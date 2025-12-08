GNTM: Αποκαλύφθηκε το φλερτ Ειρήνης - Edouardo - Το παράπονο του Ανέστη

Δεν είναι λίγα τα φλερτ που έχουν γεννηθεί στο GNTM, καθώς η συμβίωση μέσα στο σπίτι μπορεί εύκολα να φέρει δύο ανθρώπους πιο κοντά. Μια τέτοια περίπτωση φαίνεται πως είναι εκείνη του Edouardo με την Ειρήνη, οι οποίοι το τελευταίο διάστημα έχουν τραβήξει τα βλέμματα με τη μεταξύ τους χημεία.

Μπορεί οι φήμες ότι έχουν έρθει κοντά να κυκλοφορούσαν εδώ και καιρό, ωστόσο στο περασμένο επεισόδιο ο Edouardo παραδέχτηκε δημόσια τα συναισθήματά του για την Ειρήνη, επιβεβαιώνοντας όσα ψιθυρίζονταν μέσα στο σπίτι.

Edouardo - Ειρήνη: Ένας νέος έρωτας γεννήθηκε στο GNTM

Συγκεκριμένα, με αφορμή την τελευταία φωτογράφιση και τα πειράγματα των συμπαικτών του για το σετ της Ειρήνης με τον Έντουαρντ Στεργίου, είχε δηλώσει: «Γενικά τελευταία έχουμε έρθει λίγο πιο κοντά. Υπάρχει κάτι πολύ όμορφο μεταξύ μας, πολύ τρυφερό και γλυκό. Παρ’ όλα αυτά έχουμε πει ότι δε θα μας επηρεάσει και θα το αφήσουμε για εκτός παιχνιδιού».

Μάλιστα, στο ίδιο επεισόδιο είδαμε και τον Ανέστη να εκφράζει το παράπονό του, λέγοντας πως ο αδελφός του έχει απομακρυνθεί από τη στιγμή που άρχισε να αναπτύσσει συναισθήματα για τη συμπαίκτριά του.

Η Ειρήνη μιλά για το ειδύλλιό της με τον Edouardo

Η κάμερα του Breakfast@Star και η Κωνσταντίνα Γκρόσι συνάντησαν την Ειρήνη, η οποία μίλησε ανοιχτά για το ειδύλλιό της με τον Edouardo, αλλά και για το πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τον διαγωνισμό.

«Φλερτ υπάρχει. Με μένα και τον Εντουάρντο υπάρχει φλερτ. Δεν υπάρχει λόγος να λέω ψέματα, όλα φαίνονται. Ο Έντι είναι ένα πολύ όμορφο παιδί. Με καταλαβαίνει, φαίνεται ότι με νοιάζεται πολλές φορές και όλο αυτό μας έχει φέρει αρκετά κοντά, αλλά το πώς θα συνεχιστεί αυτό το φλερτ και τι θα γίνει και λοιπά θα φανεί έξω από το παιχνίδι και ήδη έχουμε έρθει για άλλο λόγο εδώ πέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και συνέχισε: «Καθένας θα κάνει το καλύτερο για τον εαυτό του. Κοιτάμε να μην φέρουμε ο ένας τον άλλον σε δύσκολη θέση. Όταν με το καλό φτάσουμε στη τελική ευθεία και είμαστε η πεντάδα, τότε ίσως θα χρειαστεί να δώσουμε και ντισαβαντάζ ο ένας στον άλλον και δεν θα σκεφτούμε καθόλου το φλερτ».

Τέλος, αναφερόμενη στα σχόλια που ακούγονται μέσα στο σπίτι, τόνισε: «Κάποια περίεργα, καυστικά σχόλια για την πλάκα έχουν υπάρξει. Γενικά είμαστε όλοι πλακατζίδες. Ο κόσμος είναι κακός και πολλές φορές εστιάζει επίτηδες στα λάθος πράγματα, αλλά αυτά τα σχόλια δεν με ακουμπούν».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM