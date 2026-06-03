Αλεξάνδρα Νίκα: Απαθανάτισε τον γιο της να παίζει με τις κοτούλες

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Επιμέλεια STAR.GR
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O Kωνσταντίνος Αργυρός παίζει με τον γιο του/ βίντεο από Happy Day

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε φωτογραφία του γιου της Βασίλη να παίζει με κοτούλες στο Instagram.
  • Η οικογένεια έχει μετακομίσει πρόσφατα στα Νότια Προάστια και ο γιος τους απολαμβάνει τον μεγάλο κήπο.
  • Ο Βασίλης παίζει ποδόσφαιρο και κυνηγητό με τον μπαμπά του, Κωνσταντίνο Αργυρού.
  • Η Αλεξάνδρα Νίκα περιμένει το δεύτερο παιδί, καθώς η κόρη της είναι έγκυος.
  • Η εγκυμοσύνη ανακοινώθηκε με τρυφερό βίντεο του γιου της που φιλούσε την κοιλιά της.

Μία πολύ γλυκιά φωτογραφία του γιου της Βασίλη να παίζει στην αυλή του σπιτιού τους με τις κοτούλες τους, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Αλεξάνδρα Νίκα.

Κωνσταντίνος Αργυρός: Η super cute φωτογραφία του γιου του που πόσταρε

Αλεξάνδρα Νίκα: Απαθανάτισε τον γιο της να παίζει με τις κοτούλες


Η σύζυγος του τραγουδιστή, Κωνσταντίνου Αργυρού και κόρη του γνωστού επιχειρηματία Γιώργου Νίκα, περνάει όσο περισσότερο ποιοτικό χρόνο μπορεί μαζί με τον ενάμιση ετών γιο της.

Αλεξάνδρα Νίκα: Απαθανάτισε τον γιο της να παίζει με τις κοτούλες
Το ζευγάρι έχει μετακομίσει πρόσφατα στα Νότια Προάστια και ο μικρούλης είναι ξετρελαμένος με τον μεγάλο κήπο του σπιτιού τους. Εκεί παίζει πολλές φορές ποδόσφαιρο με τον μπαμπά του και κυνηγητό.


Η Αλεξάνδρα Νίκα περνάει μία ήρεμη και πολύ ευχάριστη περίοδο της ζωής της καθώς σε λίγους μήνες η οικογένειά τους θα μεγαλώσει. Η κόρη της Μιράντας Πατέρα είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί το οποίο και περιμένει με μεγάλη λαχτάρα και ανυπομονησία. 


Η ίδια άλλωστε είχε ανακοινώσει στους followers της την εγκυμοσύνη με έναν πολύ τρυφερό τρόπο. Είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο στο οποίο ο μικρός της γιος της φιλούσε την κοιλίτσα. 

Αλεξάνδρα Νίκα: Απαθανάτισε τον γιο της να παίζει με τις κοτούλες
 

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ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΑ
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