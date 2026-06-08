Πατέρας για δεύτερη φορά έγινε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, καθώς πριν από λίγο γεννήθηκε ο δεύτερος καρπός του έρωτά του με την Αλεξάνδρα Νίκα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, γεννήθηκε ένα υγιέστατο κοριτσάκι, στο μαιευτήριο ΜΗΤΕΡΑ.

Πλέον, ο πρώτος τους γιος, Βασίλης θα έχει αδερφάκι να παίζει και να μοιράζονται τη ζωή τους. Μάλιστα, έχουν μόλις 1,5 χρόνο διαφορά ηλικίας.

Αλεξάνδρα Νίκα- Κωνσταντίνος Αργυρός/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ



Ο διάσημος Έλληνας τραγουδιστής, πριν λίγες εβδομάδες είχε δηλώσει τα εξής, για το νέο μέλος της οικογένειάς του: «Ανυπομονώ να έρθει, δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα στον κόσμο. Δεν έχουμε σκεφτεί ονόματα, πρώτα περιμένουμε τη γέννα…».

Το δεύτερο τους παιδί, ήρθε στον κόσμο λίγες μέρες μετά τα γενέθλια της Αλεξάνδρας Νίκα, στα οποία είχαν έρθει αγαπημένοι φίλοι τους και πρόσωπα. Ωστόσο η πιο συγκινητική στιγμή ήταν όταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός, τραγούδησε το γενέθλιο τραγούδι στη σύζυγό του, αποσπώντας το χειροκρότημα όλων όσων βρέθηκαν εκεί.