Ελένη Τσολάκη: Πέρασε το πρώτο Πάσχα με την κορούλα της

Το πρώτο Πάσχα με την κόρη της πέρασε η Ελένη Τσολάκη. Η παρουσιάστρια πριν από λίγους μήνες έγινε για πρώτη φορά μητέρα ολοκληρώνοντας την προσωπική της ευτυχία στο πλευρό του Παύλου Πετρουλάκη.

Ανήμερα του Πάσχα, η Ελένη Τσολάκη μοιράστηκε στα social media τις νέες εικόνες από την βόλτα με την κόρη της, ευχαριστώντας παράλληλα για τις ευχές που έλαβε για τα γενέθλιά της.

«Χρόνια πολλά!!Χριστός Ανέστη! Ας φέρει αυτή η Ανάσταση τη γαλήνη, την ηρεμία της ψυχής μας κ το φως!!!! Υγ.Σας ευχαριστώ όλους πολύ για τις όμορφες ευχές στα γενέθλια μου!!! Ανταποδίδω με όλη μου την αγάπη», έγραψε.

Η παρουσιάστρια που βρίσκεται στις Σπέτσες, ανάμεσα στις φωτογραφίες που πόσταρε από την Ανάσταση, «ανέβασε» και μία σπάνια selfie με τον σύζυγό της.

Σε συνέντευξή της στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και στο The 2Night Show, η Ελένη Τσολάκη είχε πει για τη μητρότητα: «Αισθάνθηκα σαν να ξεκινάω πάλι από την αρχή. Ο ερχομός ενός παιδιού στη ζωή ενός ανθρώπου είναι ένα restart. Ένιωσα ευγνωμοσύνη και μεγάλη χαρά. Σαν να ήταν γιορτή μου».

Θυμίζουμε ότι ο γάμος της με τον επιχειρηματία Παύλο Πετρουλάκη έγινε τον Σεπτέμβρη του 2017. Το ζευγάρι εξακολουθεί να κρατάει την προσωπική του ζωή μακριά από τα media, με την παρουσιάστρια να αναφέρεται συχνά στη μητρότητα και στη νέα της καθημερινότητα με την κόρη της.