίνει η θερμοκρασία μέσα στην εβδομάδα, με τον υδράργυρο να «σκαρφαλώνει» σε ορισμένες περιοχές έως και τους 40°C.

Ανοδική πορεία θα ακολουθήσει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, με τη ζέστη να εντείνεται κυρίως στα ηπειρωτικά και ιδιαίτερα στις κλειστές περιοχές μακριά από τη θάλασσα. Συμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, έως την Πέμπτη ο υδράργυρος θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, ενώ από την Παρασκευή διαφαίνεται πιθανότητα να αγγίξει τοπικά ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Στα ανατολικά ηπειρωτικά οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάνουν έως τους 37-38 βαθμούς, ενώ στα δυτικά, όπου η επίδραση του μελτεμιού είναι μικρότερη, αναμένονται ακόμη υψηλότερες τιμές.

Η εκτίμηση για τοπικά 40άρια αφορά κυρίως εσωτερικές περιοχές που δεν επηρεάζονται από τη θαλάσσια αύρα.

Καιρός: Επιμένουν τα μελτέμια - Τι προβλέπεται για τη Δυτική Αττική

Παρά την άνοδο της θερμοκρασίας, τα μελτέμια θα διατηρηθούν στο Αιγαίο, χωρίς όμως τις ακραίες εντάσεις που καταγράφηκαν τις προηγούμενες ημέρες.

Από την Τρίτη έως και την Πέμπτη οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν γενικά 6 και τοπικά 7 μποφόρ, κυρίως στην περιοχή του Κάβο Ντόρο, την Εύβοια και τα ανατολικά τμήματα της Αττικής.

Στη Δυτική Αττική οι άνεμοι εξασθενούν σταδιακά. Τη Δευτέρα οι ριπές φτάνουν κατά τόπους τα 40-50 χλμ./ώρα, όμως από το απόγευμα υποχωρούν και το βράδυ αναμένεται να περιοριστούν γύρω στα 4 μποφόρ.

Αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς την Τρίτη - Στο «πορτοκαλί» η Αττική

Παρά την εξασθένηση των ανέμων, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες παραμένουν δυσμενείς λόγω της ζέστης, της παρατεταμένης ανομβρίας και της ξηρής βλάστησης.

Για την Τρίτη 4/8 προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) σε Αττική, Εύβοια και Χίο, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Η πρόγνωση του καιρού για την Τρίτη 4/8 από την ΕΜΥ

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά οπότε στα ορεινά της Ηπείρου είναι πιθανόν σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 με 36 και στα ηπειρωτικά τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 και στη νότια Κρήτη τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.



