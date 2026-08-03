Ελένη Τσολάκη: Τα νέα ενσταντανέ από τις διακοπές της στην Αντίπαρο

Η παρουσιάστρια πιο όμορφη από ποτέ!

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Τσολάκη απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Αντίπαρο, μοιράζοντας στιγμές με τους followers της.
  • Ποζάρει χαμογελαστή στα κυκλαδίτικα σοκάκια με φόντο παραδοσιακά καΐκια και τη θάλασσα.
  • Δημοσιεύει φωτογραφίες από παραδοσιακό περίπτερο μελιού και γλυκό με παγωτό, συνοδευόμενες από τη λεζάντα «Καλοκαιράκι!!».
  • Η μητρότητα έχει φέρει αλλαγές στην καθημερινότητά της, κάνοντάς την πιο ευτυχισμένη.
  • Οι φετινές διακοπές είναι ιδανικές για να δημιουργήσει οικογενειακές αναμνήσεις με την κόρη της.

Στην πανέμορφη Αντίπαρο απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές η Ελένη Τσολάκη, γεμίζοντας τις μπαταρίες της και μοιραζόμενη μοναδικές στιγμές με τους followers της. 

Ελένη Τσολάκη: Το τρυφερό στιγμιότυπο με την κόρη της από τις διακοπές

Η αγαπημένη παρουσιάστρια έκανε τη βραδινή της βόλτα στα γραφικά, κυκλαδίτικα σοκάκια του νησιού, ποζάροντας χαμογελαστή με φόντο τα παραδοσιακά καΐκια και το απέραντο μπλε της θάλασσας.

Ελένη Τσολάκη: Τα νέα ενσταντανέ από τις διακοπές της στην Αντίπαρο

Η καλοκαιρινή αύρα φαίνεται να της ταιριάζει πολύ, καθώς μέσα από τις αναρτήσεις της ταξίδεψε τους ακολούθους της, δείχνοντάς τους ένα παραδοσιακό ξύλινο περίπτερο πώλησης μελιού, αλλά κ+ι ένα λαχταριστό γλυκό με παγωτό που απόλαυσε δίπλα στο κύμα.

Ελένη Τσολάκη: Στιγμές ευτυχίας με την κόρη της στην παιδική χαρά

Συνοδεύοντας τις δημοσιεύσεις της με τη λιτή αλλά γεμάτη ενθουσιασμό λεζάντα «Καλοκαιράκι!!», μετέδωσε σε όλους την ανεμελιά και την όμορφη ατμόσφαιρα των διακοπών της.

Η ανάρτηση της Ελένης Τσολάκη

Πέρα όμως από τις στιγμές χαλάρωσης στο νησί, το φετινό καλοκαίρι έχει μια εντελώς διαφορετική και ιδιαίτερη σημασία για την ίδια. Η Ελένη Τσολάκη διανύει πλέον μια από τις πιο όμορφες και συγκινητικές περιόδους της ζωής της, καθώς η μητρότητα έχει έρθει για να αλλάξει ολοκληρωτικά τις προτεραιότητες και την καθημερινότητά της. 

Ελένη Τσολάκη: Πέρασε το πρώτο Πάσχα με την κορούλα της

Μετά από μια απαιτητική τηλεοπτική σεζόν, η παρουσιάστρια δείχνει πιο κατασταλαγμένη και ευτυχισμένη από ποτέ. Ο ερχομός της κορούλας της έχει φέρει μια πρωτόγνωρη γλυκύτητα στη ζωή της, κάνοντας τις φετινές διακοπές στο Αιγαίο το ιδανικό σκηνικό για να δημιουργήσει τις πιο όμορφες, πρώτες οικογενειακές αναμνήσεις.

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ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ
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