Λαχταριστό ριζότο με κοτόπουλο - Αυτή τη συνταγή θα τη λατρέψετε!

Πρωί Τρίτης και ο Γιώργος Ρήγας μπήκε στην κουζίνα του Breakfast@Star φτιάχνοντας της πιο τέλεια συνταγή.

Ο Γιώργος Ρήγας μαγειρεύει ριζότο με κοτόπουλο

Σας αρέσει το ριζότο με κοτόπουλο; Δείτε βήμα βήμα τη διαδικασία για το φαγητό που θα ξετρελάνει μικρούς και μεγάλους!



Υλικά της Συνταγής

Για το ριζότο:

• 300 γρ. ρύζι αρμπόριο ή καρναρόλι

• 1 κρεμμύδι

• 1 σκελίδα σκόρδο

• 60 ml λευκό κρασί

• 1 λίτρο ζωμό κοτόπουλο

• 50 γρ. βούτυρο

• 50 γρ. παρμεζάνα

• 2 κ.σ. ελαιόλαδο

• Φρεσκοτριμμένο πιπέρι



Για το κοτόπουλο ταλιάτα:

• 2 φιλέτα στήθος κοτόπουλο

• 2 κ.σ. ελαιόλαδο

• Χυμό από μισό λεμόνι

• 1 κ.γ. ρίγανη ή θυμάρι

• Αλάτι, πιπέρι



Εκτέλεση της Συνταγής

Ψήσιμο κοτόπουλου (ταλιάτα)

Μαρινάρεις τα φιλέτα με ελαιόλαδο, λεμόνι, ρίγανη, αλάτι και πιπέρι για 20–30 λεπτά. 2

Ζεσταίνεις καλά ένα τηγάνι γκριλ ή αντικολλητικό και ψήνεις τα φιλέτα 4–5 λεπτά από κάθε πλευρά (ανάλογα με το πάχος).

Αφήνεις τα φιλέτα 5 λεπτά να ξεκουραστούν και μετά τα κόβεις σε λεπτές φέτες (ταλιάτα).

Ριζότο:

Σε κατσαρόλα σοτάρεις το κρεμμύδι με το ελαιόλαδο μέχρι να γίνει διάφανο. Προσθέτεις το σκόρδο.

Ρίχνεις το ρύζι και το καβουρδίζεις 1–2 λεπτά.

Σβήνεις με το λευκό κρασί και αφήνεις να εξατμιστεί.

Προσθέτεις σταδιακά το ζεστό ζωμό, ανακατεύοντας συνεχώς, μέχρι το ρύζι να είναι al dente (περίπου 18 λεπτά).

Αποσύρεις από τη φωτιά, προσθέτεις βούτυρο και παρμεζάνα και ανακατεύεις μέχρι να γίνει κρεμώδες.

Σερβίρισμα:

Τοποθετείς το ριζότο στο πιάτο.

Από πάνω βάζεις τις φέτες κοτόπουλου ταλιάτα.

Προαιρετικά, προσθέτεις λίγο ελαιόλαδο, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και φλούδες παρμεζάνας ή φύλλα ρόκας.

