Baby boom! Έγκυος στο πρώτο της παιδί η Ελίζαμπεθ Ελέτσι

Όσα δήλωσε στο Breakfast@Star για την επιθυμία της να γίνει μητέρα

Μητέρα ετοιμάζεται να γίνει η Ελίζαμπεθ Ελέτσι, η οποία κυοφορεί το πρώτο της παιδί με τον Νεκτάριο Λεμονίδη.

Τη χαρμόσυνη είδηση αποκάλυψε το απόγευμα της Παρασκευής μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου μοιράστηκε τις πρώτες φωτογραφίες της με φουσκωμένη κοιλίτσα.

Η πρώην παίκτρια του Survivor συνόδευσε τα τρυφερά στιγμιότυπα με ένα μακροσκελές κείμενο, στο οποίο περιέγραφε τα συναισθήματα της ίδιας και του συζύγου της όταν έμαθαν πως θα γίνουν γονείς.

«Σήμερα που έχω την γιορτή μου και ο αντρούλης μου τα γενέθλια του, γιορτάζει μαζί μας και το Θαύμα που μεγαλώνει μέσα μου…

Κάποιες φορές, τα πιο όμορφα πράγματα στη ζωή έρχονται αθόρυβα… Σαν μια μικρή καρδούλα που αρχίζει να χτυπά μέσα σου και αλλάζει τα πάντα.

Μέσα μου μεγαλώνει ένα μικρό θαύμα… μια ζωή που δημιουργήθηκε από αγάπη και έρχεται για να την κάνει ακόμα πιο μεγάλη

Προσευχηθήκαμε, ελπίσαμε και τώρα… ευλογηθήκαμε

Από τη στιγμή που μάθαμε τα νέα, ο κόσμος μας έγινε πιο φωτεινός,οι μέρες μας γέμισαν όνειρα και οι καρδιές μας ξεχείλισαν από συναισθήματα που δεν περιγράφονται με λόγια.

Ανυπομονούμε για κάθε μικρή στιγμή… για κάθε κλωτσιά, για κάθε αγκαλιά, για το πρώτο βλέμμα. Σε λίγους μήνες, θα κρατάμε στην αγκαλιά μας το πιο πολύτιμο δώρο της ζωής μας… το μωράκι μας, που ήδη αγαπάμε περισσότερο απ’ όσο φανταζόμασταν ότι μπορούμε να αγαπήσουμε.

Νιώθουμε απέραντη ευγνωμοσύνη για αυτό το θαύμα που μας διάλεξε… και υποσχόμαστε να του δώσουμε όλη την αγάπη του κόσμου. Η ζωή μας αλλάζει… και αυτή είναι η πιο όμορφη αλλαγή που θα μπορούσαμε ποτέ να ζητήσουμε.

Σε περιμένουμε μικρό μας πλασματάκι», έγραψε η Ελίζαμπεθ Ελέτσι.

Η Ελίζαμπεθ Ελέτσι και ο Νεκτάριος Λεμονίδης παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο τον Δεκέμβριο του 2023.

«Έχω μάθει στον Νεκτάριο τις δουλειές του σπιτιού, του τα έχω δείξει όλα — μέχρι και τοστ ξέρει να φτιάχνει. Θέλουμε να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας, αλλά ό,τι θέλει ο Θεός. Εμείς έχουμε ξεκινήσει τις προσπάθειες. Όλα ελεύθερα, όλα τέλεια, όλα ανθηρά… Όταν είναι να γίνει, θα γίνει», είχε δηλώσει η Ελίζαμπεθ Ελέτσι στην εκπομπή Breakfast@Star, εκφράζοντας την επιθυμία της να μεγαλώσει την οικογένειά της.