Oscars 2026: Θρίαμβος για το One Battle After Another με 6 Oscars

Η αυλαία της 98ης τελετής των Oscars 2026 έπεσε, ολοκληρώνοντας ακόμη μια λαμπερή βραδιά αφιερωμένη στον παγκόσμιο κινηματογράφο. Η φετινή απονομή κύλησε χωρίς μεγάλες ανατροπές, με παρουσιαστή τον Conan O’Brien, ο οποίος επέστρεψε για δεύτερη χρονιά στη σκηνή, προσπαθώντας να κρατήσει ζωντανό το ενδιαφέρον του κοινού με το γνώριμο σατιρικό του ύφος και αιχμηρά σχόλια για την επικαιρότητα και τη βιομηχανία του θεάματος.
Μεγάλος θριαμβευτής της βραδιάς αναδείχθηκε η ταινία One Battle After Another, η οποία συγκέντρωσε έξι χρυσά αγαλματίδια. Ακολούθησε το Sinners του Ryan Coogler με τέσσερα βραβεία ένα μικρό μόνο μέρος από τις συνολικά 16 υποψηφιότητές του, ενώ τρία Oscars κατέκτησε το Frankenstein.
Paul Thomas Anderson won his first oscar after 14 nominations for Best Adapted Screenplay. A big PTA stan so great to see him get his flowers. #oscars #paulthomasanderson— CJ Johnson (@cjjohnsonjr) March 16, 2026
Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς ήταν η επιτυχία του Paul Thomas Anderson, ο οποίος έφυγε από το Dolby Theatre με τρία σημαντικά βραβεία: καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας και διασκευασμένου σεναρίου.
Παραλαμβάνοντας το τελευταίο, ο δημιουργός ανέφερε ότι έγραψε την ταινία για τα παιδιά του, θέλοντας να ζητήσει συγγνώμη για τον κόσμο που τους αφήνει η σημερινή γενιά, αλλά και να εκφράσει την ελπίδα ότι εκείνα θα καταφέρουν να τον κάνουν καλύτερο.
Στις ερμηνευτικές κατηγορίες, το Oscar Α΄ Ανδρικού Ρόλου απονεμήθηκε στον Michael B. Jordan, ενώ το βραβείο Β΄ Ανδρικού Ρόλου κατέκτησε ο Sean Penn.
Στις γυναικείες ερμηνείες, τα αντίστοιχα βραβεία απέσπασαν οι Jessie Buckley για Α΄ Γυναικείο Ρόλο και Amy Madigan για Β΄ Γυναικείο Ρόλο.
Αναλυτικά η λίστα με τους νικητές:
Καλύτερης ταινίας
«Μια μάχη μετά την άλλη»
Σκηνοθεσίας
Πολ Τόμας Άντερσον, «Μια μάχη μετά την άλλη»
Α΄ γυναικείου ρόλου
Τζέσι Μπάκλεϊ, «Άμνετ»
Α΄ ανδρικού ρόλου
Μάικλ Μπι Τζόρνταν, «Αμαρτωλοί»
Β΄ γυναικείου ρόλου
Έιμι Μάντιγκαν, Weapons
Β΄ ανδρικού ρόλου
Σον Πεν, «Μια μάχη μετά την άλλη»
Ξένης ταινίας
«Συναισθηματική αξία» (Νορβηγία)
Καλύτερης ταινίας animation
ΚPop Demon Hunters
Καλύτερου ντοκιμαντέρ
Mr. Nobody against Putin