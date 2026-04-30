Geely: Τι παρουσίασε στην Auto China 2026 

Η Geely Auto Group συμμετέχει στην Auto China 2026, τη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου του Πεκίνου, για πρώτη φορά απευθείας ως εκθέτης, παρουσιάζοντας το πλήρες τεχνολογικό οικοσύστημα του ομίλου. Την ημέρα έναρξης της έκθεσης, η Geely Auto Group, μαζί με την AFARI Technology και την CaoCao Mobility, παρουσίασαν από κοινού το πρώτο ειδικά κατασκευασμένο πρωτότυπο Robotaxi της Κίνας, το EVA Cab. Το ντεμπούτο αποτέλεσε μια πρωτοποριακή επίδειξη του μέλλοντος της κινητικότητας νέας ενέργειας, μέσω της «ενσωματωμένης νοημοσύνης».

Η Geely Auto Group, παρουσίασε επίσης στο περίπτερό της το πλήρες τεχνολογικό οικοσύστημα της Geely με σημαντικές καινοτομίες για το αυτοκίνητο όπως ηλεκτρική αρχιτεκτονική 900V, τεχνολογία εξαιρετικά γρήγορης φόρτισης 12C (δηλαδή πλήρης φόρτιση σε 1/12 της ώρας, ήτοι 5’ μόλις), μπαταρίες στερεάς κατάστασης, έξυπνα πιλοτήρια και έξυπνες λύσεις υποβοηθούμενης οδήγησης για το εγγύς μέλλον αλλά και καινοτομίες εκτός αυτοκινητιστικού περιβάλλοντος, όπως δίποδα ρομπότ με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη. Τα εντυπωσιακά τεχνολογικά εκθέματα καταδεικνύουν την πλήρη είσοδο της Geely στην εποχή του «Full-Domain AI 2.0», της αναβαθμισμένης αρχιτεκτονικής ευφυΐας οχημάτων