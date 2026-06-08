Γέννησε η Αλεξάνδρα Νίκα: Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός

Ο πρώτος τους γιος, Βασίλης θα έχει αδερφάκι να παίζει!

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Γέννησε η Αλεξάνδρα Νίκα: Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός
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O Kωνσταντίνος Αργυρός παίζει με τον γιο του/ βίντεο από Happy Day

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έγινε πατέρας για δεύτερη φορά με την Αλεξάνδρα Νίκα.
  • Γεννήθηκε ένα υγιές κοριτσάκι στο μαιευτήριο ΜΗΤΕΡΑ.
  • Ο πρώτος τους γιος, Βασίλης, θα έχει αδερφάκι με μόλις 1,5 χρόνο διαφορά.
  • Ο Κωνσταντίνος είχε δηλώσει ανυπομονησία για την έλευση του νέου μέλους της οικογένειας.
  • Η γέννηση συνέβη λίγες μέρες μετά τα γενέθλια της Αλεξάνδρας, όπου ο Κωνσταντίνος τραγούδησε για αυτήν.

Πατέρας για δεύτερη φορά έγινε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, καθώς πριν από λίγο γεννήθηκε ο δεύτερος καρπός του έρωτά του με την Αλεξάνδρα Νίκα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, γεννήθηκε ένα υγιέστατο κοριτσάκι, στο μαιευτήριο ΜΗΤΕΡΑ.

Αλεξάνδρα Νίκα: Απαθανάτισε τον γιο της να παίζει με τις κοτούλες

Πλέον, ο πρώτος τους γιος, Βασίλης θα έχει αδερφάκι να παίζει και να μοιράζονται τη ζωή τους. Μάλιστα, έχουν μόλις 1,5 χρόνο διαφορά ηλικίας.

ΑΡΓΥΡΟΣ ΝΙΚΑ

Αλεξάνδρα Νίκα- Κωνσταντίνος Αργυρός/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
 

Ο διάσημος Έλληνας τραγουδιστής, πριν λίγες εβδομάδες είχε δηλώσει τα εξής, για το νέο μέλος της οικογένειάς του: «Ανυπομονώ να έρθει, δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα στον κόσμο. Δεν έχουμε σκεφτεί ονόματα, πρώτα περιμένουμε τη γέννα…».

Αλεξάνδρα Νίκα: Γενέθλια με τούρτα έκπληξη και τραγούδι από τον Αργυρό

Το δεύτερο τους παιδί, ήρθε στον κόσμο λίγες μέρες μετά τα γενέθλια της Αλεξάνδρας Νίκα, στα οποία είχαν έρθει αγαπημένοι φίλοι τους και πρόσωπα. Ωστόσο η πιο συγκινητική στιγμή ήταν όταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός, τραγούδησε το γενέθλιο τραγούδι στη σύζυγό του, αποσπώντας το χειροκρότημα όλων όσων βρέθηκαν εκεί.

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