Γιάννης Τσιμιτσέλης: Πότε ξεκινάει η νέα εκπομπή; Τα απρόοπτα & η συμβουλή

Θα τον δούμε κι άλλη σεζόν στο Όπου Υπάρχει Ελλάδα;

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης παρουσίασε το νέο τηλεπαιχνίδι «Quiz with Balls» στην εκπομπή Breakfast@Star.
  • Γυρίστηκαν 13 επεισόδια, με διασκεδαστική αλλά κουραστική εμπειρία στα γυρίσματα.
  • Απρόοπτα περιλάμβαναν βλάβες στα αναβατόρια, αλλά λύθηκαν γρήγορα.
  • Η εκπομπή αναμένεται να προβληθεί από Σεπτέμβριο, με πιθανότητα δεύτερου κύκλου αν πάει καλά.
  • Η Κατερίνα τον στήριξε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, τονίζοντας τη σημασία του χαμόγελου.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης επέστρεψε στην Ελλάδα και μίλησε για το νέο του τηλεπαιχνίδι «Quiz with Balls» στην εκπομπή Breakfast@Star. Η εμπειρία των γυρισμάτων, όπως περιέγραψε, ήταν έντονη αλλά πολύ διασκεδαστική: «Καλώς σας βρήκα. Επιτέλους πατρίδα», είπε, προσθέτοντας: «Ωραία ήταν, ωραία ήτανε. Κουραστικά, πολύ κουραστικά. Πολύ… δώσαμε πολύ πόνο. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά».

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Στο Βέλγιο τα γυρίσματα για τη νέα μου εκπομπή»

Για τον αριθμό των επεισοδίων που γυρίστηκαν, ανέφερε: «Γυρίσαμε 13 επεισόδια. Σε ένα project το οποίο όχι μόνο εγώ δεν το γνώριζα καλά, και το ελληνικό κομμάτι της παραγωγής δεν το γνώριζε καλά, και έχω την εντύπωση ότι βγάλαμε ένα πάρα πολύ διασκεδαστικό τηλεπαιχνίδι».

Έρχεται η νέα τηλεοπτική σεζόν με το «Quiz with Balls»

Σχετικά με τυχόν απρόοπτα στα γυρίσματα, αποκάλυψε: «Σε κάποια φάση ένα απ’ τα αναβατόρια που ανεβάζουν τις μπάλες πάνω. Χάλασε, αλλά το λύσανε μέσα σε 20 λεπτάκια μπαμ-μπαμ. Έσκασε μια μπάλα… κάτι τέτοιο από πλευράς απροόπτων. Δεν έπεσε τυχαία στην πισίνα κάποιος. Γίνανε πολλά και ενδιαφέροντα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού».

Ο ίδιος δεν έπεσε στην πισίνα για λόγους υγείας: «Ε, ήταν να πέσω αλλά επειδή έπαθα φαρυγγίτιδα και ήμουνα τις δύο απ’ αυτές τις μέρες με πολλά παυσίπονα και αντιπυρετικά, δεν το δοκίμασα για να μη χειροτερέψω».

Όσο για το πότε θα προβληθούν τα επεισόδια, τόνισε: «Λογικά ξεκίνημα επόμενης σεζόν. Λογικά από Σεπτέμβρη, κάτι τέτοιο». Για το ενδεχόμενο δεύτερου κύκλου σημείωσε: «Δεν έχω συζητήσει κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι ότι άμα ξεκινήσει και πάει καλά, μπορεί να ζητήσουνε και δεύτερο κύκλο, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει ότι εξ αρχής ότι πάμε για έναν κύκλο τώρα και είναι προγραμματισμένος και κάποιος άλλος κύκλος».

Σχετικά με τη συνήθεια της καθημερινής εκπομπής Όπου Υπάρχει Ελλάδα, ανέφερε: «Είναι η συνήθειά μου τώρα εδώ, έχουμε κάνει 130-140 εκπομπές. Είναι η καθημερινότητά μου εμένα πια και το έχω αγαπήσει πάρα πολύ το project».

Η συμβουλή της Κατερίνας Γερονικολού στον Γιάννη Τσιμιτσέλη

Και για τη στήριξη της Κατερίνας, είπε: «Ήξερε ότι δεν μπορεί να είναι διακοπές γιατί εγώ θα ήμουνα φουλ απασχολημένος. Ήρθε στο Βέλγιο να στηρίξει».

Όσο για τη συμβουλή που του έδωσε η αγαπημένη του κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, αποκάλυψε: «Αυτό που μου τόνιζε πάρα πολύ είναι… είναι το να χαμογελάω. Αυτό ήταν ένα δύσκολο task μερικές φορές για μένα γιατί, ξέρεις, μες την πίεση, το άγχος, το στρες, να προλάβεις χρόνους, να… να προσπαθείς να… να έχεις τους κανονισμούς στο κεφάλι σου. Ταυτόχρονα να 'σαι και ευχάριστος, να μπορείς να 'σαι και έξυπνος, να έχεις αντίληψη, για να χειριστείς όλα αυτά τα πράγματα, κάπου το χαμόγελο, ξέρεις, είναι λίγο παράξενο… Είναι λίγο δάγκωμα! Ναι, είναι λίγο δάγκωμα. Αλλά… νομίζω ότι και σε αυτόν τον τομέα πήγαμε καλά».


