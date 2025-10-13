Breakfast@Star: Η σημερινή συνταγή είχε «άρωμα Ιταλίας»

Την ιταλική φοκάτσια μπορείς να την απολαύσεις όλες τις ώρες της μέρας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.10.25 , 17:17 Βαγγέλης Μπαταρλής: «Έχασα 10 κιλά στη φυλακή»
13.10.25 , 17:05 Φάρμα: Οι μουσικές καρέκλες, η ζωντανή ορχήστρα κι η μάχη για την ασυλία!
13.10.25 , 17:04 Μεταφορά αρμοδιοτήτων για Άγνωστο Στρατιώτη: Οργισμένη αντίδραση Π. Ρούτσι
13.10.25 , 16:48 Πάτρα: Πατέρας κατηγορείται για ασέλγεια στις κόρες και τις ανιψιές του
13.10.25 , 16:47 Θέλημα Θεού - Του Χάρη Λυμπερόπουλου: Από 17/10 στον Μικρό Κεραμικό
13.10.25 , 16:26 Θέλεις να περπατάς περισσότερο χωρίς να ζορίζεσαι; Κάνε αυτά τα κόλπα
13.10.25 , 16:04 Aυτή είναι η φούστα που θα «φορεθεί» πολύ το Φθινόπωρο
13.10.25 , 15:55 «Τσαντάκιας» κυκλοφορούσε με... καμουφλάζ ντελιβερά
13.10.25 , 15:54 Ηλίας Μαμαλάκης για Βέφα Αλεξιάδου: «Κάτι συνέβαινε στο τέλος της ζωή της»
13.10.25 , 15:49 Aπεργία 14/10: Χωρίς τρένα και προαστιακό - Aλλαγές από 13/10
13.10.25 , 15:42 Πατήρ Αντώνιος: Παραιτήθηκαν Οι 3 Συνήγοροι Υπεράσπισής Του
13.10.25 , 15:38 Κομισιόν: Η Κύπρος ένα από τα 7 κράτη μέλη που θα φιλοξενήσει AI Factory
13.10.25 , 15:34 Athens Wine & Art Festival: επιστρέφει με δρώμενα για μικρούς και μεγάλους
13.10.25 , 15:25 Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Άμα ερχόταν ένα παιδί... με χαρά»
13.10.25 , 15:25 Προφυλακίστηκε ο 43χρονος που τραυμάτισε με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του
Μεταφορά αρμοδιοτήτων για Άγνωστο Στρατιώτη: Οργισμένη αντίδραση Π. Ρούτσι
Δράμα: Θρήνος για τον 14χρονο που σκοτώθηκε - «Λύγισε» ο πατέρας του
Αμαλία Κωστοπούλου: Γιατί δεν μπορεί να κάνει θρησκευτικό γάμο
Βαγγέλης Μπαταρλής: «Έχασα 10 κιλά στη φυλακή»
Ταμίλα Κουλίεβα: Η σχέση με τον πρώην σύζυγό της, Γρηγόρη Καραντινάκη
Κατερίνα Καινούργιου: «Θα κάνω κάτι άλλο πριν τον θρησκευτικό γάμο»
Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Άμα ερχόταν ένα παιδί... με χαρά»
Aυτή είναι η φούστα που θα «φορεθεί» πολύ το Φθινόπωρο
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Τα looks της σε οικογενειακή απόδραση στην Ύδρα
Σταμούλης για σύζυγο: «Eίμαστε 10 χρόνια μαζί.Την αγαπούσε πολύ ο γιος μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγή Για Λαχταριστή Σοκολατόπιτα
Breakfast@Star: O Xρήστος Μοίρας έκανε ντεμπούτο με το πιο νόστιμο
Οι καλύτερες συνταγές για γλυκά ψυγείου
Σου αρέσουν τα γλυκά ψυγείου; Δες τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή Για Λαδένια Με Ντομάτα
Λαδένια με ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα και ρίγανη
αυγοσαλάτα
Σου περίσσεψε φαγητό από το πασχαλινό τραπέζι; Τι μπορείς να
αρνίσια πλάτη
Δεν ξέρετε τι να μαγειρέψετε το Πάσχα; Σας έχουμε μία
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή Για Μύδια Αχνιστά!
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή για μύδια αχνιστά από τον Λευτέρη Ζαφειρόπουλο!
Συνταγή για Eύκολη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
Φτιάξτε την πιο νόστιμη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα
Νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα με φύλλο κρούστας - Η τέλεια συνταγή!
Συνταγές Για Αλμυρές Τάρτες
Σας αρέσουν οι αλμυρές τάρτες; Μαζέψαμε τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή για σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή για τραγανό και σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή Για Λαχταριστό Χριστουγεννιάτικο Κέικ
Συνταγή για χριστουγεννιάτικο κέικ
Συνταγή Για Νόστιμες Δίπλες
Δες την πιο νόστιμη συνταγή για χριστουγεννιάτικες δίπλες
Συνταγή για χοιρινό γεμιστό με μανιτάρια
Δεν ξέρεις τι να φτιάξεις τα Χριστούγεννα; Δες μία υπέροχη
Συνταγή Για Χριστουγεννιάτικο Σουφλέ
Xριστουγεννιάτικο σουφλέ για το εορταστικό σας τραπέζι
Συνταγή Για Γιορτινό Αρνί Γκιούλμπασι,
O Hλίας Παναγιώτου έδωσε την απόλυτη γιορτινή συνταγή
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Συνταγες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία συνταγή με “άρωμα Ιταλίας” έφτιαξε για τους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star ο Γιώργος Ρήγας το πρωί της Δευτέρας.

Ο Γιώργος Ρήγας έδωσε την τέλεια συνταγή για μεσογειακή πίτα

O Γιώργος Ρήγας έφτιαξε φοκάτσια 

O Γιώργος Ρήγας έφτιαξε φοκάτσια 

Ο σεφ ετοίμασε φοκάτσια, που μπορείς να την καταναλώσεις όλες τις ώρες της μέρας, είτε ως πρωινό, είτε ως συνοδευτικό για το μεσημεριανό σου, είτε ως ορεκτικό για το βραδινό σου δείπνο, και έδειξε στους τηλεθεατές του Star βήμα-βήμα όλη τη διαδικασία.

Breakfast@Star: Η σημερινή συνταγή είχε «άρωμα Ιταλίας»


Υλικά της Συνταγής

• 500 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
• 350 ml νερό χλιαρό
• 10 γρ. αλάτι
• 10 γρ. ζάχαρη
• 7 γρ. ξηρή μαγιά
 • 40 ml ελαιόλαδο
• 200 γρ. ντοματίνια
• Χοντρό αλάτι 
• Φρέσκια ρίγανη ή δεντρολίβανο
 
Εκτέλεση της Συνταγής 

1. Διαλύεις τη μαγιά στο χλιαρό νερό μαζί με τη ζάχαρη και αφήνεις 5 λεπτά να ενεργοποιηθεί. 2. Σε μεγάλο μπολ βάζεις το αλεύρι και το αλάτι. Ρίχνεις μέσα το μείγμα της μαγιάς και το ελαιόλαδο. Ζυμώνεις μέχρι να πάρεις ζυμάρι ελαστικό και κολλώδες (περίπου 8–10 λεπτά). 3. Λαδώνεις καλά ένα μπολ, βάζεις το ζυμάρι μέσα, σκεπάζεις και αφήνεις να φουσκώσει 1-1,5 ώρα μέχρι να διπλασιαστεί. 4. Στρώνεις σε ένα ταψί αρκετό ελαιόλαδο (να γυαλίζει). Μεταφέρεις το ζυμάρι και το ανοίγεις με τα δάχτυλα. Αν κολλάει, βάζεις λίγο λάδι στα χέρια. 5. Σκεπάζεις ξανά και αφήνεις να ξαναφουσκώσει για 30–40 λεπτά. 6. Με τα δάχτυλα κάνεις βαθουλώματα στην επιφάνεια. Ρίχνεις από πάνω τα ντοματίνια, λίγο ελαιόλαδο, το χοντρό αλάτι και αν θες λίγη ρίγανη/δεντρολίβανο. 7. Ψήνεις σε προθερμασμένο φούρνο στους 220°C (πάνω-κάτω) για 25–30 λεπτά μέχρι να γίνει αφράτη μέσα και τραγανή πάνω-

Δείτε το Breakfast@Star 
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΝΤΑΓΕΣ BREAKFAST@STAR
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΗΓΑΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
 |
ΦΟΚΑΤΣΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top