Η Σίσσυ Χρηστίδου και ο Νίκος Συρίγος σχολίασαν μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» το πρωί της Κυριακής 11 Ιανουαρίου 2026, όσα είπε η Άρια Καλύβα για το πάνελ του «Πρωινού» αλλά και την αιχμηρή απάντηση της Δέσποινας Καμπούρη.

Νίκος Συρίγος: «Ο Λιάγκας αφήνει τους συνεργάτες του να γίνονται βορά»

«Η συγκεκριμένη κυρία είναι η τρίτη φορά που αναφέρεται στο πάνελ του Γιώργου Λιάγκα με αυτόν τον τρόπο. Το πάνελ του Γιώργου Λιάγκα είναι επιλογή του Γιώργου Λιάγκα. Και ο πρώτος που θα έπρεπε, από την πρώτη φορά που αναφέρθηκε τόσο απαξιωτικά η συγκεκριμένη κυρία στο πάνελ, θα έπρεπε να τοποθετηθεί ο ίδιος ο Γιώργος Λιάγκας.

Το γεγονός ότι η Δέσποινα, ο Πάνος, αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά, γιατί απαξιώνεται η δουλειά τους και το σχόλιό τους, νιώθουν την ανάγκη να απαντήσουν, έχει να κάνει και με την αδυναμία του Γιώργου Λιάγκα ή την απροθυμία του να τους υπερασπιστεί.

Να μην το κάνει τη μία φορά, να μην το κάνει τη δεύτερη… Αφού γίνεται τρίτη φορά, νιώθουν οι ίδιοι την ανάγκη να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, όταν ο καπετάνιος τους αφήνει να γίνονται βορά. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Λιάγκας, δηλαδή, όταν κάτι αφορά στον εαυτό του απαντάει, ενώ όταν αφορά στους συνεργάτες του…», είπε ο Νίκος Συρίγος.

Τι είχε πει η Άρια Καλύβα για το πάνελ του Γιώργου Λιάγκα

Η δημοσιογράφος είχε πει πως οι απόψεις των ανθρώπων που βρίσκονται στο πάνελ του «Πρωινού» είναι «ανύπαρκτες». «Δεν έχω θέμα με τα πρόσωπα στο πάνελ του Γιώργου Λιάγκα, έχω θέμα με τις απόψεις τους, που είναι ανύπαρκτες, δεν εκφράζουν άποψη. Ο Γιώργος τους συνεργάτες του, ειδικά τη φετινή σεζόν, τους έχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Και όπως βλέπω, δεν βοηθούν. Πρέπει να καταθέτουμε την άποψή μας, όποια κι αν είναι αυτή και δεν αποτελούμε διακοσμητικά φυτά εσωτερικού χώρου» ήταν τα λόγια της.

Η αιχμηρή απάντηση της Δέσποινας Καμπούρη - «Δε χρειάζεται ούτε να πλακωθείς στον αέρα, ούτε να φωνάζεις για λόγους εντυπωσιασμού ή για να γίνεις αναπαραγωγή»

Ένα δημόσιο ξέσπασμα έκανε η Δέσποινα Καμπούρη μέσα από τα Instastories της, το μεσημέρι του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου, απαντώντας σε όσα είπε η Άρια Καλύβα στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού.

Η δημοσιογράφος και συνεργάτιδα του Γιώργου Λιάγκα στο «Πρωινό» έγραψε χαρακτηριστικά:

«Ένας δημοσιογράφος οφείλει να συγκρουστεί στον αέρα μιας εκπομπής όταν νιώσει ότι προσβάλλεται η αξιοπρέπειά του, παραβιάζονται όρια δεοντολογίας ή όταν διατυπώνονται ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες.

Δεν συγκρούεται για να υπερασπιστεί θερμά τις απόψεις του που μπορεί να έρχονται σε αντίθεση με τις απόψεις κάποιου άλλου. Αυτό είναι το φυσιολογικό και το θεμιτό σε μια δημοκρατική κοινωνία. Όταν έχεις επιχειρήματα και πιστεύεις ακλόνητα αυτό που διατυπώνεις, δε χρειάζεται ούτε να πλακωθείς στον αέρα, ούτε να φωνάζεις για λόγους εντυπωσιασμού ή για να γίνεις αναπαραγωγή στα sites.

Γιατί πολύ απλά ο δημοσιογράφος-σχολιαστής ΔΕΝ είναι ο πρωταγωνιστής.

Το να δημιουργείται μια σύγκρουση τεχνηέντως γιατί κάποιοι πιστεύουν ότι μόνο όταν υπάρχει ένταση, άρα αξία και λόγος ύπαρξης μιας εκπομπής, δεν είναι στήριξη στον παρουσιαστή. Είναι σαμποτάζ».