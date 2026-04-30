Geely: Τι παρουσίασε στην Auto China 2026

Το πρώτο Robotaxi της Κίνας σε παγκόσμια πρεμιέρα

30.04.26 , 12:31 MasterChef: «Το απόλυτο ασυνεπές ψήσιμο» - «Καμένο και ωμό»
30.04.26 , 12:25 Έρχεται γλυκό τριήμερο με εκπληκτικά Τρίγωνα Πανοραματος
30.04.26 , 12:24 Ράπερ διαμέλισε τη 14χρονη κοπέλα του μέσα σε πλαστική σακούλα
30.04.26 , 12:18 Φωτιά τώρα στην Πάρνηθα
30.04.26 , 11:53 Θρήνος στην Κρήτη: Πέθανε η 12χρονη που είχε τραυματιστεί σε τροχαίο
30.04.26 , 11:43 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η elegant εμφάνιση με διαχρονικό black & white σύνολο
30.04.26 , 11:40 «Τη Βίσση την αγαπώ. Ήταν κοινή απόφαση να χωρίσουμε επαγγελματικά»
30.04.26 , 10:57 Βάσια Κωσταρά για το πρόβλημα υγείας της: «Φοβήθηκα πολύ, δεν ήταν εύκολο»
30.04.26 , 10:41 Οι λαμπερές εμφανίσεις σε fashion event - Tι φόρεσαν Καγιά και Νομικού
30.04.26 , 10:35 Αλλαγές στην ψυχαγωγική ζώνη του Open: Ποιο είναι το μέλλον του Πάτρα;
30.04.26 , 10:22 Πρωτομαγιά: Χωρίς τραμ, μετρό και ΗΣΑΠ - Τι θα γίνει με τα λεωφορεία
30.04.26 , 10:17 Βυτινάρος: Απαντά για τη φημολογούμενη σχέση της με τον Φίλιππο Τσαγκρίδη
30.04.26 , 10:00 Το 2o Φεστιβάλ Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού στη Θεσσαλονίκη
30.04.26 , 09:38 Sal Da Vinci: Ο Ιταλός τραγουδιστής της Eurovision με τον διάσημο πατέρα
Ηλεία: Πώς έγινε η τραγωδία με τον 13χρονο που οδηγούσε πατίνι
MasterChef: Ο θρίαμβος και η... πανωλεθρία! 57-15 το σκορ στην ομαδική!
Πολυχρονίδης για Κουβελά: «Εγώ και η γυναίκα μου την έχουμε σαν κόρη μας»
Θεωνά - Αναστασιάδης: Το ονειρικό πάρτι για τα 7α γενέθλια του γιου τους
Φωτιά τώρα στην Πάρνηθα
Ελένη Ράντου: «Αναμετριέμαι με τον φόβο μήπως τελικά δεν ξέρω την κόρη μου»
Επίσημη πρεμιέρα για την παράσταση Άμλετ - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Κατερίνα Καινούργου: «Αυτό δεν είναι δικό μου παιδί» - Η ενόχλησή της
«Φέρτε μου ψυχολόγο. Πείτε μαζί μου το Πάτερ Ημών», φώναζε ο 20χρονος
Ιωάννα Τούνη: Pilates με τον μικρό Πάρη - Προσπαθεί να μιμηθεί τη μαμά του
TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
Geely: Τι παρουσίασε στην Auto China 2026
Η Geely Auto Group συμμετέχει στην Auto China 2026, τη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου του Πεκίνου, για πρώτη φορά απευθείας ως εκθέτης, παρουσιάζοντας το πλήρες τεχνολογικό οικοσύστημα του ομίλου. Την ημέρα έναρξης της έκθεσης, η Geely Auto Group, μαζί με την AFARI Technology και την CaoCao Mobility, παρουσίασαν από κοινού το πρώτο ειδικά κατασκευασμένο πρωτότυπο Robotaxi της Κίνας, το EVA Cab. Το ντεμπούτο αποτέλεσε μια πρωτοποριακή επίδειξη του μέλλοντος της κινητικότητας νέας ενέργειας, μέσω της «ενσωματωμένης νοημοσύνης».

Η Geely Auto Group, παρουσίασε επίσης στο περίπτερό της το πλήρες τεχνολογικό οικοσύστημα της Geely με σημαντικές καινοτομίες για το αυτοκίνητο όπως ηλεκτρική αρχιτεκτονική 900V, τεχνολογία εξαιρετικά γρήγορης φόρτισης 12C (δηλαδή πλήρης φόρτιση σε 1/12 της ώρας, ήτοι 5’ μόλις), μπαταρίες στερεάς κατάστασης, έξυπνα πιλοτήρια και έξυπνες λύσεις υποβοηθούμενης οδήγησης για το εγγύς μέλλον αλλά και καινοτομίες εκτός αυτοκινητιστικού περιβάλλοντος, όπως δίποδα ρομπότ με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη. Τα εντυπωσιακά τεχνολογικά εκθέματα καταδεικνύουν την πλήρη είσοδο της Geely στην εποχή του «Full-Domain AI 2.0», της αναβαθμισμένης αρχιτεκτονικής ευφυΐας οχημάτων 

