Lynk & Co: Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στα μοντέλα της

Η Lynk & Co αναδεικνύει τον ρόλο της ως βασικό μέλος του παγκόσμιου οικοσυστήματος καινοτομίας του Geely Auto Group, καθώς ο Όμιλος παρουσίασε σημαντικές εξελίξεις στην τεχνολογία έξυπνων οχημάτων επόμενης γενιάς στην CES 2026 στο Las Vegas.

Στην CES, η Geely Auto Group παρουσίασε δύο σημαντικές τεχνολογικές καινοτομίες: το Full Domain AI 2.0, τη νέα αναβαθμισμένη αρχιτεκτονική νοημοσύνης οχημάτων του Ομίλου, και το G-ASD, το σύστημα έξυπνης οδήγησης επόμενης γενιάς που έχει σχεδιαστεί για να επιταχύνει τη μετάβαση σε υψηλά επίπεδα αυτόνομης οδήγησης.

Το Full Domain AI 2.0 σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα ενιαίο, ολιστικό σύστημα νοημοσύνης σε όλο το όχημα, με «υπερ-εγκέφαλο AI» στο επίκεντρο, επιτρέποντας τη συνεργασία σε πραγματικό χρόνο μεταξύ cockpit, πλαισίου, συστημάτων ασφάλειας και οδήγησης. Το G-ASD ενισχύει περαιτέρω τις δυνατότητες του Ομίλου στην έξυπνη οδήγηση, συνδυάζοντας προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη, μεγάλης κλίμακας δεδομένα πραγματικών συνθηκών οδήγησης και υψηλών επιδόσεων αισθητήρες και υπολογιστικά συστήματα.

