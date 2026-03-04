To Star στο βόρειο Ισραήλ και στην ανάπτυξη του IDF στον νότιο Λίβανο

Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Διπλό μέτωπο Ισραήλ με Χεζμπολάχ και Ιράν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.03.26 , 18:55 Σκάνδαλο κατασκοπείας υπέρ Κίνας στη Μ. Βρετανία με συλλήψεις
04.03.26 , 18:37 Στεφανία Γουλιώτη: Η δυστυχία, οι ενοχές και τα σκοτάδια της!
04.03.26 , 18:28 BMW Welt: Γνωρίστε από κοντά τα τελευταία μοντέλα του ομίλου
04.03.26 , 18:20 Μαρία Ηλιάκη: Η τρυφερή αποκάλυψη για την 5χρονη κόρη της
04.03.26 , 18:15 Το Ιράν «ξεμένει» από συμμάχους - Ποια η θέση της Τουρκίας
04.03.26 , 18:08 Γρηγόρης Μόργκαν: «Δεν είναι εύκολη. Σε δοκιμάζει, σε ταπεινώνει...»
04.03.26 , 18:04 Δώρο Πάσχα 2026: Η προθεσμία, τα ποσά και οι κυρώσεις για μη καταβολή
04.03.26 , 17:52 Fuel Pass και επιδοτήσεις ρεύματος στο «τραπέζι» λόγω Ιράν
04.03.26 , 17:43 Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Τι πρέπει να έχει το σακίδιο ανάγκης 72 ωρών
04.03.26 , 16:57 To Star στο βόρειο Ισραήλ και στην ανάπτυξη του IDF στον νότιο Λίβανο
04.03.26 , 16:37 Τα drone της Χεζμπολάχ σημαδεύουν την Κύπρο - Επίκινδυνη μια μαζική επίθεση
04.03.26 , 16:22 Γιάννης Κότσιρας: Σαρώνει με τη νέα του επιτυχία «Να μ' αγαπάς»
04.03.26 , 16:19 Eπιστρέφει στις προπονήσεις ο Ματίας Λεσόρ
04.03.26 , 16:02 Καινούργιου: Η κοιλίτσα που δε θέλει να φαίνεται & οι γόβες της που χάθηκαν
04.03.26 , 16:01 Συγκινήθηκε ο Κούλλης Νικολάου: «Ανατράπηκε όλο αυτό το ιστορικό γίγνεσθαι»
Συντάξεις Απριλίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω της 25ης Μαρτίου
Πέμη Ζούνη: Χώρισε με τον επί 33 χρόνια σύζυγό της, Στάθη Σκέντζο
Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία
Μιχαήλ Ταμπακάκης: «Με "έκοψε" ο Μαρκουλάκης στην πρώτη μου ακρόαση»
MasterChef: Απογοητευμένος ο Γιώργος από τα σχόλια των κριτών
Γιώργος Λάγιος: «Ο κακοποιητής θα πρέπει να στειρώνεται. Μιλάω για νόμο»
Fipster σε Σίσσυ: «Θυμήθηκε ότι έχει γραφτεί σε γυμναστήριο»
«Η Ελένη Μενεγάκη είναι πολύ κοντά στο να επιστρέψει στον ANT1»
MasterChef: Είχε το καλύτερο πιάτο και κέρδισε τα 1.000 ευρώ!
Βούρκωσε on air η Κατερίνα Καινούργιου: «Με συγκίνησες πάρα πολύ»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Βίντεο Star
Το Star στο βόρειο Ισραήλ και στις επιχειρήσεις στον Νότιο Λίβανο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σειρήνες ηχούν ξανά στο Ισραήλ καθώς οι χερσαίες επιχειρήσεις στα σύνορα με τον Λίβανο εντείνονται.
  • Ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε κομβική πόλη κοντά στα σύνορα και εκκενώνει 49 οικισμούς στον νότιο Λίβανο.
  • Η Χεζμπολάχ στοχοποιεί περιοχές του βόρειου Ισραήλ, ενώ ο IDF αναχαιτίζει drones και ρουκέτες.
  • Νέοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί από το Ισραήλ στο Λίβανο και το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη επεκτείνει τα πλήγματα της.
  • Οι εκκενώσεις πολιτών από χώρες της Δύσης επιταχύνονται λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης.

Στο Ισραήλ πλέον ηχούν και πάλι σειρήνες, ενώ συνεχίζονται με ένταση οι χερσαίες επιχειρήσεις στα σύνορα με τον Λίβανο, εκεί όπου οι Ισραηλινοί κατέλαβαν πόλη κομβικής σημασίας. 

Πότε θα τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν

Από τα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου ο απεσταλμένος του Star Άρης Λάμπος μετέδωσε τις τελευταίες εξελίξεις στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων  του Star.   

Πλήγματα Ισραήλ σε προάστια της Βηρυτού – Κάλεσε τους κατοίκους να φύγουν

Βρέθηκε στην πόλη Μετούλα, την τελευταία πόλη πριν το Λίβανο. Σε απόσταση 6 χλμ βρίσκεται η πόλη Χιάμ του Λιβάνου από την οποία το Ισραήλ έχει κόψει την πρόσβαση της Χεζμπολάζ προς τις περιοχές του με τα μέσα που της έχουν απομείνει. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο IDF έδωσε εντολή στους κατοίκους για την εκκένωση τουλάχιστον 49 οικισμών στον νότιο Λίβανο, ενόψει των εκκαθαριστικών επιχειρήσεών του.  

Οι επιχειρήσεις του Ισραήλ στον Νότιο Λίβανο

Οι επιχειρήσεις του Ισραήλ στον Νότιο Λίβανο 

Εκτός από τη Μετούλα όλες οι περιοχές του βόρειου Ισραήλ έχουν στοχοποιηθεί από τη Χεζμπολάχ .  

Όπως επίσης ανέφερε ο Άρης Λάμπος στο κεντρικό και βόρειο Ισραήλ υπάρχουν συντονισμένες αναχαιτίσεις drones και ρουκετών από το Ισραήλ, ακόμα και με ελικόπτερα Απάτσι εκτός από μαζητικά αεροσκάφη.  

Ιράν: Ο μεγαλύτερος γιος του Χαμενεΐ, Μοτζταμπά, ο νέος ηγέτης της χώρας

Ισραήλ: Διπλό μέτωπο με Χεζμπολάχ και Ιράν 

Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε νέο κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών παράλληλα με τον Λίβανο και στο Ιράν, την ίδια ώρα που η Τεχεράνη επεκτείνει τα δικά της πλήγματα αντιποίνων σε όλη τη Μέση Ανατολή, με τις εκκενώσεις εγκλωβισμένων πολιτών από χώρες της Δύσης να επιταχύνονται.  


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΣΡΑΗΛ
 |
ΛΙΒΑΝΟΣ
 |
ΧΕΖΜΠΟΛΑΧ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΙΡΑΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top