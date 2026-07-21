Zeekr 7GT: Πήρε 5 αστέρια στο Euro NCAP

Δείτε αναλυτικά την βαθμολογία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.07.26 , 12:52 Το επόμενο 10ήμερο 388 νέες κάμερες κυκλοφορίας μπαίνουν στην Αττική
21.07.26 , 12:52 Γιάννης Αϊβάζης: Απαθανατίζει τη σύντροφό του στις διακοπές τους
21.07.26 , 12:41 «Καμπανάκι» από τον ΕΦΕΤ: Ανακαλείται μαγειρική κουτάλα
21.07.26 , 12:15 Η AVIN κατακτά δύο σημαντικές διακρίσεις στα Loyalty Awards 2026
21.07.26 , 12:12 Ακρόπολη: «Ήταν τρομακτικό. Του έβαλαν τουρνικέ γιατί αιμορραγούσε πολύ»
21.07.26 , 12:00 Στέφανος Νεδέλκος: Ποιος είναι ο νέος, δίμετρος σύντροφος της Σ. Χρηστίδου
21.07.26 , 12:00 Τα nude νύχια είναι το νέο nail trend για τις καλοκαιρινές διακοπές
21.07.26 , 11:59 Υπουργείο Υγείας: Οδηγός πρόληψης και προστασίας από τον καύσωνα
21.07.26 , 11:49 Οι πρώτοι συρμοί του Μετρό της Αθήνας αναβαθμίζονται - Aποκτούν κλιματισμό
21.07.26 , 11:47 Τσαλίκη - Μπέζος: Στην Επίδαυρο για να απολαύσουν την κόρη τους, Ηρώ
21.07.26 , 11:15 Linktour Alumi: Πρωταγωνίστησε στο συνέδριο του Economist
21.07.26 , 11:10 Zeekr 7GT: Πήρε 5 αστέρια στο Euro NCAP
21.07.26 , 10:57 Λένα Δροσάκη: Το τρυφερό βίντεο για τα 6α γενέθλια του γιου της
21.07.26 , 10:48 Καύσωνας: «Έβρασαν» τα τσιμέντα – Καταγράφηκαν 75◦C στις ταράτσες
21.07.26 , 10:48 Αλεξάνδρου σε Ελληνίδου: «Πάντα έτσι να λάμπουν τα μάτια σου, το αξίζεις»
Τσαλίκη - Μπέζος: Στην Επίδαυρο για να απολαύσουν την κόρη τους, Ηρώ
Πέθανε ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης σε ηλικία 66 ετών
First Dates: «Αυτός είναι; Θέλω να φύγω» - Στη Ναταλία άρεσε ο κάμεραμαν
Κακοκαιρία στη Βόρεια Ελλάδα εν μέσω καύσωνα
Στέφανος Νεδέλκος: Ποιος είναι ο νέος, δίμετρος σύντροφος της Σ. Χρηστίδου
Ακρόπολη: «Ήταν τρομακτικό. Του έβαλαν τουρνικέ γιατί αιμορραγούσε πολύ»
Διάσημη τραγουδίστρια ανακοίνωσε δημόσια τον χωρισμό της
Συναγερμός στην Ακρόπολη: Άνδρας τραυμάτισε με μαχαίρι δύο τουρίστες
Εξιτήριο για τον Γιώργο Λιβάνη: «Εμένα με κατέβαλε»
Η Nova μεταβιβάζει το ποσοστό της στη Nova ICT στην IREON Technologies
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 19.07.26, 18:07
Zeekr 7GT: Πήρε 5 αστέρια στο Euro NCAP
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το ολοκαίνουργιο Zeekr 7GT απέσπασε την κορυφαία αξιολόγηση των 5 αστέρων στις δοκιμές ασφάλειας του Euro NCAP, έπειτα από επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτητικών δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τα νέα πρωτόκολλα αξιολόγησης του οργανισμού για το 2026. Ως ένα από τα πρώτα μοντέλα που υποβλήθηκαν στη νέα διαδικασία αξιολόγησης – την οποία το Euro NCAP χαρακτηρίζει ως τη σημαντικότερη αναθεώρηση της μεθοδολογίας του από το 2009 – το Zeekr 7GT πέτυχε εξαιρετικές επιδόσεις και στους τέσσερις βασικούς τομείς αξιολόγησης: Προστασία σε Σύγκρουση (Crash Protection), Ασφάλεια μετά τη Σύγκρουση (Post-Crash Safety), Αποφυγή Σύγκρουσης (Crash Avoidance) και Ασφαλής Οδήγηση (Safe Driving).

Το Zeekr 7GT συγκαταλέγεται στα πρώτα οχήματα που αξιολογήθηκαν με το νέο πλαίσιο δοκιμών, το οποίο μεταβάλλει ουσιαστικά τόσο τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι δοκιμές όσο και τα κριτήρια βαθμολόγησης, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή δέσμευση της Zeekr στην ασφάλεια και την τεχνολογική αριστεία. Η ανακοίνωση της κορυφαίας αξιολόγησης με 5 αστέρια συμπίπτει με την έναρξη της εμπορικής πορείας του Zeekr 7GT στις ευρωπαϊκές αγορές, μετά το λανσάρισμά του νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Εξαιρετικές επιδόσεις και στις τέσσερις κατηγορίες αξιολόγησης

Από το 2026, το Euro NCAP οργανώνει την αξιολόγηση των οχημάτων σε τέσσερις βασικούς τομείς: Προστασία σε Σύγκρουση (Crash Protection), Ασφάλεια μετά τη Σύγκρουση (Post-Crash Safety), Αποφυγή Σύγκρουσης (Crash Avoidance) και Ασφαλής Οδήγηση (Safe Driving). Κάθε κατηγορία βαθμολογείται με άριστα το 100, ενώ απαιτείται η επίτευξη συγκεκριμένων ελάχιστων ορίων. Τα νέα πρωτόκολλα προσεγγίζουν ακόμη περισσότερο τις πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας, καλύπτοντας ευρύτερο φάσμα επιβατών, συμπεριλαμβανομένων ηλικιωμένων και παιδιών, ενώ εισάγουν και πρόσθετες απαιτήσεις για τα ηλεκτρικά οχήματα, όπως η ασφαλής απομόνωση της μπαταρίας υψηλής τάσης μετά από σύγκρουση.

Το Zeekr 7GT σημείωσε εξαιρετικές επιδόσεις και στους τέσσερις τομείς αξιολόγησης. Ξεχώρισε ιδιαίτερα στην κατηγορία Ασφάλεια μετά τη Σύγκρουση, όπου συγκέντρωσε 95%, ενώ απέσπασε 93% στην Προστασία σε Σύγκρουση, 89% στην Αποφυγή Σύγκρουσης και 79% στην κατηγορία Ασφαλής Οδήγηση. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τόσο την υψηλή δομική ακαμψία του 7GT όσο και την αποτελεσματικότητα των προηγμένων συστημάτων ενεργητικής ασφάλειας που διαθέτει.Άμεσα διαθέσιμο στην Ελλάδα με €43.990 με κρατική επιδότηση.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ZEEKR
 |
ZEEKR 7GT
 |
EURO NCAP
 |
5 ΑΣΤΕΡΙΑ
 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Linktour Alumi: Πρωταγωνίστησε στο συνέδριο του Economist
Αυτοκινητο
Linktour Alumi: Πρωταγωνίστησε στο συνέδριο του Economist
Pirelli: Ο Antonelli κέρδισε στη θρυλική πίστα του Spa-Francorchamps
Αυτοκινητο
Pirelli: Ο Antonelli κέρδισε στη θρυλική πίστα του Spa-Francorchamps
Ford Puma: Με πλουσιότερο εξοπλισμό και χωρίς χρέωση
Αυτοκινητο
Ford Puma: Με πλουσιότερο εξοπλισμό και χωρίς χρέωση
smart #2: Ολοκληρώνει ένα απαιτητικό πρόγραμμα δοκιμών
Αυτοκινητο
smart #2: Ολοκληρώνει ένα απαιτητικό πρόγραμμα δοκιμών
auteco KTEΟ: Η νέα υπηρεσία που αλλάζει τα δεδομένα
Αυτοκινητο
auteco KTEΟ: Η νέα υπηρεσία που αλλάζει τα δεδομένα
FIAT Pandina: Μπορείτε να το αποκτήσετε με 15290 ευρώ
Αυτοκινητο
FIAT Pandina: Μπορείτε να το αποκτήσετε με 15290 ευρώ
TOYOTA GAZOO Racing: Ο Sami Pajari κατακτά την πρώτη του νίκη στο WRC
Αυτοκινητο
TOYOTA GAZOO Racing: Ο Sami Pajari κατακτά την πρώτη του νίκη στο WRC
Gemini Ark125X: Δείτε την τιμή του νέου μοντέλου
Αυτοκινητο
Gemini Ark125X: Δείτε την τιμή του νέου μοντέλου
Toyota HomeCharge: Μια ολοκληρωμένη και αξιόπιστη εμπειρία φόρτισης
Αυτοκινητο
Toyota HomeCharge: Μια ολοκληρωμένη και αξιόπιστη εμπειρία φόρτισης
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top