Στα σύννεφα πετάει η Ελίζαμπεθ Ελέτσι, καθώς περιμένει τον πρώτο καρπό του έρωτά της, με τον σύζυγό της, Νεκτάριο Λεμονίδη.

Σε story λοιπόν που δημοσίευσε σήμερα, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η μέλλουσα μανούλα, ευχαρίστησε τους ακολούθους της για τις ευχές τους.

Εξήγησε μάλιστα, πως θα δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την εγκυμοσύνη της, μόλις χαλαρώσει.

Η ανάρτησή της

«Σας ευχαριστώ πραγματικά μέσα απ' την καρδιά μου για τις όμορφες καθημερινές σας ευχές! Με συγκινείτε πολύ.. Έχετε πολλές απορίες και με ρωτάτε πολύ για το όμορφο αυτό θαύμα που μας έχει συμβεί με τον σύζυγο μου και θέλετε να τα πούμε όλα, όπως τα λέμε πάντα .. Μην ανησυχείτε θα το πούμε σε λίγες βδομάδες όταν θα χαλαρώσω… λίγες μέρες ραστώνης για να απολαύσω τις ιερές αυτές στιγμές της εγκυμοσύνης μου και θα επανέλθω… Σας ευχαριστώ και σας Αγαπώ πολύ» έγραψε.



Υπενθυμίζεται ότι η Ελίζαμπεθ Ελέτσι ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της, στις 24 Απριλίου 2026, γράφοντας στα social media: «Σήμερα που έχω την γιορτή μου και ο αντρούλης μου τα γενέθλια του,γιορτάζει μαζί μας και το Θαύμα που μεγαλώνει μέσα μου… Κάποιες φορές, τα πιο όμορφα πράγματα στη ζωή έρχονται αθόρυβα… Σαν μια μικρή καρδούλα που αρχίζει να χτυπά μέσα σου και αλλάζει τα πάντα. Μέσα μου μεγαλώνει ένα μικρό θαύμα… μια ζωή που δημιουργήθηκε από αγάπη και έρχεται για να την κάνει ακόμα πιο μεγάλη…».