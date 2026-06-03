Μία πολύ γλυκιά φωτογραφία του γιου της Βασίλη να παίζει στην αυλή του σπιτιού τους με τις κοτούλες τους, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Αλεξάνδρα Νίκα.



Η σύζυγος του τραγουδιστή, Κωνσταντίνου Αργυρού και κόρη του γνωστού επιχειρηματία Γιώργου Νίκα, περνάει όσο περισσότερο ποιοτικό χρόνο μπορεί μαζί με τον ενάμιση ετών γιο της.



Το ζευγάρι έχει μετακομίσει πρόσφατα στα Νότια Προάστια και ο μικρούλης είναι ξετρελαμένος με τον μεγάλο κήπο του σπιτιού τους. Εκεί παίζει πολλές φορές ποδόσφαιρο με τον μπαμπά του και κυνηγητό.



Η Αλεξάνδρα Νίκα περνάει μία ήρεμη και πολύ ευχάριστη περίοδο της ζωής της καθώς σε λίγους μήνες η οικογένειά τους θα μεγαλώσει. Η κόρη της Μιράντας Πατέρα είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί το οποίο και περιμένει με μεγάλη λαχτάρα και ανυπομονησία.



Η ίδια άλλωστε είχε ανακοινώσει στους followers της την εγκυμοσύνη με έναν πολύ τρυφερό τρόπο. Είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο στο οποίο ο μικρός της γιος της φιλούσε την κοιλίτσα.



