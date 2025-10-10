Ο Γιώργος Ρήγας έδωσε την τέλεια συνταγή για μεσογειακή πίτα

Μία σούπερ πίτα διά χειρός Γιώργου Ρήγα

Mία λαχταριστή συνταγή για πίτα έδωσε το πρωί της Παρασκευής ο Γιώργος Ρήγας στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star.

Πεντανόστιμα κανελόνια με σπανάκι, μπέικον και μανιτάρια

Ο Γιώργος Ρήγας έδωσε την τέλεια συνταγή για μεσογειακή πίτα

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής, ετοίμασε μεσογειακή πίτα με ντομάτα, ελιές και φέτα και έδειξε βήμα-βήμα στους τηλεθεατές τη διαδικασία.

Ο Γιώργος Ρήγας έδωσε την τέλεια συνταγή για μεσογειακή πίτα

Υλικά της Συνταγής

Για τη γέμιση

• 2 μελιτζάνες
• 3–4 ντομάτες
• 150 γρ. φέτα
• 80 γρ. ελιές χωρίς κουκούτσι
• 1 μικρό κρεμμύδι
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• 1–2 κ.σ. φρέσκο βασιλικό
• Αλάτι & φρεσκοτριμμένο πιπέρι
 
Για την πίτα

• 6–8 φύλλα χωριάτικα
• 50 ml ελαιόλαδο

Ο Γιώργος Ρήγας έδωσε την τέλεια συνταγή για μεσογειακή πίτα
 
Εκτέλεση της Συνταγής

1. Προετοιμασία λαχανικών • Ζεσταίνεις 2 κ.σ. ελαιόλαδο σε τηγάνι. • Σοτάρεις το κρεμμύδι για 2–3 λεπτά. • Προσθέτεις μελιτζάνα και σοτάρεις 5–7 λεπτά μέχρι να μαλακώσει. • Ρίχνεις την ντομάτα, αλατοπιπερώνεις, προσθέτεις βασιλικό και αφήνεις 5 λεπτά να φύγουν τα υγρά. Αφήνεις τη γέμιση να κρυώσει λίγο. • Προσθέτεις φέτα και ελιές, ανακατεύεις απαλά. 2. Στήσιμο πίτας • Λαδώνεις το ταψί και στρώνεις το πρώτο φύλλο. Αλείφεις με ελαιόλαδο. • Συνεχίζεις με 2–3 φύλλα, λαδώνοντας κάθε ένα. • Απλώνεις τη γέμιση ομοιόμορφα. • Σκεπάζεις με τα υπόλοιπα φύλλα, λαδώνοντας κάθε φύλλο και το τελευταίο πολύ καλά. 3. Ψήσιμο • Προθερμαίνεις φούρνο στους 180°C αέρα. • Ψήνεις 35–40 λεπτά μέχρι να ροδίσει η πίτα. 4. Σερβίρισμα • Αφήνεις την πίτα 5–10 λεπτά να σταθεί πριν την κόψεις.

Δείτε το Breakfast@Star 
 

