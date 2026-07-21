Zeekr 7GT: Πήρε 5 αστέρια στο Euro NCAP

Το ολοκαίνουργιο Zeekr 7GT απέσπασε την κορυφαία αξιολόγηση των 5 αστέρων στις δοκιμές ασφάλειας του Euro NCAP, έπειτα από επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτητικών δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τα νέα πρωτόκολλα αξιολόγησης του οργανισμού για το 2026. Ως ένα από τα πρώτα μοντέλα που υποβλήθηκαν στη νέα διαδικασία αξιολόγησης – την οποία το Euro NCAP χαρακτηρίζει ως τη σημαντικότερη αναθεώρηση της μεθοδολογίας του από το 2009 – το Zeekr 7GT πέτυχε εξαιρετικές επιδόσεις και στους τέσσερις βασικούς τομείς αξιολόγησης: Προστασία σε Σύγκρουση (Crash Protection), Ασφάλεια μετά τη Σύγκρουση (Post-Crash Safety), Αποφυγή Σύγκρουσης (Crash Avoidance) και Ασφαλής Οδήγηση (Safe Driving).

Το Zeekr 7GT συγκαταλέγεται στα πρώτα οχήματα που αξιολογήθηκαν με το νέο πλαίσιο δοκιμών, το οποίο μεταβάλλει ουσιαστικά τόσο τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι δοκιμές όσο και τα κριτήρια βαθμολόγησης, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή δέσμευση της Zeekr στην ασφάλεια και την τεχνολογική αριστεία. Η ανακοίνωση της κορυφαίας αξιολόγησης με 5 αστέρια συμπίπτει με την έναρξη της εμπορικής πορείας του Zeekr 7GT στις ευρωπαϊκές αγορές, μετά το λανσάρισμά του νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Εξαιρετικές επιδόσεις και στις τέσσερις κατηγορίες αξιολόγησης

Από το 2026, το Euro NCAP οργανώνει την αξιολόγηση των οχημάτων σε τέσσερις βασικούς τομείς: Προστασία σε Σύγκρουση (Crash Protection), Ασφάλεια μετά τη Σύγκρουση (Post-Crash Safety), Αποφυγή Σύγκρουσης (Crash Avoidance) και Ασφαλής Οδήγηση (Safe Driving). Κάθε κατηγορία βαθμολογείται με άριστα το 100, ενώ απαιτείται η επίτευξη συγκεκριμένων ελάχιστων ορίων. Τα νέα πρωτόκολλα προσεγγίζουν ακόμη περισσότερο τις πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας, καλύπτοντας ευρύτερο φάσμα επιβατών, συμπεριλαμβανομένων ηλικιωμένων και παιδιών, ενώ εισάγουν και πρόσθετες απαιτήσεις για τα ηλεκτρικά οχήματα, όπως η ασφαλής απομόνωση της μπαταρίας υψηλής τάσης μετά από σύγκρουση.

Το Zeekr 7GT σημείωσε εξαιρετικές επιδόσεις και στους τέσσερις τομείς αξιολόγησης. Ξεχώρισε ιδιαίτερα στην κατηγορία Ασφάλεια μετά τη Σύγκρουση, όπου συγκέντρωσε 95%, ενώ απέσπασε 93% στην Προστασία σε Σύγκρουση, 89% στην Αποφυγή Σύγκρουσης και 79% στην κατηγορία Ασφαλής Οδήγηση. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τόσο την υψηλή δομική ακαμψία του 7GT όσο και την αποτελεσματικότητα των προηγμένων συστημάτων ενεργητικής ασφάλειας που διαθέτει.Άμεσα διαθέσιμο στην Ελλάδα με €43.990 με κρατική επιδότηση.