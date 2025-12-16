Προϋπολογισμός: Σφοδρή κριτική της αντιπολίτευσης για ΟΠΕΚΕΠΕ

Στους αγρότες και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ επικεντρώθηκε η κριτική των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης, κατά την τελευταία ημέρα της συζήτησης του Προϋπολογισμού του 2026 στη Βουλή.

Ενδεικτικά, οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης ανέφεραν κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού:

Νίκος Ανδρουλάκης, πρόεδρος ΠΑΣΟΚ: «Αυτοί που είδαν τους αετονύχηδες της γαλάζιας συμμορίας να κυκλοφορούν με Πόρσε και Φεράρι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα μεΊνουν σπίτι ή θα πάνε στα μπλόκα κ. Μητσοτάκη;»

Σωκράτης Φάμελλος, πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ: «Η γαλάζια συμμορία ξεκοκκάλισε τις επιδοτήσεις των τίμιων αγροτών. Μια εγκληματική οργάνωση που λειτουργούσε με τις πλάτες της κυβέρνησης, σε συνεννόηση με το Μαξίμου».

Δημήτρης Κουτσούμπας, ΓΓ ΚΚΕ: «Βλέπει κανείς άλλη μια διαδικασία συγκάλυψης που γίνεται στην εξεταστική, όπου παρελαύνουν τα λαμόγια σας».

Αλέξης Χαρίτσης, πρόεδρος Νέας Αριστεράς: «Κύριε Μητσοτάκη δεν θα έχετε Τρίτη ευκαιρία γι’ αυτό κάντε πλιάτσικο όσο προλαβαίνετε».

Κυριάκος Βελόπουλος, πρόεδρος Ελληνικής Λύσης: «Είναι προϋπολογισμός των φραπέδων και των τζιτζίδων . Και επειδή είστε ανίκανοι, φύγετε, πηγαίνετε σε εκλογές να κυβερνήσει η Ελληνική Λύση».

Δημήτρης Νατσιός, Πρόεδρος Νίκης: «Λαϊκό κόμμα είστε εσείς ή το κόμμα των Φεράρι, των Πόρσε και των Τζάγκουαρ, κάποιων που δεν τολμάτε να διαγράψετε;»

Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας: «Θέλω να πληροφορήσω τον κ. Μητσοτάκη ότι όσους φραπέδες, Ξυλούρηδες και άλλους κακοποιούς κι αν στείλει να με απειλήσουν εγώ δε θα σταματήσω».