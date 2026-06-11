Αλεξάνδρα Νίκα: Εξιτήριο από το μαιευτήριο με τον Αργυρό και την κόρη τους

Στιγμές απόλυτης ευτυχίας για το αγαπημένο ζευγάρι!

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Αλεξάνδρα Νίκα: Εξιτήριο από το μαιευτήριο με τον Αργυρό και την κόρη τους
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Αλεξάνδρα Νίκα: Εξιτήριο από το μαιευτήριο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και την κόρη τους / Φωτογραφίες NDP

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός πήραν εξιτήριο από το μαιευτήριο με τη νεογέννητη κόρη τους στις 11 Ιουνίου.
  • Η κόρη τους γεννήθηκε στις 8 Ιουνίου, με βάρος 2,8 κιλά και το όνομά της είναι Μιράντα.
  • Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ήταν συνεχώς στο πλευρό της Αλεξάνδρας κατά τη διάρκεια του τοκετού.
  • Η οικογένεια έχει ήδη έναν γιο, τον Βασίλη, που γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 2024.
  • Η σχέση τους έγινε γνωστή το 2023 και παντρεύτηκαν τον Ιούλιο του 2025.

Στο σπίτι τους επιστρέφουν σήμερα, Πέμπτη 11 Ιουνίου, η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, παίρνοντας εξιτήριο από το μαιευτήριο μαζί με τη νεογέννητη κόρη τους.

Γέννησε η Αλεξάνδρα Νίκα: Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός

Η σύζυγος του γνωστού τραγουδιστή έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, χαρίζοντας στην οικογένειά τους στιγμές ευτυχίας και χαράς. Το κοριτσάκι γεννήθηκε υγιέστατο, με βάρος 2 κιλά και 800 γραμμάρια, ενώ ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρισκόταν διαρκώς στο πλευρό της αγαπημένης του κατά τη διάρκεια του τοκετού.

Αργυρός - Νίκα: Αυτό είναι το όνομα που θα πάρει η κορούλα τους!

Λίγες ώρες μετά τον ερχομό της μικρής, ο πατέρας της Αλεξάνδρας Νίκα, Γιώργος Νίκας, είχε μιλήσει με ιδιαίτερη συγκίνηση για τη γέννηση της εγγονής του, αποκαλύπτοντας παράλληλα πως το όνομα που θα πάρει η μικρή είναι Μιράντα.

«Έφτασαν στις 7 η ώρα το πρωί στο μαιευτήριο και η Αλεξάνδρα γέννησε στις 16:00 ένα υγιέστατο, υπέροχο κοριτσάκι. Μας έδωσε απερίγραπτη χαρά και συγκίνηση, φωτίζοντας ολόκληρη την οικογένειά μας. Η Αλεξάνδρα δε, ήταν αγχωμένη όπως όλες οι μανούλες σε κάθε γέννα. Ούτε πολύ, ούτε πιο λίγο. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν αυτή την ευλογία. Ευχαριστούμε το Θεό για αυτό το δώρο. Το όνομα της μικρής θα είναι Μιράντα», ανέφερε χαρακτηριστικά.  

Αλεξάνδρα Νίκα και Κωνσταντίνος Αργυρός πήραν εξιτήριο με τη νεογέννητη κόρη τους / Φωτογραφίες NDP Photo Agency 

Αλεξάνδρα Νίκα και Κωνσταντίνος Αργυρός πήραν εξιτήριο με τη νεογέννητη κόρη τους / Φωτογραφίες NDP Photo Agency 

Αλεξάνδρα Νίκα και Κωνσταντίνος Αργυρός πήραν εξιτήριο με τη νεογέννητη κόρη τους / Φωτογραφίες NDP Photo Agency 

Αλεξάνδρα Νίκα και Κωνσταντίνος Αργυρός πήραν εξιτήριο με τη νεογέννητη κόρη τους / Φωτογραφίες NDP Photo Agency 

Αλεξάνδρα Νίκα και Κωνσταντίνος Αργυρός πήραν εξιτήριο με τη νεογέννητη κόρη τους / Φωτογραφίες NDP Photo Agency 

Πλέον, το ζευγάρι επιστρέφει στην καθημερινότητά του, έχοντας στο πλευρό του τη νεογέννητη κόρη του και τον μεγαλύτερο γιο του, Βασίλη, ανοίγοντας ένα νέο και ιδιαίτερα ευτυχισμένο κεφάλαιο στην οικογενειακή του ζωή.

Υπενθυμίζεται ότι η σχέση της Αλεξάνδρας Νίκα και του Κωνσταντίνου Αργυρού έγινε γνωστή το 2023, με τους δύο να επιλέγουν από την πρώτη στιγμή να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή.

Τον Νοέμβριο του 2024 ήρθε στον κόσμο ο γιος τους, Βασίλης, ενώ λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούλιο του 2025, οι δυο τους ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας σε μια λιτή τελετή στο Λαγονήσι, παρουσία στενών συγγενών και φίλων, επισφραγίζοντας με τον πιο όμορφο τρόπο την κοινή τους πορεία.

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ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΑ
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
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