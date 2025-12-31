Love is in the air: Οι επώνυμοι που ερωτεύτηκαν το 2025!

Hot ζευγάρια που «χτυπήθηκαν» από τα βέλη του έρωτα

31.12.25 , 14:32 Love is in the air: Οι επώνυμοι που ερωτεύτηκαν το 2025!
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Οι επώνυμοι που γνώρισαν τον έρωτα το 2025
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το 2025 φαίνεται πως ήταν χρονιά… έρωτα για αρκετούς αγαπημένους celebrities. Από νέες σχέσεις που έγιναν γνωστές μέσα από δημόσιες εμφανίσεις και social media, μέχρι ζευγάρια που επέλεξαν πιο διακριτικούς τρόπους να μοιραστούν τον έρωτά τους, η χρονιά αυτή σημαδεύτηκε από δυνατές καρδιές και τρυφερές στιγμές. Ας δούμε ποιοι επώνυμοι «πιάστηκαν» από τα βέλη του φτερωτού Θεού το 2025.

Οι γάμοι της χρονιάς 2025: Τα διάσημα ζευγάρια που παντρεύτηκαν φέτος

Ιωάννα Τούνη - Δημήτρης Ρομπέρτο 

Η Ιωάννα Τούνη με τον σύντροφό της και τον γιο της σε βάπτιση στη Μύκονο / Πηγή: Instagram

Η Ιωάννα Τούνη με τον σύντροφό της και τον γιο της σε βάπτιση στη Μύκονο / Πηγή: Instagram

Η Ιωάννα Τούνη, που δεν κρατάει τίποτα κρυφό από τους followers της, μίλησε ανοιχτά για τον νέο άντρα που μπήκε στη ζωή της, τον Δημήτρη Ρομπέρτο Σπυριδωνίδη. Παρά το φρέσκο της σχέσης τους, δείχνουν ιδιαίτερα αγαπημένοι, με την influencer να μοιράζεται δημόσια τα συναισθήματά της και τις εκπλήξεις που της κάνει ο σύντροφός της.

Η πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού έγινε στις 6 Οκτωβρίου 2025 σε βάπτιση στη Μύκονο, με τον φακό να τους απαθανατίζει να κρατιούνται χέρι‑χέρι.

Το 2025 μπορεί να μην ήταν η καλύτερη χρονιά για την Ιωάννα Τούνη, καθώς χώρισε από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, με τον οποίο απέκτησε τον γιο της, ωστόσο η χρονιά κλείνει με έναν νέο έρωτα που, όπως όλα δείχνουν, είναι κεραυνοβόλος.

Μαρία Κορινθίου - Γιώργος Καραθανάσης 

Η Μαρία Κορινθίου με τον σύντροφό της, Γιώργο Καραθανάση

Η Μαρία Κορινθίου με τον σύντροφό της, Γιώργο Καραθανάση

Μετά το διαζύγιό της από τον Γιάννη Αϊβάζη, η Μαρία Κορινθίου βρήκε ξανά τον έρωτα στο πρόσωπο του Γιώργου Καραθανάση. Η ηθοποιός είχε αποκαλύψει τη σχέση της με τον CEO γνωστής εταιρείας μπαχαρικών σε συνέντευξή στην εκπομπή Καλοκαιρινό Ραντεβού, το καλοκαίρι του 2025.

Οι δυο τους αποφεύγουν τη δημοσιότητα και προτιμούν, όποτε το επιτρέπουν οι υποχρεώσεις τους, να απολαμβάνουν ταξίδια μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η γνωριμία τους φαίνεται πως προέκυψε μέσα από επαγγελματική συνεργασία, καθώς η Μαρία Κορινθίου είχε προχωρήσει σε προωθητικές αναρτήσεις προϊόντων της εταιρίας του Γιώργου Καραθανάση πριν από την έναρξη της σχέσης τους.

Ντορέττα Παπαδημητρίου - Γιώργος Γεροντιδάκης 

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου με τον Γιώργο Γεροντιδάκη / NDP Photo Agency - Έλλη Πουπουλίδου

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου με τον Γιώργο Γεροντιδάκη / NDP Photo Agency - Έλλη Πουπουλίδου 

Η σχέση της Ντορέττας Παπαδημητρίου με τον Γιώργο Γεροντιδάκη έγινε γνωστή στα τέλη του χειμώνα – αρχές της άνοιξης του 2025. Η κοινή τους εμφάνιση στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα στις 28 Φεβρουαρίου 2025, όπου απαθανατίστηκαν μαζί, επιβεβαίωσε τις φήμες ότι η φιλία τους εξελίχθηκε σε ειδύλλιο.

Λίγο αργότερα, στις 10 Απριλίου 2025, το ζευγάρι έκανε την πρώτη του επίσημη εμφάνιση στο ΣΕΦ, παρακολουθώντας τον αγώνα Ολυμπιακού - Μακάμπι.

Αν και κρατούν διακριτική στάση στα προσωπικά τους και αποφεύγουν τις δηλώσεις ο ένας για τον άλλον, φαίνεται ότι διανύουν μία από τις πιο όμορφες και ευτυχισμένες φάσεις της ζωής τους.

Οι πιο πολυσυζητημένοι χωρισμοί του 2025

Μαριλίτα Λαμπροπούλου - Δημήτρης Λάλος 

Η Μαριλίτα Λαμπροπούλου με τον Δημήτρη Λάλο / NDP Photo Agency - Ανδρέας Νικολαρέας

Η Μαριλίτα Λαμπροπούλου με τον Δημήτρη Λάλο / NDP Photo Agency - Ανδρέας Νικολαρέας

Η σχέση της Μαριλίτας Λαμπροπούλου με τον Δημήτρη Λάλο άρχισε να γίνεται δημοσίως ορατή γύρω στις αρχές του 2025, όταν οι δύο ηθοποιοί -που γνωρίστηκαν μέσα από τη συνεργασία τους στη σειρά «Σασμός»- άρχισαν να δείχνουν κοινές στιγμές στο Instagram και σε δημόσιες εμφανίσεις. Πρώτη ξεχώρισε μια κοινή φωτογραφία που ανέβασε η Μαριλίτα Λαμπροπούλου στο Instagram μαζί με τον Δημήτρη Λάλο στις 10 Φεβρουαρίου 2025 κατά τη διάρκεια απόδρασής τους στο Πήλιο, σηματοδοτώντας ουσιαστικά την επισημοποίηση της σχέσης τους στα social media. 

Οι φήμες για τη σχέση τους είχαν κυκλοφορήσει ήδη από τον Μάρτιο του 2024, όταν δημοσιεύματα ανέφεραν πιθανό δεσμό μεταξύ των δύο μετά τις διαδοχικές αλλαγές στα προσωπικά τους (χωρισμοί από προηγούμενες σχέσεις), αλλά εκείνη την περίοδο δεν είχε υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από τους ίδιους. 

Στη συνέχεια, η σχέση τους επιβεβαιώθηκε ουσιαστικά όταν άρχισαν να μιλούν ανοιχτά γι’ αυτήν σε συνεντεύξεις και εμφανίσεις, επιδεικνύοντας μια αμοιβαία στήριξη και σε επαγγελματικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο.

Κατερίνα Δαλάκα - Θέμης Αμβροσιάδης

Η Κατερίνα Δαλάκα με τον αγαπημένο της, Θέμη Αμβροσιάδη

Η Κατερίνα Δαλάκα με τον αγαπημένο της, Θέμη Αμβροσιάδη

Η σχέση της Κατερίνας Δαλάκα με τον Θέμη Αμβροσιάδη έγινε γνωστή στα τέλη Ιουνίου του 2025, όταν η ίδια δημοσίευσε την πρώτη κοινή τους φωτογραφία στα social media, επιβεβαιώνοντας έτσι δημόσια τον δεσμό τους. 

Από εκείνο το σημείο και μετά, το ζευγάρι άρχισε να μοιράζεται ανοιχτά στιγμές από την καθημερινότητά του, ταξίδια και εμφανίσεις μαζί. 

