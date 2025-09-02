Ελεονώρα Μελέτη: Η σικάτη εμφάνιση σε nude τόνους που εντυπωσίασε

Η ευρωβουλευτής βρέθηκε στο Chios Festival 2025

Celebrities & Gossip Νεα
Η συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα η Ελεονώρα Μελέτη στην εκπομπή Super Κατερίνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ελεονώρα Μελέτη έκλεψε τα βλέμματα σε φεστιβάλ που έδωσε το «παρών». Η παρουσιάστρια εντυπωσίασε με τη σικάτη εμφάνισή της, επιλέγοντας υπέροχο αμάνικο τοπ με μοτίβα, το οποίο συνδύασε υπέροχα με σατέν παντελόνα σε σαμπανιζέ απόχρωση. Τα μαλλιά της ήταν πιασμένα πάνω, ενώ το μακιγιάζ της κινήθηκε σε nude τόνους, αλλά με extra λάμψη.

Η Ελεονώρα Μελέτη παρευρέθηκε στο ''The Chios Festival 2025'', ένα φεστιβάλ που υπόσχεται να συνδυάσει πολιτισμό, μουσική και υψηλή αισθητική, δημιουργώντας στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες.

Δες φωτογραφίες από το φεστιβάλ:

 

Ελεονώρα Μελέτη: Η σικάτη εμφάνιση σε nude τόνους που εντυπωσίασε

 Ελεονώρα Μελετη, Ελίζα Βοζενμπεργκ/ Panoulis Press

Ελεονώρα Μελέτη: Η σικάτη εμφάνιση σε nude τόνους που εντυπωσίασε

Ελεονώρα Μελέτη: Η σικάτη εμφάνιση στο ''The Chios Festival 2025''/ Panoulis Press

Ελεονώρα Μελέτη: Η σικάτη εμφάνιση σε nude τόνους που εντυπωσίασε

 Ελεονώρα Μελετη, Δήμητρα Μουτζούρη, Ελίζα Βοζενμπεργκ/ Panoulis Press

Επέτειος γάμου για Ελεονώρα Μελέτη: «Με ξένες βέρες και δανεικά στέφανα»

Η δημοσιογράφος και ευρωβουλευτής μοιράστηκε πριν από λίγες μέρες και μέσα από το Instagram τις αναμνήσεις της από την ξεχωριστή μέρα του γάμου της με τον σύζυγό της, που... δεν έμοιαζε με κανέναν γάμο που έχουμε συνηθίσει.

Όπως αποκάλυψε, πριν δύο χρόνια είχε προγραμματίσει κάθε λεπτομέρεια για τη βάφτιση της κόρης τους, Αλεξάνδρας, αγνοώντας πως ο σύζυγός της ετοίμαζε και… τον γάμο τους για την ίδια μέρα!

«Σαν σήμερα πριν δύο χρόνια…Μια προγραμματισμένη βάφτιση. Ένας γάμος “δώρο”. Κάποια στιγμή που θα έχω λίγο περισσότερο χρόνο θα σας πω όλη την ιστορία. Με φωτογραφίες κιόλας…Για τα δανεικά στέφανα, τις ξένες βέρες , το κριθαράκι που πετάχτηκε αντί για ρύζι, την αυτοσχέδια γαμήλια τούρτα εκείνης της στιγμής. Για το ωραιότερο πάρτυ που ακολούθησε…Για τη μοναδική εκείνη μέρα, με τα τόσο αυθόρμητα κ αυθεντικά συναισθήματα, που ακόμα και όταν δύσει ο ήλιος, και πάψει η μουσική, εγώ πάντα θα μας θυμάμαι έτσι.“Ναι, αυτό το τραγούδι χορέψαμε. Γιατί χορέψαμε κιόλας”» έγραψε.

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΜΕΛΕΤΗ
