Καλημέρα Ελλάδα: Αυτοί είναι οι δύο νέοι παρουσιαστές της εκπομπής!

Οι αντικαταστάτες του Παναγιώτη Στάθη και του Στέφανου Σίσκου

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Επιμέλεια STAR.GR
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Βασίλης Χιώτης και ο Άκης Παυλόπουλος αναλαμβάνουν την παρουσίαση της εκπομπής "Καλημέρα Ελλάδα" στον ΑΝΤ1.
  • Οι δύο δημοσιογράφοι φέρνουν πολυετή εμπειρία και εγκυρότητα στην ενημέρωση.
  • Η εκπομπή είναι η μακροβιότερη καθημερινή ενημερωτική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης, ξεκινώντας το 1992.
  • Προτού αναλάβουν οι Χιώτης και Παυλόπουλος, την εκπομπή παρουσίασαν άλλοι δημοσιογράφοι, όπως ο Παναγιώτης Στάθης και ο Στέφανος Σίσκος.
  • Η εκπομπή έχει συνδεθεί άρρηκτα με τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος υπήρξε ο κεντρικός παρουσιαστής για δεκαετίες.

Ο Βασίλης Χιώτης κι ο Άκης Παυλόπουλος εντάσσονται στο δυναμικό του ΑΝΤ1 κι αναλαμβάνουν την παρουσίαση της ιστορικής ενημερωτικής εκπομπής Καλημέρα Ελλάδα.

Δύο από τις πιο αναγνωρίσιμες και καταξιωμένες φωνές της ελληνικής δημοσιογραφίας ενώνουν τις δυνάμεις τους, φέρνοντας πολυετή εμπειρία στο πολιτικό ρεπορτάζ, αμεσότητα και εγκυρότητα στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, ανοίγοντας έτσι ένα νέο κεφάλαιο για τη μακροβιότερη καθημερινή εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης.

Καλημέρα Ελλάδα: Αυτοί είναι οι δύο νέοι παρουσιαστές της εκπομπής!

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση:

«Ο ΑΝΤ1, στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης της δημοσιογραφικής του ομάδας, υποδέχεται δύο από τις πιο αναγνωρίσιμες και καταξιωμένες φωνές της ελληνικής ενημέρωσης, τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο, οι οποίοι εντάσσονται στο δυναμικό του και αναλαμβάνουν την παρουσίαση της ιστορικής ενημερωτικής εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο Βασίλης Χιώτης έχει διαγράψει μια μακρά και ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία στη δημοσιογραφία, έχοντας συνδέσει το όνομά του με το έγκυρο πολιτικό ρεπορτάζ. Με μεγάλη εμπειρία σε θέσεις υψηλής ευθύνης σε εφημερίδες, καθώς και σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, αποτελεί έναν από τους πλέον καταξιωμένους δημοσιογράφους της χώρας. Η βαθιά γνώση του πολιτικού γίγνεσθαι και η αναλυτική του ματιά τον έχουν καθιερώσει ως σημείο αναφοράς στην πολιτική ενημέρωση.

Ο Άκης Παυλόπουλος συγκαταλέγεται στους πλέον έμπειρους δημοσιογράφους της γενιάς του, με σταθερή παρουσία στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Έχει καλύψει όλες τις μεγάλες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις των τελευταίων ετών, διακρινόμενος για την αμεσότητα, την εγκυρότητα και τη συνέπεια. Η δημοσιογραφική του ματιά και η ικανότητά του να φωτίζει όλες τις πλευρές της επικαιρότητας αποτελούν διαχρονικά στοιχεία της επαγγελματικής του πορείας.

Με πολυετή εμπειρία, δημοσιογραφική αξιοπιστία και βαθιά γνώση της επικαιρότητας, ο Βασίλης Χιώτης και ο Άκης Παυλόπουλος ενώνουν τις δυνάμεις τους στον ΑΝΤ1, αναλαμβάνοντας την παρουσίαση του «Καλημέρα Ελλάδα» και ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για τη μακροβιότερη καθημερινή ενημερωτική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης».

Καλημέρα Ελλάδα: Αυτοί είναι οι δύο νέοι παρουσιαστές της εκπομπής!

Την περασμένη σεζόν, την ενημερωτική εκπομπή παρουσίασαν αρχικά ο Παναγιώτης Στάθης με την Άννα Λιβαθυνού. Όταν η δημοσιογράφος απομακρύνθηκε, τη θέση της πήρε ο Στέφανος Σίσκος. Η εκπομπή έριξε αυλαία στις αρχές Ιουλίου.

Ο Παναγιώτης Στάθης στην ΕΡΤ - Τέρμα από το Καλημέρα Ελλάδα

Το Καλημέρα Ελλάδα κι ο... πατριάρχης Γιώργος Παπαδάκης

Το Καλημέρα Ελλάδα αποτελεί μία από τις πιο ιστορικές και μακροβιότερες ενημερωτικές πρωινές εκπομπές στην ελληνική τηλεόραση, έχοντας διαμορφώσει ουσιαστικά το τοπίο της πρωινής ειδησεογραφίας στη χώρα.

Καλημέρα Ελλάδα: Αυτοί είναι οι δύο νέοι παρουσιαστές της εκπομπής!

Έκανε την πρώτη της εμφάνιση στις 28 Απριλίου 1992 μέσα από τη συχνότητα του ANT1. Η γέννηση της εκπομπής είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος υπήρξε ο κεντρικός παρουσιαστής, ο εμπνευστής και η «φωνή» της για δεκαετίες. Ήταν η πρώτη φορά που η ιδιωτική τηλεόραση επένδυσε σε ένα τόσο δομημένο πρωινό ενημερωτικό πρόγραμμα, συνδυάζοντας την αυστηρή ειδησεογραφία με την άμεση και καθημερινή επικοινωνία με τους πολίτες.

Στην πολυετή διαδρομή του Καλημέρα Ελλάδα, πολλοί καταξιωμένοι δημοσιογράφοι και παρουσιαστές έκαναν τα πρώτα τους βήματα ή πλαισίωσαν τον Γιώργο Παπαδάκη, μεταξύ των οποίων η Τατιάνα Στεφανίδου, ο Γιώργος Αυτιάς, η Μάγδα Τσέγκου, η Βίκυ Χατζηβασιλείου και η Μαρία Αναστασοπούλου.

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ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΙΩΤΗΣ
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ΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΗΣ
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