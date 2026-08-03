Χιλιάδες περισσότεροι ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών μπορούν πλέον να διεκδικήσουν ένταξη στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω 2026», καθώς η νέα κοινή υπουργική απόφαση χαλαρώνει δύο βασικές προϋποθέσεις. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία έως και τις 31 Αυγούστου 2026 για να εκδώσουν Βεβαίωση Επιλεξιμότητας και να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας.
Η παρέμβαση αφορά το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας» του ΕΣΠΑ 2021-2027, με προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ, που επιδιώκει να επαναφέρει στην αγορά κατοικίες οι οποίες παραμένουν αναξιοποίητες.
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