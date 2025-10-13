Breakfast@Star: Η σημερινή συνταγή είχε «άρωμα Ιταλίας»

Μία συνταγή με “άρωμα Ιταλίας” έφτιαξε για τους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star ο Γιώργος Ρήγας το πρωί της Δευτέρας.

O Γιώργος Ρήγας έφτιαξε φοκάτσια

Ο σεφ ετοίμασε φοκάτσια, που μπορείς να την καταναλώσεις όλες τις ώρες της μέρας, είτε ως πρωινό, είτε ως συνοδευτικό για το μεσημεριανό σου, είτε ως ορεκτικό για το βραδινό σου δείπνο, και έδειξε στους τηλεθεατές του Star βήμα-βήμα όλη τη διαδικασία.



Υλικά της Συνταγής

• 500 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

• 350 ml νερό χλιαρό

• 10 γρ. αλάτι

• 10 γρ. ζάχαρη

• 7 γρ. ξηρή μαγιά

• 40 ml ελαιόλαδο

• 200 γρ. ντοματίνια

• Χοντρό αλάτι

• Φρέσκια ρίγανη ή δεντρολίβανο



Εκτέλεση της Συνταγής

1. Διαλύεις τη μαγιά στο χλιαρό νερό μαζί με τη ζάχαρη και αφήνεις 5 λεπτά να ενεργοποιηθεί. 2. Σε μεγάλο μπολ βάζεις το αλεύρι και το αλάτι. Ρίχνεις μέσα το μείγμα της μαγιάς και το ελαιόλαδο. Ζυμώνεις μέχρι να πάρεις ζυμάρι ελαστικό και κολλώδες (περίπου 8–10 λεπτά). 3. Λαδώνεις καλά ένα μπολ, βάζεις το ζυμάρι μέσα, σκεπάζεις και αφήνεις να φουσκώσει 1-1,5 ώρα μέχρι να διπλασιαστεί. 4. Στρώνεις σε ένα ταψί αρκετό ελαιόλαδο (να γυαλίζει). Μεταφέρεις το ζυμάρι και το ανοίγεις με τα δάχτυλα. Αν κολλάει, βάζεις λίγο λάδι στα χέρια. 5. Σκεπάζεις ξανά και αφήνεις να ξαναφουσκώσει για 30–40 λεπτά. 6. Με τα δάχτυλα κάνεις βαθουλώματα στην επιφάνεια. Ρίχνεις από πάνω τα ντοματίνια, λίγο ελαιόλαδο, το χοντρό αλάτι και αν θες λίγη ρίγανη/δεντρολίβανο. 7. Ψήνεις σε προθερμασμένο φούρνο στους 220°C (πάνω-κάτω) για 25–30 λεπτά μέχρι να γίνει αφράτη μέσα και τραγανή πάνω-

Δείτε το Breakfast@Star

