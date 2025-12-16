Αντζελίνα Τζολί: Αποκαλύπτει για πρώτη φορά την ουλή της διπλής μαστεκτομής

Η συμβολική φωτογράφιση στο εξώφυλλο του TIME France

16.12.25 , 18:34 Αντζελίνα Τζολί: Αποκαλύπτει για πρώτη φορά την ουλή της διπλής μαστεκτομής
Αντζελίνα Τζολί
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Αντζελίνα Τζολί σε μία σπάνια συνέντευξη και σε μια εμφάνιση υψηλού συμβολισμού, που ξεπερνά τα όρια μιας απλής φωτογράφισης, συγκλόνισε.

Στο εξώφυλλο του πρώτου τεύχους του TIME France, το οποίο κυκλοφορεί στις 18 Δεκεμβρίου, η διάσημη ηθοποιός και ακτιβίστρια αποκαλύπτει για πρώτη φορά την ουλή από την προληπτική διπλή μαστεκτομή που είχε πραγματοποιήσει το 2013.

Η εικόνα αυτή δεν έχει στόχο την πρόκληση ή τον εντυπωσιασμό. Αντίθετα, λειτουργεί ως μια ήσυχη αλλά ισχυρή υπενθύμιση ότι το σώμα κουβαλά τις ιστορίες μας και ότι η πρόληψη μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια.

Η Αντζελίνα Τζολί, με τη γνωστή της αξιοπρέπεια, επιλέγει να μιλήσει ξανά ανοιχτά για ένα θέμα που αφορά εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως.

Πριν από 12 χρόνια, η Αντζελίνα Τζολί είχε προκαλέσει παγκόσμια αίσθηση, όταν αποκάλυψε ότι είναι φορέας της γονιδιακής μετάλλαξης BRCA1, η οποία αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού και των ωοθηκών — σε ποσοστό που φτάνει έως και το 87%. Αντί να κρατήσει αυτή τη γνώση ιδιωτική, πήρε μια γενναία απόφαση: να προχωρήσει σε προληπτική διπλή μαστεκτομή και να μοιραστεί δημόσια την εμπειρία της.

Στη φωτογράφιση για το TIME France, η ουλή της παρουσιάζεται χωρίς φίλτρα και χωρίς φόβο. Όπως η ίδια επισημαίνει, δεν πρόκειται για μια πράξη επίδειξης, αλλά για ένα συνειδητό μήνυμα προς όλες τις γυναίκες: η ενημέρωση, η γνώση και η πρόληψη είναι πράξεις δύναμης.

Ο καρκίνος του μαστού παραμένει ο πιο συχνός καρκίνος στις γυναίκες παγκοσμίως και μία από τις βασικές αιτίες θανάτου. Η Αντζελίνα Τζολί υπογραμμίζει τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και της πρόσβασης σε προληπτικές εξετάσεις, τονίζοντας ότι αυτά τα στοιχεία μπορούν πραγματικά να σώσουν ζωές.

Παράλληλα, η ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην ταινία «Couture» της Αλίς Βινοκούρ, ένα φιλμ που, όπως εξηγεί, συνδέεται άμεσα με τη δική της οικογενειακή ιστορία. Ο καρκίνος υπήρξε μια επαναλαμβανόμενη απειλή στη ζωή της, καθώς η μητέρα της, Μαρσελίν Μπερτράν, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, ύστερα από πολυετή μάχη με τη νόσο.

Η απώλεια αυτή αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στις αποφάσεις που πήρε αργότερα για την υγεία της. Με τη σημερινή της στάση, η Αντζελίνα Τζολί δεν μιλά μόνο ως σταρ του Χόλιγουντ, αλλά ως γυναίκα που επέλεξε τη ζωή, την αλήθεια και τη δύναμη της ενημέρωσης.

