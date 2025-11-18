Νατάσα Θεοδωρίδου: Το βίντεο και οι τρυφερές ευχές στην κόρη της, Χριστιάνα

Όσα είχε αποκαλύψει η Νατάσα Θεοδωρίδου για τον έρωτα και τον τρόπο που εκείνη βιώνει αυτό το συναίσθημα / Βίντεο: Happy Day

Η Νατάσα Θεοδωρίδου έχει αποδείξει πολλές φορές πως ο ρόλος της μητέρας είναι ο πιο σημαντικός για την ίδια.

Παρά τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και το απαιτητικό της πρόγραμμα, δεν χάνει ποτέ την ευκαιρία να βρίσκεται κοντά στις δύο της κόρες, με τις οποίες διατηρεί μια βαθιά και τρυφερή σχέση.

Σήμερα, 18 Νοεμβρίου, η χαρά της ήταν ακό, καθώς η μεγάλη κόρη της, Χριστιάνα, έχει τα γενέθλιά της. Η γνωστή ερμηνεύτρια δεν θα μπορούσε να αφήσει μια τέτοια στιγμή να περάσει χωρίς να εκφράσει δημόσια τα συναισθήματά της.

Έτσι, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους αγαπημένα στιγμιότυπα με τη Χριστιάνα, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά το πόσο περήφανη είναι για εκείνη.

Η ανάρτησή της είχε έναν ιδιαίτερα συγκινητικό τόνο, καθώς η Νατάσα Θεοδωρίδου συνόδευσε τις φωτογραφίες με ένα μήνυμα γεμάτο αγάπη, θαυμασμό και ειλικρινή τρυφερότητα.

Η τραγουδίστρια έγραψε συγκεκριμένα: «Χρόνια σου πολλά είδωλο μου…γεμάτα υγεία …όλα τα υπόλοιπα τα κουμαντάρεις …γιατί επέλεξες να είσαι ο Οδηγός της ζωής σου…σε λατρεύω..σε θαυμάζω..σε ακολουθώ».

Η ανάρτηση της Νατάσας Θεοδωρίδου

Με αυτά τα λόγια, η Νατάσα Θεοδωρίδου όχι μόνο ευχήθηκε στη Χριστιάνα Μπέτα για τα γενέθλιά της, αλλά της υπενθύμισε και πόσο πολύ την εμπνέει με τον χαρακτήρα της και τον τρόπο που χαράζει τον δικό της δρόμο.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η δημοσίευση της τραγουδίστριας ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή στα social media, συγκεντρώνοντας θερμά σχόλια και ευχές από τους followers της στο Instagram.