«Μεγάλη μάχη για Μουζακίτη - Θέλει να φύγει τον Ιανουάριο»!

Οι κορυφαίοι σύλλογοι της Ευρώπης παρακολουθούν στενά την εξέλιξή του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.01.26 , 14:13 Eurovision 2026: Τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου η κλήρωση των ημιτελικών
11.01.26 , 14:05 Χιόνια σε Αράχωβα, Ιωάννινα, Ναυπακτία - Κλειστά τα σχολεία στη Φλώρινα
11.01.26 , 13:51 «Μεγάλη μάχη για Μουζακίτη - Θέλει να φύγει τον Ιανουάριο»!
11.01.26 , 13:16 «Και τώρα σιωπή»: Συγκινεί ο αδερφός του κυνηγού που σκοτώθηκε στην Κρήτη
11.01.26 , 12:38 Lynk & Co: Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στα μοντέλα της
11.01.26 , 12:35 Νίκος Συρίγος: «Ο Λιάγκας αφήνει τους συνεργάτες του να γίνονται βορά»
11.01.26 , 12:04 Έκτακτο δελτίο καιρού: Κύμα ψύχους από το απόγευμα - Πού θα χιονίσει
11.01.26 , 11:44 Μητσοτάκης: Η σταθερότητα δεν είναι δεδομένη σε αυτόν τον νέο, άγριο κόσμο
11.01.26 , 11:23 Ο… επόμενος Σλούκας: Ο παίκτης του Ολυμπιακού που θέλει ο Αταμάν στον ΠΑΟ!
11.01.26 , 11:00 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Σύντομο επαγγελματικό ταξίδι στο Λονδίνο
11.01.26 , 10:58 «Είμαστε καλά. Είμαστε μαχητές» - Μήνυμα Μαδούρο μέσα από τη φυλακή
11.01.26 , 10:15 Φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου στο Κορωπί
11.01.26 , 10:07 TractioN: Eικόνες από την παρουσίαση του Ημερολογίου της Pirelli 2026!
11.01.26 , 10:06 Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 12/01/2026 – 18/01/2026
11.01.26 , 09:59 Μαυρομάτη: «Η μαμά μου είχε τη διαύγεια να με πάει πολύ νωρίς σε ψυχολόγο»
Μαυρομάτη: «Η μαμά μου είχε τη διαύγεια να με πάει πολύ νωρίς σε ψυχολόγο»
Αποχώρησαν οι αγρότες από τα μπλόκα σε Θήβα, Τέμπη, Σιάτιστα
Tα ζώδια που το 2026 θα δοκιμαστούν ψυχολογικά
Τσολάκη: Η ανάρτηση από το σπίτι της μετά το πρόωρο τέλος της εκπομπής της
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η Ρία Ελληνίδου στο πάρτι γενεθλίων του γιου του, Πάρη
Ιωάννα Μαλέσκου: Η απάντηση στα σχόλια για τα «καλέσματα» στη γιορτή της
Αφροδίτη Γραμμέλη: Η πρώτη ανάρτηση μετά το τέλος της εκπομπής της Τσολάκη
Άση Μπήλιου: Ετήσιες προβλέψεις για το 2026 - Τύχη και έρωτες για τα ζώδια
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το δημόσιο σχόλιο αγάπης στη Ρία Ελληνίδου
Κουτσογιαννόπουλος: Η απάντηση για το unfollow της Ελένης Μενεγάκη
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αθλητικα
«Μεγάλη Μάχη Για Μουζακίτη - Θέλει Να Φύγει Τον Ιανουάριο»!
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Χρήστος Μουζακίτης έχει γίνει το πρόσωπο των ημερών στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ειδικά μετά την κατάκτηση του βραβείου Golden Boy Web 2025 και τις εμφανίσεις του στο Champions League με τον Ολυμπιακό. Οι κορυφαίοι σύλλογοι της Ευρώπης παρακολουθούν στενά την εξέλιξή του, με την αξία του να εκτοξεύεται.

Ο Τούρκος δημοσιογράφος, Εκρέμ Κονούρ, καταγράφει τις ομάδες που ενδιαφέρονται για τον νεαρό χαφ, τις απαιτήσεις των Ερυθρόλευκων και την επιθυμία του παίκτη να αποχωρήσει τον Ιανουάριο.

Διάβασε ολόκληρο το άρθρο στο sportdog.gr

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top