Γιάννης Κότσιρας: Σαρώνει με τη νέα του επιτυχία «Να μ' αγαπάς»

Περισσότερα από 700.000 streams στο Spotify!

Κότσιρας: Σαρώνει Με Τη Νέα Του Επιτυχία «Να μ' Αγαπάς»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το νέο τραγούδι του Γιάννη Κότσιρα «Να Μ’ Αγαπάς» έχει εντυπωσιακή απήχηση, με πάνω από 700.000 streams στο Spotify.
  • Το κομμάτι είναι το μουσικό θέμα της επιτυχημένης σειράς του ALPHA και καταγράφει πάνω από 15.000 Shazams και 1,5 εκατομμύριο προβολές στο YouTube.
  • Περισσότερα από 18.000 recreations στο TikTok δείχνουν τη δημοτικότητα του τραγουδιού.
  • Η επιτυχία του Κότσιρα αποδεικνύει τη διαχρονική του απήχηση και τη σύνδεση με όλες τις γενιές ακροατών.

Με εντυπωσιακή, δυναμική και πολύ θερμή ανταπόκριση από το κοινό, το νέο τραγούδι του Γιάννη Κότσιρα «Να Μ’ Αγαπάς» - τραγούδι της πολύ επιτυχημένης ομότιτλης καθημερινής σειράς του ALPHA,  εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες ψηφιακές επιτυχίες της χρονιάς.

Το κομμάτι, που κυκλοφορεί από τη MINOS EMI/UNIVERSAL, καταγράφει ήδη περισσότερα από 700.000 streams στο Spotify, αποτελώντας ένα από τα πιο streamed πρόσφατα τραγούδια του καλλιτέχνη.

Η επιτυχία αποτυπώνεται και στη δυναμική του κοινού:

– Πάνω από 15.000 Shazams,

– Περισσότερες από 1,5 εκατομμύριο προβολές στο official music video στο YouTube,

– Πάνω από 18.000 recreations στο TikTok,

– Εκατομμύρια προβολές σε Facebook, Instagram και TikTok.

Δείτε το Official Music Video: 

Το «Να Μ’ Αγαπάς» επιβεβαιώνει τη διαχρονική απήχηση του Γιάννη Κότσιρα, με το κοινό να αγκαλιάζει για ακόμη μία φορά τη χαρακτηριστική ερμηνευτική του δύναμη και τη συναισθηματική ένταση που τον καθιστούν έναν από τους πιο σταθερούς και αγαπημένους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Η επιτυχία του τραγουδιού στα ψηφιακά μέσα αποδεικνύει πως ο Γιάννης Κότσιρας συνεχίζει να συνδέεται ουσιαστικά με όλες τις γενιές ακροατών, παραμένοντας σταθερά επίκαιρος και δημιουργικός.

Βρείτε το «Να Μ’ αγαπάς» σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και τις streaming υπηρεσίες: https://yianniskotsiras.lnk.to/NaMAgapas

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ
