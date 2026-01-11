Ο… επόμενος Σλούκας: Ο παίκτης του Ολυμπιακού που θέλει ο Αταμάν στον ΠΑΟ!

Η φετινή παρουσία τού Άλεκ Πίτερς στη EuroLeague με τη φανέλα του Ολυμπιακού γεννά εύλογους προβληματισμούς, καθώς η σύγκριση με την περσινή του σεζόν αποκαλύπτει μια εμφανή μείωση στην επιρροή του στο παιχνίδι τής ομάδας του. Ο Αμερικανός φόργουορντ την προηγούμενη χρονιά αποτελούσε σημείο αναφοράς για τη σταθερότητα και την αποτελεσματικότητά του, δείχνει φέτος να κινείται σε ένα πιο σύνθετο και λιγότερο ξεκάθαρο αγωνιστικό πλαίσιο. Αυτό αποτυπώνεται τόσο στην παραγωγικότητά του όσο και στη συνολική του εικόνα στο παρκέ.

