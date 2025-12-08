Παπαδημητρίου - Γεροντιδάκης: Αγκαλιά στα μπουζούκια

Μαζί τους ήταν ο Κωνσταντίνος Βασάλος με τη σύντροφό του, Δανάη

Πηγή: Φωτογραφίες: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Ντορέττα Παπαδημητρίου - Γιώργος Γεροντιδάκης
Ακούστε το άρθρο

Μια βραδιά γεμάτη λάμψη, μουσική και… ερωτικές στιγμές έζησαν όσοι βρέθηκαν στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζονται η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Σάκης Ρουβάς.

Ανάμεσα στους επώνυμους που διασκέδασαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ξεχώρισαν δύο ιδιαίτερα αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz.

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης και η Ντορέττα Παπαδημητρίου απαθανατίστηκαν από τον φωτογραφικό φακό σε στιγμές χαλάρωσης και αγάπης.

Παπαδημητρίου - Γεροντιδάκης: Αγκαλιά στα μπουζούκια

Παπαδημητρίου - Γεροντιδάκης: Αγκαλιά στα μπουζούκια

Οι δυο τους διασκέδασαν με την παρέα τους μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και έδειχναν να αδιαφορούν για τα αδιάκριτα βλέμματα! Ενώ δεν έλειψαν οι τρυφερές αγκαλιές και τα βλέμματα ανάμεσά τους!

Ο πρωταγωνιστής του Grand Hotel και η ηθοποιός σύντροφός του αν και στην αρχή της σχέσης τους απέφευγαν εντελώς τα φώτα της δημοσιότητας και δεν παραδεχόντουσαν τη σχέση τους, πλέον κυκλοφορούν κανονοκά μαζί δημόσια και δεν το κρύβουν οτι είναι ζευγάρι.

Παπαδημητρίου - Γεροντιδάκης: Αγκαλιά στα μπουζούκια

Παπαδημητρίου - Γεροντιδάκης: Αγκαλιά στα μπουζούκια

Στην ίδια παρέα ήταν και ο Κωνσταντίνος Βασάλος με τη σύντροφό του, Δανάη Βαρθολομάτου. Το ζευγάρι απόλαυσε το πρόγραμμα διακριτικά, με τους δυο τους να είναι αχώριστοι όλο το βράδυ.

Η Δανάη Βαρθολομάτου δεν είναι άγνωστη στον χώρο. Με χιλιάδες ακόλουθους στα social media, δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο Fitness, διατηρεί δικό της κανάλι στο YouTube, ενώ παράλληλα αποτελεί το δεξί χέρι του Κωνσταντίνου Αργυρού. Από την οργάνωση των επαγγελματικών του υποχρεώσεων έως τη συνοδεία του σε συναυλίες, events και ταξίδια, βρίσκεται πάντα ενεργά στο πλευρό του.

Παπαδημητρίου - Γεροντιδάκης: Αγκαλιά στα μπουζούκια

Παπαδημητρίου - Γεροντιδάκης: Αγκαλιά στα μπουζούκια

Παπαδημητρίου - Γεροντιδάκης: Αγκαλιά στα μπουζούκια

Παπαδημητρίου - Γεροντιδάκης: Αγκαλιά στα μπουζούκια

Παπαδημητρίου - Γεροντιδάκης: Αγκαλιά στα μπουζούκια

 

Παπαδημητρίου - Γεροντιδάκης: Αγκαλιά στα μπουζούκια

