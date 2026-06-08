Πατέρας για δεύτερη φορά έγινε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, καθώς πριν από λίγο γεννήθηκε ο δεύτερος καρπός του έρωτά του με την Αλεξάνδρα Νίκα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, γεννήθηκε ένα υγιέστατο κοριτσάκι, στο μαιευτήριο ΜΗΤΕΡΑ.
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Πλέον, ο πρώτος τους γιος, Βασίλης θα έχει αδερφάκι να παίζει και να μοιράζονται τη ζωή τους. Μάλιστα, έχουν μόλις 1,5 χρόνο διαφορά ηλικίας.
Ο διάσημος Έλληνας τραγουδιστής, πριν λίγες εβδομάδες είχε δηλώσει τα εξής, για το νέο μέλος της οικογένειάς του: «Ανυπομονώ να έρθει, δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα στον κόσμο. Δεν έχουμε σκεφτεί ονόματα, πρώτα περιμένουμε τη γέννα…».
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Το δεύτερο τους παιδί, ήρθε στον κόσμο λίγες μέρες μετά τα γενέθλια της Αλεξάνδρας Νίκα, στα οποία είχαν έρθει αγαπημένοι φίλοι τους και πρόσωπα. Ωστόσο η πιο συγκινητική στιγμή ήταν όταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός, τραγούδησε το γενέθλιο τραγούδι στη σύζυγό του, αποσπώντας το χειροκρότημα όλων όσων βρέθηκαν εκεί.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.