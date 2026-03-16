Oscars 2026: Θρίαμβος για το One Battle After Another με 6 Oscars

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ταινία One Battle After Another κέρδισε 6 Oscars στην 98η τελετή των Oscars 2026.
  • Ο Paul Thomas Anderson απέσπασε 3 Oscars για καλύτερη ταινία, σκηνοθεσία και διασκευασμένο σενάριο.
  • Ο Michael B. Jordan κέρδισε το Oscar Α΄ Ανδρικού Ρόλου, ενώ η Jessie Buckley το αντίστοιχο Α΄ Γυναικείου Ρόλου.
  • Το Sinners του Ryan Coogler κέρδισε 4 Oscars, ενώ το Frankenstein απέσπασε 3.
  • Ο παρουσιαστής Conan O’Brien διατήρησε το ενδιαφέρον του κοινού με σατιρικά σχόλια.

Η αυλαία της 98ης τελετής των Oscars 2026 έπεσε, ολοκληρώνοντας ακόμη μια λαμπερή βραδιά αφιερωμένη στον παγκόσμιο κινηματογράφο. Η φετινή απονομή κύλησε χωρίς μεγάλες ανατροπές, με παρουσιαστή τον Conan O’Brien, ο οποίος επέστρεψε για δεύτερη χρονιά στη σκηνή, προσπαθώντας να κρατήσει ζωντανό το ενδιαφέρον του κοινού με το γνώριμο σατιρικό του ύφος και αιχμηρά σχόλια για την επικαιρότητα και τη βιομηχανία του θεάματος.

Oscars 2026: 6 βραβεία για το One Battle After Another στη λαμπερή τελετή/AP Photo

Μεγάλος θριαμβευτής της βραδιάς αναδείχθηκε η ταινία One Battle After Another, η οποία συγκέντρωσε έξι χρυσά αγαλματίδια. Ακολούθησε το Sinners του Ryan Coogler με τέσσερα βραβεία  ένα μικρό μόνο μέρος από τις συνολικά 16 υποψηφιότητές του, ενώ τρία Oscars κατέκτησε το Frankenstein.

 

Paul Thomas Anderson/ΑP PHOTO

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς ήταν η επιτυχία του Paul Thomas Anderson, ο οποίος έφυγε από το Dolby Theatre με τρία σημαντικά βραβεία: καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας και διασκευασμένου σεναρίου.

Παραλαμβάνοντας το τελευταίο, ο δημιουργός ανέφερε ότι έγραψε την ταινία για τα παιδιά του, θέλοντας να ζητήσει συγγνώμη για τον κόσμο που τους αφήνει η σημερινή γενιά, αλλά και να εκφράσει την ελπίδα ότι εκείνα θα καταφέρουν να τον κάνουν καλύτερο.

Michael B. Jordan/ΑP PHOTO

Στις ερμηνευτικές κατηγορίες, το Oscar Α΄ Ανδρικού Ρόλου απονεμήθηκε στον Michael B. Jordan, ενώ το βραβείο Β΄ Ανδρικού Ρόλου κατέκτησε ο Sean Penn.

Jessie Buckley/ΑP PHOTO

Στις γυναικείες ερμηνείες, τα αντίστοιχα βραβεία απέσπασαν οι Jessie Buckley για Α΄ Γυναικείο Ρόλο και Amy Madigan για Β΄ Γυναικείο Ρόλο.

 Amy Madigan /AP PHOTO

Αναλυτικά η λίστα με τους νικητές:

Καλύτερης ταινίας

«Μια μάχη μετά την άλλη»

Σκηνοθεσίας

Πολ Τόμας Άντερσον, «Μια μάχη μετά την άλλη»

Α΄ γυναικείου ρόλου

Τζέσι Μπάκλεϊ, «Άμνετ»

Α΄ ανδρικού ρόλου

Μάικλ Μπι Τζόρνταν, «Αμαρτωλοί»

Β΄ γυναικείου ρόλου

Έιμι Μάντιγκαν, Weapons

Β΄ ανδρικού ρόλου

Σον Πεν, «Μια μάχη μετά την άλλη»

Ξένης ταινίας

«Συναισθηματική αξία» (Νορβηγία)

Καλύτερης ταινίας animation

ΚPop Demon Hunters

Καλύτερου ντοκιμαντέρ

Mr. Nobody against Putin

