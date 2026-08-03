Στην πανέμορφη Αντίπαρο απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές η Ελένη Τσολάκη, γεμίζοντας τις μπαταρίες της και μοιραζόμενη μοναδικές στιγμές με τους followers της.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια έκανε τη βραδινή της βόλτα στα γραφικά, κυκλαδίτικα σοκάκια του νησιού, ποζάροντας χαμογελαστή με φόντο τα παραδοσιακά καΐκια και το απέραντο μπλε της θάλασσας.

Η καλοκαιρινή αύρα φαίνεται να της ταιριάζει πολύ, καθώς μέσα από τις αναρτήσεις της ταξίδεψε τους ακολούθους της, δείχνοντάς τους ένα παραδοσιακό ξύλινο περίπτερο πώλησης μελιού, αλλά κ+ι ένα λαχταριστό γλυκό με παγωτό που απόλαυσε δίπλα στο κύμα.

Συνοδεύοντας τις δημοσιεύσεις της με τη λιτή αλλά γεμάτη ενθουσιασμό λεζάντα «Καλοκαιράκι!!», μετέδωσε σε όλους την ανεμελιά και την όμορφη ατμόσφαιρα των διακοπών της.

Η ανάρτηση της Ελένης Τσολάκη

Πέρα όμως από τις στιγμές χαλάρωσης στο νησί, το φετινό καλοκαίρι έχει μια εντελώς διαφορετική και ιδιαίτερη σημασία για την ίδια. Η Ελένη Τσολάκη διανύει πλέον μια από τις πιο όμορφες και συγκινητικές περιόδους της ζωής της, καθώς η μητρότητα έχει έρθει για να αλλάξει ολοκληρωτικά τις προτεραιότητες και την καθημερινότητά της.

Μετά από μια απαιτητική τηλεοπτική σεζόν, η παρουσιάστρια δείχνει πιο κατασταλαγμένη και ευτυχισμένη από ποτέ. Ο ερχομός της κορούλας της έχει φέρει μια πρωτόγνωρη γλυκύτητα στη ζωή της, κάνοντας τις φετινές διακοπές στο Αιγαίο το ιδανικό σκηνικό για να δημιουργήσει τις πιο όμορφες, πρώτες οικογενειακές αναμνήσεις.