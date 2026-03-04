To Star στο βόρειο Ισραήλ και στην ανάπτυξη του IDF στον νότιο Λίβανο

Το Star στο βόρειο Ισραήλ και στις επιχειρήσεις στον Νότιο Λίβανο

Στο Ισραήλ πλέον ηχούν και πάλι σειρήνες, ενώ συνεχίζονται με ένταση οι χερσαίες επιχειρήσεις στα σύνορα με τον Λίβανο, εκεί όπου οι Ισραηλινοί κατέλαβαν πόλη κομβικής σημασίας.

Από τα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου ο απεσταλμένος του Star Άρης Λάμπος μετέδωσε τις τελευταίες εξελίξεις στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star.

Βρέθηκε στην πόλη Μετούλα, την τελευταία πόλη πριν το Λίβανο. Σε απόσταση 6 χλμ βρίσκεται η πόλη Χιάμ του Λιβάνου από την οποία το Ισραήλ έχει κόψει την πρόσβαση της Χεζμπολάζ προς τις περιοχές του με τα μέσα που της έχουν απομείνει. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο IDF έδωσε εντολή στους κατοίκους για την εκκένωση τουλάχιστον 49 οικισμών στον νότιο Λίβανο, ενόψει των εκκαθαριστικών επιχειρήσεών του.

Οι επιχειρήσεις του Ισραήλ στον Νότιο Λίβανο

Εκτός από τη Μετούλα όλες οι περιοχές του βόρειου Ισραήλ έχουν στοχοποιηθεί από τη Χεζμπολάχ .

Όπως επίσης ανέφερε ο Άρης Λάμπος στο κεντρικό και βόρειο Ισραήλ υπάρχουν συντονισμένες αναχαιτίσεις drones και ρουκετών από το Ισραήλ, ακόμα και με ελικόπτερα Απάτσι εκτός από μαζητικά αεροσκάφη.

Ισραήλ: Διπλό μέτωπο με Χεζμπολάχ και Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε νέο κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών παράλληλα με τον Λίβανο και στο Ιράν, την ίδια ώρα που η Τεχεράνη επεκτείνει τα δικά της πλήγματα αντιποίνων σε όλη τη Μέση Ανατολή, με τις εκκενώσεις εγκλωβισμένων πολιτών από χώρες της Δύσης να επιταχύνονται.



