Pirelli: Ο Antonelli κέρδισε στη θρυλική πίστα του Spa-Francorchamps

Η στρατηγική των ελαστικών που έφερε την εεπιτυχία

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Pirelli: Ο Antonelli κέρδισε στη θρυλική πίστα του Spa-Francorchamps
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Ο Kimi Antonelli κέρδισε το Βελγικό Grand Prix στην πίστα του Spa-Francorchamps, επικρατώντας στο τέλος μιας μονομαχίας με τον Charles Leclerc. Ο οδηγός της Ferrari τερμάτισε δεύτερος, μπροστά από τον Max Verstappen. Οι τρεις ξεκίνησαν με τη μέση γόμα πριν αλλάξουν στη σκληρή γόμα.

Pirelli: Ο Antonelli κέρδισε στη θρυλική πίστα του Spa-Francorchamps

Μετά την εγκατάλειψη του George Russell, ο Antonelli ενίσχυσε το προβάδισμά του στη μάχη του πρωταθλήματος έναντι του πλησιέστερου αντιπάλου του και teammate του. Τον Russell προσπέρασε βαθμολογικά επίσης ο Lewis Hamilton, ο οποίος τερμάτισε το Grand Prix στην τέταρτη θέση και τώρα απέχει 45 βαθμούς από την κορυφή, πέντε περισσότερους από τον Russell. Όλες οι γόμες χρησιμοποιήθηκαν στον αγώνα, με την πλειοψηφία των οδηγών να εκκινεί με τη μέση γόμα.

Pirelli: Ο Antonelli κέρδισε στη θρυλική πίστα του Spa-Francorchamps

Ο Lando Norris έβαλε στην αρχή τη σκληρή γόμα και δεν μπήκε στα pits μέχρι τον 30στο γύρο για να αλλάξει σε C3 (μέση γόμα). Ωστόσο, δεν ήταν ο οδηγός που συμπλήρωσε τους περισσότερους γύρους με την C2: ο Valtteri Bottas διένυσε 31 γύρους με το σκληρό ελαστικό πριν ολοκληρώσει τον αγώνα με τη μαλακή γόμα. Η μαλακή γόμα C4, εν τω μεταξύ, χρησιμοποιήθηκε εκτενώς από τον Carlos Sainz, ο οποίος ξεκίνησε από το πίσω μέρος του grid σε μια προσπάθεια να ανακτήσει θέσεις. Ο οδηγός της Williams συμπλήρωσε 14 γύρους με τη μαλακή γόμα πριν αλλάξει σε σκληρή γόμα.

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