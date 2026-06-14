Toyota Hilux: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη νέα γενιά

Το νέο Hilux υιοθετεί αμάξωμα τύπου Double Cab και συστήματα τετρακίνησης σε όλη τη γκάμα – 4WD για το Hybrid 48V και μόνιμη τετρακίνηση για την αμιγώς ηλεκτρική έκδοση – ανταποκρινόμενο στις ανάγκες και τις προτιμήσεις των πελατών. Διατηρώντας παρόμοιες διαστάσεις με τον προκάτοχό του, αποκαλύπτει μια νέα δυναμική σχεδιαστική ταυτότητα, βασισμένη στη φιλοσοφία «Tough x Agile». Η νέα καμπίνα προσφέρει επίπεδα ποιότητας, άνεσης και εξοπλισμού ανώτερα από κάθε προηγούμενου Hilux. Έμφαση δόθηκε επίσης στην πρακτικότητα, με τα χειριστήρια του συστήματος τετρακίνησης – συμπεριλαμβανομένων των νέων Multi-Terrain Select και Multi-Terrain Monitor στις πλουσιότερες εκδόσεις – να είναι τοποθετημένα κεντρικά, για εύκολη πρόσβαση κατά την εκτός δρόμου οδήγηση.

Το εσωτερικό του Double Cab είναι εντελώς νέο και ακολουθεί την ίδια σχεδιαστική φιλοσοφία «Tough x Agile» με το εξωτερικό. Στη σημαντικότερη αναβάθμιση στην ιστορία του Hilux, η αισθητική και η αίσθηση ποιότητας έχουν ανέβει επίπεδο. Κεντρικό στοιχείο είναι ένας νέος, λεπτός και ελαφρύς πίνακας οργάνων, ο οποίος στις ανώτερες εκδόσεις επενδύεται με υψηλής ποιότητας συνθετικό δέρμα και λεπτομέρειες με μονή ραφή. Ενσωματώνει οθόνη πολυμέσων Toyota Smart Connect υψηλής ευκρίνειας 12,3 ιντσών, τοποθετημένη πάνω από τον πίνακα ελέγχου του κλιματισμού. Στην έκδοση Entry, το μοντέλο εξοπλίζεται με οθόνη Toyota Touch 9 ιντσών..Ο νέος πίνακας οργάνων 12,3 ιντσών μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις προτιμήσεις του οδηγού, με θέματα απεικόνισης όπως Casual, Smart, Tough ή Sporty, καθώς και με τρεις διατάξεις απεικόνισης, με μία, δύο ή τρεις ενδείξεις. Οι επιλογές Smart, Tough και Sporty διατίθενται επίσης και στην έκδοση των 7 ιντσών.



Οι επιδόσεις του 48V Hybrid παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητες, προσφέροντας παράλληλα βελτιωμένη αποδοτικότητα καυσίμου και χαμηλότερες εκπομπές ρύπων σε σχέση με το προηγούμενο πετρελαιοκίνητο σύνολο 2,8 λίτρων του Hilux. Η κατανάλωση καυσίμου διαμορφώνεται στα 9,7–10,0 l/100 km, ενώ οι εκπομπές CO₂ κυμαίνονται μεταξύ 254 και 262 g/km (συνδυασμένος κύκλος WLTP).



Ο 16βάλβιδος κινητήρας DOHC αποδίδει μέγιστη ισχύ 204 DIN hp (150 kW) στις 3.400 σ.α.λ. και ροπή 500 Nm από τις 1.600 έως τις 2.800 σ.α.λ. Το ωφέλιμο φορτίο ξεπερνά τα 1.000 kg, ενώ η ικανότητα ρυμούλκησης φτάνει τα 3.500 kg για τρέιλερ με φρένα.

Το σύστημα ήπιας υβριδικής τεχνολογίας συνδυάζει τον δοκιμασμένο πετρελαιοκινητήρα 2,8 λίτρων του Hilux με ηλεκτροκινητήρα-γεννήτρια, μπαταρία ιόντων λιθίου 48V —τοποθετημένη κάτω από τα πίσω καθίσματα— και μετατροπέα DC-DC. Τα εξαρτήματα του υβριδικού συστήματος έχουν σχεδιαστεί ώστε να ενσωματώνονται εύκολα, χωρίς να επηρεάζουν τις εκτός δρόμου ικανότητες του Hilux.

Το νέο Hilux διατηρεί τη διάταξη ανάρτησης της προηγούμενης γενιάς, με ανεξάρτητη εμπρός ανάρτηση με διπλά ψαλίδια και άκαμπτο πίσω άξονα με φύλλα σούστας. Έχουν γίνει οι απαραίτητες ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της δύναμης και της αντοχής παρά την αύξηση του φορτίου στον άξονα. Έχει επίσης αναθεωρηθεί η απόσβεση των αμορτισέρ, ενώ τα φύλλα σούστας έχουν ρυθμιστεί ώστε να μειώνεται η μετάδοση κραδασμών στο αμάξωμα.



Η ικανότητά του να ανταποκρίνεται στις πιο απαιτητικές συνθήκες υποστηρίζεται από απόσταση από το έδαφος 309 mm και διαδρομή τροχών 500 mm. Σε κεκλιμένα εδάφη, η γωνία προσέγγισης είναι 29° και η γωνία αναχώρησης 24°.Το Hilux όχι μόνο μπορεί να διασχίσει νερό βάθους έως 700 mm, αλλά και να παραμείνει σταματημένο σε αυτές τις συνθήκες για έως και 10 λεπτά. Ανάλογα με την έκδοση εξοπλισμού, το Hilux Hybrid 48V εφοδιάζεται με το σύστημα Multi-Terrain Select (MTS). Αυτό προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής έως και πέντε προγραμμάτων (modes), προσαρμόζοντας την απόδοση του οχήματος σε διαφορετικά περιβάλλοντα off-road, σε συνδυασμό με τις σχέσεις H4 και L4 (μακριές και κοντές) του συστήματος τετρακίνησης. Μια προσαρμοσμένη έκδοση του MTS διατίθεται επίσης στο αμιγώς ηλεκτρικό Hilux, με περισσότερες λεπτομέρειες στο σχετικό κεφάλαιο παρακάτω.

Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο είναι ένα αυθεντικό Hilux, σχεδιασμένο με γνώμονα την ποιότητα, την αντοχή και την αξιοπιστία, καθώς και με πραγματικές ικανότητες εκτός δρόμου. Μόνιμη τετρακίνηση με αποδοτικά, ελαφριά eAxles εμπρός και πίσω που αποδίδουν υψηλή ροπή

Μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής χωρητικότητας ενσωματωμένη στο πλαίσιο του οχήματος, προστατευμένη από ζημιές και χωρίς απώλεια χώρου στην καμπίνα ή στον χώρο φόρτωσηςΣύστημα Multi-Terrain Select, σχεδιασμένο για χρήση σε αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης (BEV), προσαρμόζει την απόδοση του οχήματος ανάλογα με τις διαφορετικές εκτός δρόμου συνθήκες.

Το σύστημα κίνησης αποτελείται από εμπρός και πίσω eAxles, που ενσωματώνουν ηλεκτρικό transaxle και inverter σε μία ενιαία, συμπαγή και ελαφριά μονάδα. Έχουν σχεδιαστεί για μέγιστη απόδοση, με στοχευμένες τεχνικές λύσεις που μειώνουν τις εσωτερικές απώλειες και την ενέργεια που μετατρέπεται σε θερμότητα. Για την τοποθέτησή τους, το πλαίσιο του Hilux έχει δεχθεί νέα εμπρός εγκάρσια δοκό και πρόσθετη πίσω εγκάρσια δοκό. Τα eAxles είναι ενισχυμένα και εξοπλισμένα με προστατευτικά καλύμματα, ώστε να αντέχουν σε απαιτητικές συνθήκες εκτός δρόμου. Όλα αυτά επιβεβαιώνουν τον χαρακτήρα του BEV ως ένα αυθεντικό εργαλείο δουλειάς, με την ποιότητα, την αντοχή και την αξιοπιστία που αποτελούν σήμα κατατεθέν του Hilux.

Ο μετατροπέας χρησιμοποιεί ημιαγωγούς καρβιδίου του πυριτίου (SiC), οι οποίοι αντέχουν υψηλές τάσεις και προσφέρουν σημαντικά υψηλότερη απόδοση (έως και 40%) σε σύγκριση με τους συμβατικούς ημιαγωγούς πυριτίου. Το εμπρός eAxle αποδίδει 80 kW και 205 Nm ροπής, ενώ η πίσω μονάδα 128 kW και 268 Nm, εξασφαλίζοντας ισχυρή πρόσφυση και έλεγχο, ιδιαίτερα σε απαιτητικές εκτός δρόμου συνθήκες.

Φόρτιση μπαταρίας

Η σταθερή και ταχεία φόρτιση αποτελεί βασικό κριτήριο για επαγγελματίες χρήστες που θέλουν να μειώνουν στο ελάχιστο τον χρόνο εκτός λειτουργίας του οχήματος. Το αμιγώς ηλεκτρικό Hilux μπορεί να φορτίσει από το 10% έως το 80% της μπαταρίας σε περίπου 30 λεπτά, μέσω ταχυφόρτισης DC 125kW ή περισσότερα με φίσα CCS2, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας, όπως η θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Η φόρτιση με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) έως 10 kW, για παράδειγμα μέσω οικιακού ή δημόσιου wallbox, επιτρέπει αναπλήρωση ενέργειας από 10% έως 100% σε περίπου 6,5 ώρες.Η αυτονομία φτάνει έως τα 257 χλμ. (WLTP συνδυασμένος κύκλος) και έως τα 380 χλμ. στον αστικό κύκλο, αποστάσεις που καλύπτουν άνετα τις καθημερινές ανάγκες των επαγγελματιών στους οποίους απευθύνεται το μοντέλο, ιδιαίτερα για χρήση σε συγκεκριμένα εργοτάξια, όπως τεχνικά έργα υποδομών και δασοτεχνικά έργα.

Η μακροχρόνια ποιότητα και απόδοση της μπαταρίας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τους ιδιοκτήτες ηλεκτρικών οχημάτων (BEV). Το Battery Care Programme της Toyota προσφέρει πλήρη διασφάλιση. Εγγυάται ότι η μπαταρία κίνησης θα διατηρεί τουλάχιστον το 70% της αρχικής της χωρητικότητας για έως και 11 χρόνια ή 1.000.000 χλμ., με την προϋπόθεση ετήσιου ελέγχου κατάστασης του ηλεκτρικού οχήματος σε εξουσιοδοτημένο κέντρο Toyota.Αυτό ισχύει εξίσου για το νέο, ανθεκτικό Hilux BEV, όπως και για τα υπόλοιπα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της Toyota.