Παπαδημητρίου: Οι ευχές στον γιο της, Διονύση, για τα 21α γενέθλιά του

Η συγκινητική λεζάντα που συνόδευε την κοινή τους φωτογραφία

Δείτε τη συνέντευξη της Ντορέττας Παπαδημητρίου στο star.gr και τον Κωνσταντίνο Μπουγά

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου ευχήθηκε με έναν ιδιαίτερα τρυφερό τρόπο στον μεγαλύτερο γιο της, Διονύση, ο οποίος γιορτάζει την τελευταία ημέρα του χρόνου, αποτυπώνοντας με λόγια την απέραντη αγάπη και υπερηφάνειά της για το παιδί της.

Love is in the air: Οι επώνυμοι που ερωτεύτηκαν το 2025!

Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια όμορφη φωτογραφία, όπου οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι σε μια παραλία, με φόντο το απέραντο γαλάζιο, στέλνοντας ένα συγκινητικό μήνυμα στους διαδικτυακούς της φίλους.

Το γλυκό στιγμιότυπο συνοδευόταν από μια λεζάντα γεμάτη συναίσθημα, στην οποία η Ντορέττα Παπαδημητρίου εκφράζει την αγάπη της, στέλνοντας παράλληλα τις πιο θερμές ευχές στο παλικάρι της, που συμπληρώνει φέτος τα 21 του χρόνια. «Χρόνια σου πολλά παιδί μου. Αγόρι μου γλυκό. 21! Κάθε τελευταία μέρα του χρόνου γιορτάζουμε την πρώτη μέρα της ζωής μας μαζί σου. Σε θαυμάζω, σε λατρεύω και μέσα απ’ την καρδιά μου εύχομαι η ζωή σου να είναι γεμάτη υγεία, αγάπη, χαρά και όλα όσα ονειρεύεσαι. Ποτέ δεν θα υπάρξουν αρκετά λόγια για να εκφράσω την αγάπη μου για σένα. Εύχομαι να το νιώθεις καθημερινά. Να τα εκατοστήσεις καταπληκτικέ μου», έγραψε χαρακτηριστικά.

 

Η τρυφερή φωτογραφία μητέρας και γιου

Με αυτή την ανάρτηση, η Ντορέττα Παπαδημητρίου μοιράζεται με το κοινό ένα προσωπικό και γλυκό κομμάτι της ζωής της, δείχνοντας πόσο σημαντικοί είναι για εκείνη οι γιοι της, Διονύσης και Φίλιππος, που απέκτησε από τον γάμο της με τον Κώστα Πηλαδάκη. Η αμοιβαία αγάπη, ο σεβασμός και η τρυφερότητα χαρακτηρίζουν τη σχέση της με τα παιδιά της, κάτι που γίνεται εμφανές σε κάθε δημόσια αναφορά της στην οικογένειά της.

Παπαδημητρίου - Γεροντιδάκης: Αγκαλιά στα μπουζούκια

Πρόσφατα μάλιστα, η ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για την οικογενειακή της ζωή και για το πώς τα παιδιά της αντιμετωπίζουν τις εξελίξεις στην προσωπική της ζωή. Όπως αποκάλυψε, «οι γιοι μου είναι πάντα ενήμεροι για την προσωπική μου ζωή, πριν διαβάσουν τα δημοσιεύματα. Δεν έχουν πέσει ποτέ από τα σύννεφα. Είμαι σε μια πάρα πολύ καλή στιγμή», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της, όταν ρωτήθηκε για την προσωπική της ζωή και τον σύντροφό της, Γιώργο Γεροντιδάκη

Η ίδια έχει δείξει αρκετές φορές μέσα από τις δημόσιες εμφανίσεις και τα social media ότι η οικογένεια αποτελεί για εκείνη ακρογωνιαίο λίθο στη ζωή της. Πριν λίγο καιρό μάλιστα είχε εκφράσει και την άποψή της σχετικά με την οικογενειακή της ισορροπία, τονίζοντας ότι θέλει να ζει την προσωπική της ζωή με διακριτικότητα και να κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τις πιο ευαίσθητες στιγμές της.

 

Back to Top