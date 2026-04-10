Νατάσα Θεοδωρίδου: Το πρώτο κοινό βίντεο με τον σύντροφό της

Ρεπορτάζ για τη σχέση της Νατάσας Θεοδωρίδου με τον Γιάννη Καρυπίδη - Βίντεο αρχείου Happy Day
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο σύντροφός της Γιάννης Καρυπίδης δημοσίευσαν το πρώτο κοινό τους βίντεο στο TikTok.
  • Το ζευγάρι κρατά τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με τον Καρυπίδη να προτιμά τη διακριτικότητα.
  • Η Θεοδωρίδου έχει δύο κόρες από προηγούμενους γάμους και έχει επιλέξει να διατηρεί την προσωπική της ζωή ιδιωτική.
  • Η τραγουδίστρια βιώνει μια ήρεμη περίοδο στη ζωή της με τον σύντροφό της, με κοινά ενδιαφέροντα και αμοιβαία εκτίμηση.
  • Η Νατάσα Θεοδωρίδου έχει μιλήσει για την αξία του έρωτα και τη σημασία της αφοσίωσης σε αυτόν.

Εκτός Αθηνών εξορμά και η Νατάσα Θεοδωρίδου για τις ημέρες του Πάσχα, μετά και το φινάλε στο νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανιζόταν με τον Σάκη Ρουβά. Μαζί της ο σύντροφός της, Γιάννης Καρυπίδης, ο οποίος δημοσίευσε και το πρώτο κοινό τους βίντεο στο TikTok

Παρότι οι δυο τους έχουν αποφασίσει να κρατούν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, κρατώντας χαμηλούς τόνους, ο επιχειρηματίας δε δίστασε να μοιραστεί με τους ακολούθους του ένα βίντεο με την αγαπημένη του. 

Στο βίντεο αυτό η Νατάσα Θεοδωρίδου οδηγεί, με τον ήλιο να δύει και από το ηχοσύστημα του αυτοκινήτου να ακούγεται το τραγούδι της «Φορτηγό».

 

@yanniskary Windows down, volume up. She said… Φορτηγό 🚚🚛 _______ #fortigo #fortigotisnatasas #natasatheodoridou ——— @Natasa Theodoridou ♬ πρωτότυπος ήχος - Yanniskary

 

«Windows down, volume up. She said… Φορτηγό», έγραψε ο Γιάννης Καρυπίδης, ο οποίος όμως φρόντισε να μη δείξει το πρόσωπό του. 

H Νατάσα Θεοδωρίδου με τον Γιάννη Καρυπίδη

 Το ζευγάρι είναι μαζί από πέρσι τον Μάρτιο και έχει κάνει αρκετές κοινές δημόσιες εμφανίσεις και ταξίδια. 

Ο Γιάννης Καρυπίδης, που διατηρεί ιδιωτικό λογαριασμό στα social media, προτιμά τη διακριτικότητα, κάτι που δείχνει να ταιριάζει απόλυτα στη στάση ζωής της τραγουδίστριας τα τελευταία χρόνια.

 

 

Η Νατάσα Θεοδωρίδου, σε παλαιότερη συνέντευξή της στο Mega, είχε μιλήσει ανοιχτά για το πώς βιώνει τον έρωτα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Σαν τον έρωτα δεν έχει. Επειδή έχω κορίτσια, δεν έχει μπει άντρας στο σπίτι ποτέ. Παρόλο που έφυγαν τα κορίτσια μου για σπουδές, ακόμα δεν μπαίνει. Δίνομαι στον έρωτα ψυχή και σώμα. Στον έρωτα εάν δεν δοθείς, τότε κάνουμε μισή δουλειά»

Η τραγουδίστρια έχει κάνει δύο γάμους στο παρελθόν από τους οποίους έχει αποκτήσει δύο κόρες. Μέχρι το 1996 ήταν παντρεμένη με τον επιχειρηματία Τάκη Μπέτα, με τον οποίο απέκτησε την πρώτη της κόρη, τη Χριστιάνα. Αργότερα, παντρεύτηκε τον πλαστικό χειρουργό Ανδρέα Φουστάνο, με τον οποίο απέκτησε τη δεύτερη κόρη της, την Ανδριάννα.

 

 

Από το 2007 και έπειτα, έχει επιλέξει συνειδητά να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα media, σεβόμενη τόσο τις κόρες της όσο και τις δικές της ανάγκες για ιδιωτικότητα.

Τον τελευταίο καιρό φαίνεται να διανύει μια από τις πιο ήρεμες περιόδους της ζωής της, έχοντας στο πλευρό της έναν άνθρωπο με τον οποίο μοιράζεται κοινά ενδιαφέροντα και αμοιβαία εκτίμηση. 

Διαβάστε περισσότερα:
