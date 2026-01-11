Lynk & Co: Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στα μοντέλα της

Τα έξυπνα οχήματα επόμενης γενιάς με την αυτόνομη οδήγηση

Lynk & Co: Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στα μοντέλα της
Lynk & Co: Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στα μοντέλα της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Lynk & Co αναδεικνύει τον ρόλο της ως βασικό μέλος του παγκόσμιου οικοσυστήματος καινοτομίας του Geely Auto Group, καθώς ο Όμιλος παρουσίασε σημαντικές εξελίξεις στην τεχνολογία έξυπνων οχημάτων επόμενης γενιάς στην CES 2026 στο Las Vegas.

Lynk & Co: Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στα μοντέλα της

Στην CES, η Geely Auto Group παρουσίασε δύο σημαντικές τεχνολογικές καινοτομίες: το Full Domain AI 2.0, τη νέα αναβαθμισμένη αρχιτεκτονική νοημοσύνης οχημάτων του Ομίλου, και το G-ASD, το σύστημα έξυπνης οδήγησης επόμενης γενιάς που έχει σχεδιαστεί για να επιταχύνει τη μετάβαση σε υψηλά επίπεδα αυτόνομης οδήγησης.

Lynk & Co: Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στα μοντέλα τηςΤο Full Domain AI 2.0 σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα ενιαίο, ολιστικό σύστημα νοημοσύνης σε όλο το όχημα, με «υπερ-εγκέφαλο AI» στο επίκεντρο, επιτρέποντας τη συνεργασία σε πραγματικό χρόνο μεταξύ cockpit, πλαισίου, συστημάτων ασφάλειας και οδήγησης. Το G-ASD ενισχύει περαιτέρω τις δυνατότητες του Ομίλου στην έξυπνη οδήγηση, συνδυάζοντας προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη, μεγάλης κλίμακας δεδομένα πραγματικών συνθηκών οδήγησης και υψηλών επιδόσεων αισθητήρες και υπολογιστικά συστήματα.
 

LYNK & CO
 |
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΟΔΗΓΗΣΗ
 |
ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
 |
CES 2026 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
