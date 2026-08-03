Aνακαινίζω 2026: Νέα ευκαιρία για χιλιάδες κλειστά σπίτια

Τι αλλάζει - Έως 31/8 η έκδοση Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας

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Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση
Αλλάζουν τα κριτήρια για το «Ανακαινίζω 2026» - Νέα δεδομένα για τα κλειστά σπίτια (βίντεο ΕΡΤ)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέα κοινή υπουργική απόφαση επιτρέπει σε χιλιάδες ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω 2026».
  • Η προθεσμία για έκδοση Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας είναι έως 31 Αυγούστου 2026.
  • Το πρόγραμμα εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2021-2027 με προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ.
  • Στόχος του προγράμματος είναι η επαναφορά αναξιοποίητων κατοικιών στην αγορά.

Χιλιάδες περισσότεροι ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών μπορούν πλέον να διεκδικήσουν ένταξη στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω 2026», καθώς η νέα κοινή υπουργική απόφαση χαλαρώνει δύο βασικές προϋποθέσεις. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία έως και τις 31 Αυγούστου 2026 για να εκδώσουν Βεβαίωση Επιλεξιμότητας και να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας.

Η παρέμβαση αφορά το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας» του ΕΣΠΑ 2021-2027, με προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ, που επιδιώκει να επαναφέρει στην αγορά κατοικίες οι οποίες παραμένουν αναξιοποίητες.

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