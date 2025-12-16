Προϋπολογισμός: Σφοδρή κριτική της αντιπολίτευσης για ΟΠΕΚΕΠΕ

Πολιτικη
Πηγή: Φωτογραφία Ευρωκίνηση/Γ. Κονταρίνης
Βουλή
Στους αγρότες και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ επικεντρώθηκε η κριτική των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης, κατά την τελευταία ημέρα της συζήτησης του Προϋπολογισμού του 2026 στη Βουλή. 

Σε «σταυροδρόμι» οι αγρότες: Αποφασίζουν για τα μπλόκα

Ενδεικτικά, οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης ανέφεραν κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού:    

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Νίκος Ανδρουλάκης, πρόεδρος ΠΑΣΟΚ: «Αυτοί που είδαν τους αετονύχηδες της γαλάζιας συμμορίας να κυκλοφορούν με Πόρσε και Φεράρι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα μεΊνουν σπίτι ή θα πάνε στα μπλόκα κ. Μητσοτάκη;» 

Σωκράτης Φάμελλος, πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ: «Η γαλάζια συμμορία ξεκοκκάλισε τις επιδοτήσεις των τίμιων αγροτών. Μια εγκληματική οργάνωση που λειτουργούσε με τις πλάτες της κυβέρνησης,  σε συνεννόηση με το Μαξίμου». 

Δημήτρης Κουτσούμπας, ΓΓ ΚΚΕ:  «Βλέπει κανείς άλλη μια διαδικασία συγκάλυψης που γίνεται στην εξεταστική, όπου παρελαύνουν τα λαμόγια σας». 

Αλέξης Χαρίτσης, πρόεδρος Νέας Αριστεράς: «Κύριε Μητσοτάκη δεν θα έχετε Τρίτη ευκαιρία γι’ αυτό κάντε πλιάτσικο όσο προλαβαίνετε».  

Κυριάκος Βελόπουλος, πρόεδρος Ελληνικής Λύσης: «Είναι προϋπολογισμός των φραπέδων και των τζιτζίδων . Και επειδή είστε ανίκανοι, φύγετε, πηγαίνετε σε εκλογές να κυβερνήσει η Ελληνική Λύση». 

Δημήτρης Νατσιός, Πρόεδρος Νίκης: «Λαϊκό κόμμα είστε εσείς ή το κόμμα των Φεράρι, των Πόρσε και των Τζάγκουαρ, κάποιων που δεν τολμάτε να διαγράψετε;» 

Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας:  «Θέλω να πληροφορήσω τον κ. Μητσοτάκη ότι όσους φραπέδες, Ξυλούρηδες και άλλους κακοποιούς κι αν στείλει να με απειλήσουν εγώ δε θα σταματήσω».

