Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αν είσαι λάτρης της μακαρονάδας αλλά συνάμα προσέχεις και τη διατροφή σου, ο Γιώργος Ρήγας έχει την καλύτερη συνταγή.

Μακαρονοσαλάτα με τόνο 

Ο σεφ ετοίμασε μακαρονοσαλάτα με τόνο και φρέσκα λαχανικά και έδειξε βήμα- βήμα στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star πώς να την ετοιμάσουν. 

Λαχταριστό ριζότο με κοτόπουλο - Αυτή τη συνταγή θα τη λατρέψετε!

Είστε μακαρονάδες; Δείτε μία νόστιμη και υγιεινή επιλογή

Υλικά της Συνταγής 

Για τη σαλάτα

• 300 γρ. μακαρόνια
• 1 μικρό καρότο
• 1 μικρό φρέσκο αγγουράκι τουρσί
• 2–3 φρέσκα κρεμμυδάκια
• 1/2 κόκκινη πιπεριά
• 1/2 κίτρινη πιπεριά
• 2–3 κ.σ. φρέσκο μαϊντανό
• 1–2 κ.σ. φρέσκο άνηθο

Μία υγιεινή επιλογή για όσους λατρεύουν τα μακαρόνια 

Για την κρέμα τόνου

 • 1 κονσέρβα τόνος σε νερό ή λάδι
 • 4 κ.σ. μαγιονέζα
• 1–2 κ.σ. κάπαρη
• Χυμό από μισό λεμόνι
• 2–3 κ.σ. ελαιόλαδο
 • Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Είστε μακαρονάδες; Δείτε μία νόστιμη και υγιεινή επιλογή
 
Εκτέλεση της Συνταγής 

1. Βράσιμο μακαρονιών: 1. Βράζεις τα μακαρόνια σε αλατισμένο νερό σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας μέχρι να γίνουν al dente. 2. Σουρώνεις και ξεπλένεις με κρύο νερό για να σταματήσει το μαγείρεμα. 2. Προετοιμασία κρέμας τόνου: 1. Σε ένα μπολ λιώνεις τον τόνο με πιρούνι. 2. Προσθέτεις τη μαγιονέζα, την κάπαρη, το λεμόνι, το ελαιόλαδο και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. 3. Ανακατεύεις καλά μέχρι να γίνει ομοιογενής, κρεμώδης σάλτσα. 3. Ανακάτεμα σαλάτας: 1. Σε μεγάλο μπολ βάζεις τα βρασμένα και στραγγισμένα μακαρόνια. 2. Προσθέτεις το καρότο, το αγγουράκι τουρσί, τα φρέσκα κρεμμυδάκια, τις πιπεριές, τον μαϊντανό και τον άνηθο. 3. Ρίχνεις από πάνω την κρέμα τόνου και ανακατεύεις απαλά μέχρι να καλυφθούν όλα τα υλικά.

