Ανδριάννα Φουστάνου: Οι ευχές της Θεοδωρίδου και οι σπάνιες φωτογραφίες της

Γενέθλια έχει σήμερα η μικρότερη κόρη της τραγουδίστριας

Η σπάνια εμφάνιση της Νατάσας Θεοδωρίδου με τον αδελφό της και την ανιψιά της - Φωτογραφίες
Ξεχωριστή είναι η σημερινή ημέρα για τη Νατάσα Θεοδωρίδου, καθώς η μικρότερη κόρη της, Ανδριάννα, που απέκτησε από τον δεύτερο γάμο της με τον Ανδρεά Φουστάνο, έχει τα γενέθλιά της

Η τραγουδίστρια τής ευχήθηκε με μια σειρά από σπάνιες φωτογραφίες της, τις οποίες συνόδευε με ένα άκρως τρυφερό μήνυμα, το οποίο αποδεικνύει την ιδιαίτερη σχέση που έχουν. 

Στο βίντεο που δημοσίευσε βλέπουμε την εορτάζουσα σε διάφορες στιγμές της ζωής της από τα παιδικά της χρόνια μέχρι τις βόλτες και τα ταξίδια με τη μητέρα της και την αδελφή της, Χριστιάνα Μπέτα

Η τρυφερή ανάρτηση της Νατάσας Θεοδωρίδου

«Χρόνια σου πολλά Αντριάννα μας λουλούδι μου πολύχρωμο αστέρι μου φωτεινό καλόκαρδο πλάσμα μου να έχεις χρόνια πολλά γεμάτα υγεία χαμόγελα, έρωτες και μια καρδιά γεμάτη όνειρα. Είσαι η ευλογία της ζωής μου και είμαι περήφανη για σένα κάθε μέρα. Σ’ αγαπάω», έγραψε η Νατάσα Θεοδωρίδου στη λεζάντα. 

Η Ανδριάννα Φουστάνου γεννήθηκε στις 11 Αυγούστου του 2000 και είναι καρπός του έρωτα της Νατάσας Θεοδωρίδου με τον γνωστό πλαστικό χειρουργό, Ανδρέα Φουστάνο. Έχει πάρει το πτυχίο της από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ολοκληρώνοντας με επιτυχία τις σπουδές στο τμήμα Φιλοσοφικής της Καλαμάτας

 

 

