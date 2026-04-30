Το 2o Φεστιβάλ Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού στη Θεσσαλονίκη

Διοργανωτής, ο Αθλητικός Σύλλογος ΑΜΕΑ ΕΛΠΙΔΑ, από 7 έως 10 Μαΐου

30.04.26 , 10:00 Το 2o Φεστιβάλ Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού στη Θεσσαλονίκη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για 2η  συνεχή χρονιά ο Αθλητικός σύλλογος ΑΜΕΑ ΕΛΠΙΔΑ Θεσσαλονίκης διοργανώνει το φεστιβάλ δημιουργίας γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού υπό την αιγίδα του Δήμου και της Περιφέρειας που τείνει πλέον να γίνει θεσμός.

Είναι μια πολύ θεματική συμπεριληπτική εκδήλωση που γεφυρώνει την αναπηρία με την λαϊκή παράδοση και τον σύγχρονο πολιτισμό.

Άνθρωποι με και χωρίς αναπηρία συμπράττουν και δημιουργούν  αναδεικνύοντας έτσι την ισότιμη συμμετοχή όλων στην τέχνη  και τον πολιτισμό.

Ελάτε στις 7-10 Μαΐου στην παραλία Θεσσαλονίκης στο άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή να συμμετέχετε και εσείς στην όμορφη αυτή εκδήλωση.

festival of taste creation

Το Star.gr είναι ανάμεσα στους χορηγούς επικοινωνίας της διοργάνωσης

Οι δράσεις μας:
-Αθλητικές επιδείξεις  (Μπότσια, στίβος μπάσκετ με αμαξίδιο)
-Εργαστήρια κεραμικής όπου μπορείτε να δημιουργήσετε και εσείς  ( Μαζί μας θα είναι η LAVA LIVA και  το FHI Ceramics)
-Εργαστήρι υφαντικής τέχνης ( ΥΦΑΝΤΟΛΟΓΙΟ)
-Ζωγραφική για τους μικρούς μας φίλους με την zografiki,gr
-Το θεατρικό εργαστήρι κούκλας Redicolo  θα μας δείξει πως μπορούμε να κάνουμε μια κούκλα  βασισμένο στο εκπαιδευτικό εργαστήρι   " Ο Πινόκιο και η δύναμη της διαφορετικότητας"
-Η τέχνη του Graffiti  μαζί  τον street art  Στ.  Ελευθεριάδη ( skiaxtro 09)  θα δημιουργήσουμε  το δικό μας έργο με θέμα την αναπηρία.
-Η θεατρική ομάδα thess improvice   θα είναι μαζί μας αυτοσχεδιάζοντας για να μας χαρίσει γέλιο .
-Οι μαθητές του 5ου Γυμνασίου Νεάπολης θα μας  δείξουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καρπας.
-Το Εσπερινό ΕΠΑΛ Επανομής θα δημιουργήσει μαζί μας κολάζ με θέμα την αναπηρία
-Θέατρο χορευτικές ομάδες ΑΜΕΑ   θα μας δείξουν την δύναμη της θέλησης
-Πρότυπες δομές  ειδικής αγωγής Θαλπωρή Dance and the mint
-Σύλλογος Αθλουμενων ΑΜΕΑ Ο Φίλιππος
-Σύλλογος Φίλων ατόμων με Αναπηρία ΑλλαΖΩ
-Πλήθος πολιτιστικών συλλόγων θα χορέψουν χορούς από όλη την Ελλάδα
-Μουσικές βραδιές με σπουδαίους καλλιτέχνες της πόλης μας
-Την γευστική παρουσία τους θα κάνουν τρεις σπουδαίοι σεφ προσφέροντας πλούσιες γευστικές απολαύσεις στους παρευρισκόμενους
‘Ο Σεφ της Φάρμας Κερκίνης
‘Η Μαρία Καιβατζή από Amillos cooking experience
‘Η Σοφία Τεφτσή από το εστιατόριο Μαϊάμι
-Από την όμορφη αυτή εκδήλωση δεν μπορούσε να λείπει η ορχήστρα πνευστών του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης όπου με μαέστρο τον κύριο Κλεάνθη Ζαρίμπα θα αποδώσει έργα σύγχρονων Ευρωπαίων συνθετών και αγαπημένα θέματα του ιταλικού σινεμά εστιάζοντας στον σπουδαίο καλλιτέχνη Nino Rota.

Σας περιμένουμε να συμμετέχετε και εσείς σε αυτήν την όμορφη εκδήλωση έτσι ώστε όλοι μαζί μαζί να δημιουργήσουμε μια κοινωνία συμπερίληψης και ίσων ευκαιριών.

festival program

Το αναλυτικό πρόγραμμα των δράσεων του Φεστιβάλ

ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο Αθλητικός Σύλλογος Ανθρώπων με Αναπηρία (ΑμεΑ) ‘’ΕΛΠΙΔΑ’’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο, αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και αποτελεί μέλος της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας ατόμων με αναπηρία (ΕΑΟΜ-ΑμεΑ).

Ο Σύλλογος μας ιδρύθηκε το 2006, για να καλύψει τις ανάγκες άθλησης των ατόμων με αναπηρία στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, αλλά σύντομα απέκτησε Πανελλαδική δυναμική. Σήμερα, αριθμούμε περισσότερους από ογδόντα αθλητές από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Tα αθλήματα που καλλιεργούμε είναι στίβος, κολύμβηση, καλαθοσφαίριση και πινγκ πονγκ και διαθέτουμε τμήματα μαζικού, αλλά και αγωνιστικού αθλητισμού. Απώτερος στόχος είναι η προώθηση του Παραολυμπιακού ιδεώδους και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με την αναπηρία.

Τις θερμές μας ευχαριστίες στους Χρυσούς χορηγούς μας

Αθλητικός Σύλλογος ΑμεΑ ΕΛΠΙΔΑ Θεσσαλονίκης , 
email: elpida.thessaloniki@gmail.com ,
site: asameaelpida.gr



 

