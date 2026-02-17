Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 17 Φεβρουαρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

17.02.26
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Θεοδώρου μεγαλομάρτυρος του Τήρωνος, Αγίων Μαρκιανού και Πουλχερίας των βασιλέων και Αγίου Θεόδώρου του Βυζαντίου.

Ο Θεόδωρος καταγόταν από την Αμάσεια του Πόντου και υπηρετούσε στο Τάγμα των Τηρώνων (νεοσυλλέκτων) του ρωμαϊκού στρατού, εξού και το προσωνύμιο Τήρων, που τον συνοδεύει για να τον διαφοροποιεί από τον Άγιο Θεόδωρο τον Στρατηλάτη. Έζησε την εποχή του Διοκλητιανού (284-305) και μαρτύρησε μετά από φρικτά βασανιστήρια, επειδή είχε κάψει ένα είδωλο και τον ναό της Ρέας.

Άγιος Θεόδωρος ο Τήρων

 Άγιος Θεόδωρος ο Τήρων 

Σύμφωνα με την παράδοση, συνδέεται με πολλά θαύμα, με πιο γνωστό το «θαύμα των κολλύβων», το οποίο τιμά η εκκλησία κάθε χρόνο το Σάββατο της πρώτης εβδομάδας τον Νηστειών.

Ο Άγιος Θεόδωρος ο Τήρων είναι πολιούχος της Ορεστιάδας και του Βρινδησίου (Μπρίντιζι).

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Θεόδωρος, Θοδωρής, Θόδωρος, Τεό*
  • Θεοδώρα, Δώρα, Θοδώρα, Δωρούλα, Ντόρα *
  • Πουλχερία, Πουλχερίνα, Πουλχερίτσα, Πουλχέρω, Πουλχέρη *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:12 και θα δύσει στις 18:05. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 10 ώρες 53 λεπτά.

Σελήνη 29.4 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Ανθεκτικότητας στον Τουρισμό

Η Παγκόσμια Ημέρα Ανθεκτικότητας στον Τουρισμό (Global Tourism Resilience Day) καθιερώθηκε με το ψήφισμα A/RES/77/269 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που εκδόθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2023 και εορτάζεται κάθε χρόνο στις 17 Φεβρουαρίου.

Ο κύριος στόχος της είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την ανάγκη να προωθηθεί η ανάπτυξη ενός ανθεκτικού και βιώσιμου τουρισμού, ο οποίος θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τους όποιους κλυδωνισμούς, προβλέψιμους και απροσδόκητους (όπως η πανδημία του Covid-19).

Αποτελεί επίσης έκκληση προς τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ και άλλους σχετικούς φορείς (διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς, ΜΚΟ, ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιχειρήσεις, ενδιαφερόμενα άτομα) να αναπτύξουν στρατηγικές για την ταχεία αποκατάσταση του τουρισμού ύστερα από κάποια διαταραχή.

