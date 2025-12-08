GNTM: Αποκαλύφθηκε το φλερτ Ειρήνης - Edouardo - Το παράπονο του Ανέστη

Η απάντηση της Ειρήνης στα κακοπροαίρετα σχόλια για τη σχέση της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.12.25 , 15:21 Έκλεισαν τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων - Αγρότες μπήκαν στην πίστα
08.12.25 , 15:18 Άση Μπήλιου: Εβδομάδα με σασπένς και απαιτητικές όψεις για 4 ζώδια
08.12.25 , 15:11 Τρίγωνο Ερμή-Κρόνου: Τα ζώδια που θα σταθεροποιήσουν τα σχέδιά τους
08.12.25 , 15:07 Παπαδημητρίου - Γεροντιδάκης: Αγκαλιά στα μπουζούκια
08.12.25 , 15:06 Βορίζια: «Δε Θα Ζητήσω Από Τα Παιδιά Μου Εκδίκηση», Λέει Η Χήρα Καργάκη
08.12.25 , 14:58 Ογκολόγος έδινε ματζούνια σε ασθενείς με καρκίνο
08.12.25 , 14:55 Ψυχικό: Καταπέλτης η Εισαγγελέας - «Είναι ανθρωποκτονία κατά παραγγελία»
08.12.25 , 14:20 GNTM: Αποκαλύφθηκε το φλερτ Ειρήνης - Edouardo - Το παράπονο του Ανέστη
08.12.25 , 14:03 Ζάκυνθος: Το ένστικτο της μητέρας του δίχρονου Λίο βγήκε αληθινό
08.12.25 , 13:47 Cash or Trash: Ο Rikki πρωταγωνιστεί σε μια δημοπρασία που τα έχει όλα!
08.12.25 , 13:21 Πέτρος Φιλιππίδης: Αυτή είναι η αιτία που πήρε φωτιά το διαμέρισμά του
08.12.25 , 13:13 Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου - Η ανακοίνωση της εταιρείας της
08.12.25 , 13:12 Taste Atlas: Η ελληνική κουζίνα έχασε την πρωτιά - Ποια βρέθηκε στην κορυφή
08.12.25 , 13:03 GNTM Ελένη: Υπήρξε ποτέ φλερτ με τον Ανέστη; Η αφοπλιστική της απάντηση
08.12.25 , 12:57 Νικόλας Χαλκιαδάκης: Η ηλικία, η σχέση με Ισπανίδα και οι γονείς του
Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου - Η ανακοίνωση της εταιρείας της
Πέτρος Φιλιππίδης: Αυτή είναι η αιτία που πήρε φωτιά το διαμέρισμά του
Λύτρας-Πολυζωγοπούλου: Τέλος στη διαμάχη για τα περιουσιακά - Τι αποφάσισαν
«Τόσο ηλίθιοι είστε!»: Η «έκρηξη» του Λιάγκα για τα σχόλια για το μαγιό του
Ζάκυνθος: Το ένστικτο της μητέρας του δίχρονου Λίο βγήκε αληθινό
Ο χειμωνιάτικος χυμός που κάνει «θαύματα» σε καρδιά και μεταβολισμό!
Έκλεισαν τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων - Αγρότες μπήκαν στην πίστα
Ερωτευμένη η Νατάσα Θεοδωρίδου: Αυτός είναι ο νέος της σύντροφος!
Χάρτης με τα 54 μπλόκα των αγροτών: Θα κλείσουν και παρακαμπτήριους δρόμους
Μαρία Κορινθίου: Ο Γιώργος Καραθανάσης της έκανε ένα δώρο για... φάγωμα!
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δεν είναι λίγα τα φλερτ που έχουν γεννηθεί στο GNTM, καθώς η συμβίωση μέσα στο σπίτι μπορεί εύκολα να φέρει δύο ανθρώπους πιο κοντά. Μια τέτοια περίπτωση φαίνεται πως είναι εκείνη του Edouardo με την Ειρήνη, οι οποίοι το τελευταίο διάστημα έχουν τραβήξει τα βλέμματα με τη μεταξύ τους χημεία.

GNTM Ελένη: Υπήρξε ποτέ φλερτ με τον Ανέστη; Η αφοπλιστική της απάντηση

Μπορεί οι φήμες ότι έχουν έρθει κοντά να κυκλοφορούσαν εδώ και καιρό, ωστόσο στο περασμένο επεισόδιο ο Edouardo παραδέχτηκε δημόσια τα συναισθήματά του για την Ειρήνη, επιβεβαιώνοντας όσα ψιθυρίζονταν μέσα στο σπίτι.

Edouardo - Ειρήνη: Ένας νέος έρωτας γεννήθηκε στο GNTM

Edouardo - Ειρήνη: Ένας νέος έρωτας γεννήθηκε στο GNTM

Συγκεκριμένα, με αφορμή την τελευταία φωτογράφιση και τα πειράγματα των συμπαικτών του για το σετ της Ειρήνης με τον Έντουαρντ Στεργίου, είχε δηλώσει: «Γενικά τελευταία έχουμε έρθει λίγο πιο κοντά. Υπάρχει κάτι πολύ όμορφο μεταξύ μας, πολύ τρυφερό και γλυκό. Παρ’ όλα αυτά έχουμε πει ότι δε θα μας επηρεάσει και θα το αφήσουμε για εκτός παιχνιδιού».

GNTM: Τι ζήτησε η Ειρήνη από τον Έντουαρντ τη στιγμή της φωτογράφισης!

Μάλιστα, στο ίδιο επεισόδιο είδαμε και τον Ανέστη να εκφράζει το παράπονό του, λέγοντας πως ο αδελφός του έχει απομακρυνθεί από τη στιγμή που άρχισε να αναπτύσσει συναισθήματα για τη συμπαίκτριά του.

Η Ειρήνη μιλά για το ειδύλλιό της με τον Edouardo

Η Ειρήνη μιλά για το ειδύλλιό της με τον Edouardo

Η κάμερα του Breakfast@Star και η Κωνσταντίνα Γκρόσι συνάντησαν την Ειρήνη, η οποία μίλησε ανοιχτά για το ειδύλλιό της με τον Edouardo, αλλά και για το πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τον διαγωνισμό. 

«Φλερτ υπάρχει. Με μένα και τον Εντουάρντο υπάρχει φλερτ. Δεν υπάρχει λόγος να λέω ψέματα, όλα φαίνονται. Ο Έντι είναι ένα πολύ όμορφο παιδί. Με καταλαβαίνει, φαίνεται ότι με νοιάζεται πολλές φορές και όλο αυτό μας έχει φέρει αρκετά κοντά, αλλά το πώς θα συνεχιστεί αυτό το φλερτ και τι θα γίνει και λοιπά θα φανεί έξω από το παιχνίδι και ήδη έχουμε έρθει για άλλο λόγο εδώ πέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και συνέχισε: «Καθένας θα κάνει το καλύτερο για τον εαυτό του. Κοιτάμε να μην φέρουμε ο ένας τον άλλον σε δύσκολη θέση. Όταν με το καλό φτάσουμε στη τελική ευθεία και είμαστε η πεντάδα, τότε ίσως θα χρειαστεί να δώσουμε και ντισαβαντάζ ο ένας στον άλλον και δεν θα σκεφτούμε καθόλου το φλερτ».

Τέλος, αναφερόμενη στα σχόλια που ακούγονται μέσα στο σπίτι, τόνισε: «Κάποια περίεργα, καυστικά σχόλια για την πλάκα έχουν υπάρξει. Γενικά είμαστε όλοι πλακατζίδες. Ο κόσμος είναι κακός και πολλές φορές εστιάζει επίτηδες στα λάθος πράγματα, αλλά αυτά τα σχόλια δεν με ακουμπούν».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GNTM
 |
GNTM ΕΙΡΗΝΗ
 |
GNTM EDOUARDO
 |
GNTM 2025
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top