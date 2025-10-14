Λαχταριστό ριζότο με κοτόπουλο - Αυτή τη συνταγή θα τη λατρέψετε!

Ο Γιώργος Ρήγας έδειξε βήμα βήμα τη διαδικασία για την πιο τέλεια συνταγή

14.10.25 , 12:22 Λαχταριστό ριζότο με κοτόπουλο - Αυτή τη συνταγή θα τη λατρέψετε!
Πρωί Τρίτης και ο Γιώργος Ρήγας μπήκε στην κουζίνα του Breakfast@Star φτιάχνοντας της πιο τέλεια συνταγή.

Breakfast@Star: Η σημερινή συνταγή είχε «άρωμα Ιταλίας»

Λαχταριστό ριζότο με κοτόπουλο - Αυτή τη συνταγή θα τη λατρέψετε!

Ο Γιώργος Ρήγας μαγειρεύει ριζότο με κοτόπουλο

Σας αρέσει το ριζότο με κοτόπουλο; Δείτε βήμα βήμα τη διαδικασία για το φαγητό που θα ξετρελάνει μικρούς και μεγάλους!

Λαχταριστό ριζότο με κοτόπουλο - Αυτή τη συνταγή θα τη λατρέψετε!


Υλικά της Συνταγής

Για το ριζότο:
• 300 γρ. ρύζι αρμπόριο ή καρναρόλι
• 1 κρεμμύδι
• 1 σκελίδα σκόρδο
• 60 ml λευκό κρασί
• 1 λίτρο ζωμό κοτόπουλο
• 50 γρ. βούτυρο
• 50 γρ. παρμεζάνα
 • 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• Φρεσκοτριμμένο πιπέρι
 
Για το κοτόπουλο ταλιάτα:
• 2 φιλέτα στήθος κοτόπουλο
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• Χυμό από μισό λεμόνι
• 1 κ.γ. ρίγανη ή θυμάρι
• Αλάτι, πιπέρι

Breakfast@Star: O Xρήστος Μοίρας έκανε ντεμπούτο με το πιο νόστιμο γλυκό

Λαχταριστό ριζότο με κοτόπουλο - Αυτή τη συνταγή θα τη λατρέψετε!


Εκτέλεση της Συνταγής

Ψήσιμο κοτόπουλου (ταλιάτα)

  • Μαρινάρεις τα φιλέτα με ελαιόλαδο, λεμόνι, ρίγανη, αλάτι και πιπέρι για 20–30 λεπτά. 2
  • Ζεσταίνεις καλά ένα τηγάνι γκριλ ή αντικολλητικό και ψήνεις τα φιλέτα 4–5 λεπτά από κάθε πλευρά (ανάλογα με το πάχος).
  • Αφήνεις τα φιλέτα 5 λεπτά να ξεκουραστούν και μετά τα κόβεις σε λεπτές φέτες (ταλιάτα).

Ριζότο:

  • Σε κατσαρόλα σοτάρεις το κρεμμύδι με το ελαιόλαδο μέχρι να γίνει διάφανο. Προσθέτεις το σκόρδο.
  • Ρίχνεις το ρύζι και το καβουρδίζεις 1–2 λεπτά.
  • Σβήνεις με το λευκό κρασί και αφήνεις να εξατμιστεί.
  • Προσθέτεις σταδιακά το ζεστό ζωμό, ανακατεύοντας συνεχώς, μέχρι το ρύζι να είναι al dente (περίπου 18 λεπτά).
  • Αποσύρεις από τη φωτιά, προσθέτεις βούτυρο και παρμεζάνα και ανακατεύεις μέχρι να γίνει κρεμώδες.

Σερβίρισμα:

  • Τοποθετείς το ριζότο στο πιάτο.
  • Από πάνω βάζεις τις φέτες κοτόπουλου ταλιάτα.
  • Προαιρετικά, προσθέτεις λίγο ελαιόλαδο, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και φλούδες παρμεζάνας ή φύλλα ρόκας.

