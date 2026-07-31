Νίκος Στραβελάκης: Το «αντίο» στη Μίνα Καραμήτρου και το χειροκρότημα

Η συγκίνηση στην εκπομπή για την αποχώρηση της δημοσιογράφου από το Open

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Το αντίο του Νίκου Στραβελάκη στη Μίνα Καραμήτρου και το χειροκρότημα / Βίντεο: Open

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μίνα Καραμήτρου αποχαιρέτησε συγκινημένη τον Νίκο Στραβελάκη και τους συνεργάτες της στην τελευταία της εμφάνιση στην εκπομπή "10 Παντού".
  • Αποφάσισε να παραιτηθεί μετά από δύσκολες συνθήκες συνεργασίας, χωρίς να κάνει αρνητικές διαρροές.
  • Η αποχώρησή της έχει δημιουργήσει αμήχανο κλίμα στο κανάλι, με 13 συνολικές αποχωρήσεις κατά τη διάρκεια της σεζόν.
  • Φήμες αναφέρουν πιθανή μετακίνηση της Μίνας Καραμήτρου στον ΑΝΤ1 ή στην κρατική τηλεόραση.
  • Η δημοσιογράφος διαθέτει μεγάλη εμπειρία και δεν θα μείνει εκτός τηλεόρασης.

Σε κλίμα συγκίνησης ολοκληρώθηκε το «10 Παντού», καθώς ήταν η τελευταία εμφάνιση της Μίνας Καραμήτρου στην πρωινή εκπομπή του Open.

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Η γνωστή δημοσιογράφος αποχαιρέτησε συγκινημένη τον συμπαρουσιαστή της Νίκο Στραβελάκη, καθώς και όλους τους συνεργάτες της εκπομπής, το τεχνικό και το δημοσιογραφικό επιτελείο και ολόκληρο το κανάλι για τη συνεργασία τους.

Νίκος Στραβελάκης: Το «αντίο» στη Μίνα Καραμήτρου και το χειροκρότημα

«Εγώ σας αγαπάου όλους έναν έναν και σας τιμώ όλους και σας έχω όλους μέσα στην καρδιά μου. Χρήστο εσένα σε αγαπάω πιο πολύ απ'όλους», είπε η Μίνα Καραμήτσου αναφερόμενη στο γενικό διευθυντή ειδήσεων και ενημέρωση, Χρήστο Παναγιωτόπουλο.

«Όπου και να πας θα είμαστε μαζί», της είπε ο Νίκος Στραβελάκης, αποχαιρετώντας τη συνεργάτιδά του στον αέρα της εκπομπής.

Νίκος Στραβελάκης: Το «αντίο» στη Μίνα Καραμήτρου και το χειροκρότημα

Στο τέλος, η Μίνα Καραμήτσου ευχαρίστησε μέσα από την καρδιά της τους τεχνικούς της εκπομπής, με το πλατό να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

Υπενθυμίζουμε, ότι η Μίνα Καραμήτρου αποφάσισε να παραιτηθεί μετά το πέρας και της τελευταίας εκπομπής της σεζό. Όπως ανέφερε πηγή από την εκπομπή του καναλιού στη huffingtonpost: «Εξαντλήθηκαν όλα τα αποθέματα της υπομονής της. Ήταν ίσως η πιο δύσκολη συνεργασία της ζωής της. Παρόλα αυτά, δεν έκανε ποτέ καμία αρνητική διαρροή, γιατί ήθελε και εκείνη το καλύτερο και για την εκπομπή και για το σταθμό γενικότερα».

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Ενώ η ίδια πηγή αναφέρει ότι: «Υπάρχει ένα ιδιαίτερα αμήχανο κλίμα στο κανάλι μετά την αιφνίδια αποχώρησή της. Δεν ήθελε να αποχωρήσει αλλά σίγουρα δεν άντεχε άλλο. Ήταν και είναι μια κυρία με Κ κεφαλαίο και αυτό φάνηκε και από τη στάση της στον τηλεοπτικό αέρα και μετά την ανακοίνωση της απόφασή της».

Νίκος Στραβελάκης: Το «αντίο» στη Μίνα Καραμήτρου και το χειροκρότημα

Κατά τη διάρκεια της σεζόν η εκπομπή άλλαξε τέσσερις αρχισυντάκτες, ενώ ο συνολικός αριθμός των αποχωρήσεων/απομακρύνσεων έφτασε τις 13.

Τα σενάρια για το πού θα συνεχίσει η έγκριτη δημοσιογράφους ποικίλλουν, με κάποιους να αναφέρουν ότι ίσως μετακινηθεί στον ΑΝΤ1 δίπλα στον Άκη Παυλόπουλο, είτε στην κρατική τηλεόραση. Το σίγουρο είναι ότι η Μίνα Καραμήτσου διαθέτει μεγάλη εμπειρία και ότι δε θα μείνει εκτός της μικρής οθόνης.

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ΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗΣ
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ΜΙΝΑ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ
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