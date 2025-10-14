Λαχταριστό ριζότο με κοτόπουλο - Αυτή τη συνταγή θα τη λατρέψετε!

Πρωί Τρίτης και ο Γιώργος Ρήγας μπήκε στην κουζίνα του Breakfast@Star φτιάχνοντας της πιο τέλεια συνταγή.
Ο Γιώργος Ρήγας μαγειρεύει ριζότο με κοτόπουλο
Σας αρέσει το ριζότο με κοτόπουλο; Δείτε βήμα βήμα τη διαδικασία για το φαγητό που θα ξετρελάνει μικρούς και μεγάλους!
Υλικά της Συνταγής
Για το ριζότο:
• 300 γρ. ρύζι αρμπόριο ή καρναρόλι
• 1 κρεμμύδι
• 1 σκελίδα σκόρδο
• 60 ml λευκό κρασί
• 1 λίτρο ζωμό κοτόπουλο
• 50 γρ. βούτυρο
• 50 γρ. παρμεζάνα
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• Φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Για το κοτόπουλο ταλιάτα:
• 2 φιλέτα στήθος κοτόπουλο
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• Χυμό από μισό λεμόνι
• 1 κ.γ. ρίγανη ή θυμάρι
• Αλάτι, πιπέρι
Breakfast@Star: O Xρήστος Μοίρας έκανε ντεμπούτο με το πιο νόστιμο γλυκό
Εκτέλεση της Συνταγής
Ψήσιμο κοτόπουλου (ταλιάτα)
- Μαρινάρεις τα φιλέτα με ελαιόλαδο, λεμόνι, ρίγανη, αλάτι και πιπέρι για 20–30 λεπτά. 2
- Ζεσταίνεις καλά ένα τηγάνι γκριλ ή αντικολλητικό και ψήνεις τα φιλέτα 4–5 λεπτά από κάθε πλευρά (ανάλογα με το πάχος).
- Αφήνεις τα φιλέτα 5 λεπτά να ξεκουραστούν και μετά τα κόβεις σε λεπτές φέτες (ταλιάτα).
Ριζότο:
- Σε κατσαρόλα σοτάρεις το κρεμμύδι με το ελαιόλαδο μέχρι να γίνει διάφανο. Προσθέτεις το σκόρδο.
- Ρίχνεις το ρύζι και το καβουρδίζεις 1–2 λεπτά.
- Σβήνεις με το λευκό κρασί και αφήνεις να εξατμιστεί.
- Προσθέτεις σταδιακά το ζεστό ζωμό, ανακατεύοντας συνεχώς, μέχρι το ρύζι να είναι al dente (περίπου 18 λεπτά).
- Αποσύρεις από τη φωτιά, προσθέτεις βούτυρο και παρμεζάνα και ανακατεύεις μέχρι να γίνει κρεμώδες.
Σερβίρισμα:
- Τοποθετείς το ριζότο στο πιάτο.
- Από πάνω βάζεις τις φέτες κοτόπουλου ταλιάτα.
- Προαιρετικά, προσθέτεις λίγο ελαιόλαδο, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και φλούδες παρμεζάνας ή φύλλα ρόκας.
Δείτε το Breakfast@StarΔιαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.