Ελεονώρα Μελέτη: Η «φουσκωμένη» κοιλίτσα που άναψε φωτιές στα social

Έντονη συζήτηση και πλήθος αντιδράσεων προκάλεσαν τις τελευταίες ώρες τα Instagram stories που δημοσίευσε η Ελεονώρα Μελέτη στον προσωπικό της λογαριασμό, αφήνοντας πολλούς από τους followers της κυριολεκτικά… άφωνους.

Η ευρωβουλευτής και παρουσιάστρια ανέβασε μια σειρά από φωτογραφίες, στις οποίες ποζάρει χαμογελαστή μπροστά στον καθρέφτη, φορώντας ένα ροζ πλεκτό, με την κοιλιά της να φαίνεται εμφανώς φουσκωμένη.

Οι εικόνες αυτές ήταν αρκετές για να πυροδοτήσουν ένα κύμα ερωτημάτων και εικασιών στα social media. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, τα μηνύματα που άρχισε να λαμβάνει ήταν δεκάδες, με πολλούς χρήστες να αναρωτιούνται αν η Ελεονώρα Μελέτη περιμένει παιδί ή αν επέλεξε να δώσει ένα έμμεσο και χιουμοριστικό «hint» για μια πιθανή εγκυμοσύνη.

Οι φήμες και οι υποθέσεις πήραν γρήγορα διαστάσεις, με αρκετούς followers να στέλνουν ευχές και συγχαρητήρια, ενώ άλλοι ζητούσαν ξεκάθαρες απαντήσεις για το τι πραγματικά συμβαίνει. Βλέποντας τον θόρυβο που δημιουργήθηκε γύρω από τις αναρτήσεις της, η ίδια αποφάσισε να επανέλθει με νέο Instagram story, βάζοντας τέλος στα σενάρια.

Η Ελεονώρα Μελέτη ξεκαθάρισε πως όλο το σκηνικό στήθηκε καθαρά για λόγους χιούμορ και σάτιρας. Όπως αποκάλυψε, η «φουσκωμένη κοιλιά» δεν ήταν τίποτα άλλο από ένα ψηφιακό αποτέλεσμα, δημιουργημένο με τη βοήθεια του ChatGPT. Στόχος της ήταν να σατιρίσει με χιουμοριστική διάθεση τα παραπανίσια κιλά των γιορτών, αλλά και το γνωστό… φούσκωμα που οι περισσότεροι βιώνουμε μετά από ημέρες υπερβολών στο φαγητό.

Η ίδια δεν έκρυψε την έκπληξή της για τον τεράστιο αριθμό μηνυμάτων που έλαβε, επισημαίνοντας πόσο εύκολα μια εικόνα μπορεί να παρερμηνευτεί στα social media και να οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα. Παράλληλα, με τον αυτοσαρκασμό που τη διακρίνει, θέλησε να σχολιάσει τη δύναμη της εικόνας αλλά και τον ρόλο που παίζει πλέον η τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινότητά μας.

Το περιστατικό αυτό αποτελεί ακόμη ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πόσο γρήγορα δημιουργούνται φήμες στο διαδίκτυο, αλλά και του τρόπου με τον οποίο η Ελεονώρα Μελέτη επιλέγει να αντιμετωπίζει τέτοιες καταστάσεις: με χιούμορ, ψυχραιμία και διάθεση να παίξει με την επικαιρότητα, ακόμη και όταν αυτή συνδυάζεται με τις νέες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη.