TOYOTA GAZOO Racing: Ο Sami Pajari κατακτά την πρώτη του νίκη στο WRC

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TOYOTA GAZOO Racing: Ο Sami Pajari κατακτά την πρώτη του νίκη στο WRC
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Ο ανερχόμενος νεαρός αστέρας των ράλι, Sami Pajari, και ο συνοδηγός του, Marko Salminen, σημείωσαν μια εξαιρετική πρώτη νίκη στην καριέρα τους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι της FIA στο Ράλι Εσθονίας, ηγούμενοι του αγώνα με την ομάδα TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team, να κάνει το 1-2 στον τερματισμό.

 Δύο χρόνια μετά τον μήνα που έκανε το ντεμπούτο του με ένα αυτοκίνητο GR YARIS Rally1 κατά τη διάρκεια της πορείας του προς τον τίτλο της κατηγορίας WRC2 το 2024, η παρθενική νίκη για τον Pajari ολοκληρώνει μια εξαιρετική πορεία μέχρι στιγμής φέτος, η οποία ήδη συμπεριλαμβάνει πέντε βάθρα στα προηγούμενα οκτώ ράλι.

TOYOTA GAZOO Racing: Ο Sami Pajari κατακτά την πρώτη του νίκη στο WRC

Το αποτέλεσμα σημαίνει ότι και οι πέντε οδηγοί της ομάδας που συμμετέχουν στην κορυφαία κατηγορία Rally1 έχουν γευτεί τη νίκη το 2026, με τον Pajari να ενώνεται με τους συναδέλφους του οδηγούς της TGR-WRT, Kalle Rovanperä (2021) και Oliver Solberg (2025), πετυχαίνοντας την πρώτη του νίκη στο WRC στην Εσθονία.

TOYOTA GAZOO Racing: Ο Sami Pajari κατακτά την πρώτη του νίκη στο WRC

Ο 24χρονος από τη γειτονική Φινλανδία έδειχνε σαν στο σπίτι του στους γρήγορους χωματόδρομους του αγώνα από την αρχή, με μια ήρεμη και συγκροτημένη, αλλά εκπληκτικά γρήγορη οδήγηση. Κέρδισε και τις επτά ειδικές διαδρομές την Παρασκευή, και όταν ο πλησιέστερος αντίπαλός του, Solberg, σταμάτησε αυτό το σερί το Σάββατο το πρωί, ο Pajari αντέδρασε αυξάνοντας το προβάδισμά του στα 25 δευτερόλεπτα πριν από την τελευταία ημέρα. Η βροχή απείλησε να αλλάξει τα δεδομένα την τελευταία ημέρα, αλλά ο Pajari δεν πτοήθηκε και τελικά εξασφάλισε τη νίκη με 19,5 δευτερόλεπτα διαφορά.

Ο 24χρονος συναθλητής του νικητή και διάδοχος του στην κατηγορία WRC2 επίσης ως πρωταθλητής, ο Solberg, οδήγησε έξυπνα σε όλο τον αγώνα για να επιστρέψει στο βάθρο μαζί με τον συνοδηγό Elliott Edmondson, και σημείωσε τους μέγιστους επιπλέον βαθμούς από την τελευταία ημέρα, κατακτώντας την κορυφή στις κατατάξεις Super Sunday και Power Stage.

Ο Sébastien Ogier τερμάτισε πέμπτος γενικής στην πρώτη του συμμετοχή στο Ράλι Εσθονίας από το 2021, εξασφαλίζοντας πολύτιμους βαθμούς μαζί με τον συνοδηγό του Vincent Landais.

TOYOTA GAZOO Racing: Ο Sami Pajari κατακτά την πρώτη του νίκη στο WRC

Ως πρωτοπόρος του πρωταθλήματος, ο Elfyn Evans αντιμετώπισε ένα δύσκολο ξεκίνημα στο ράλι, ξεκινώντας πρώτος στον δρόμο σε ιδιαίτερα στεγνές συνθήκες, δημιουργώντας μια καθαρότερη γραμμή στο οδόστρωμα για να ακολουθήσουν οι αντίπαλοί του. Αυτός και ο συνοδηγός του Scott Martin χρησιμοποίησαν μια ελαφρώς καλύτερη θέση το Σάββατο για να ανέβουν από την ένατη στην έκτη θέση και τερμάτισαν δεύτεροι στην Super Sunday και τρίτοι στην Power Stage, αυξάνοντας το προβάδισμά τους στο πρωτάθλημα στους 25 βαθμούς.

Ο Takamoto Katsuta ήταν έκτος την Παρασκευή μέχρι που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει λόγω ζημιάς στα ελαστικά. Επανεκκινώντας το Σάββατο, αυτός και ο Aaron Johnston έπρεπε να ανοίξουν τον δρόμο για το υπόλοιπο του Σαββατοκύριακου, αλλά σημείωσαν έναν βαθμό στην Power Stage και παραμένουν δεύτεροι στο πρωτάθλημα. 

TOYOTA GAZOO Racing: Ο Sami Pajari κατακτά την πρώτη του νίκη στο WRC

Ο Pajari ανεβαίνει στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, με τον Ogier τέταρτο και τον Solberg πέμπτο. Οι πέντε οδηγοί TGR-WRT βρίσκονται σε διάστημα 47 βαθμών με πέντε αγώνες να απομένουν. Ακόμα και με τον Pajari να βαθμολογείται με την ξεχωριστή ομάδα TGR-WRT2, η TGR-WRT αυξάνει το προβάδισμά της στο πρωτάθλημα κατασκευαστών στους 156 βαθμούς.Δύο πληρώματα GR Yaris Rally2 τερμάτισαν στο βάθρο σε μια σκληρή μάχη στην κατηγορία WRC2, με τους Teemu Suninen και Janni Hussi να τερματίζουν δεύτεροι και τους Roope Korhonen και Anssi Viinikka τρίτοι – και οι δύο με διαφορά λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα από τον νικητή.

Τι ακολουθεί;
Το Ράλι Φινλανδίας (30 Ιουλίου-2 Αυγούστου) είναι ο ταχύτερος αγώνας στο ημερολόγιο του WRC, που διεξάγεται σε ομαλούς χωματόδρομους με πολλά άλματα και χασίματα. Είναι επίσης ένας εντός έδρας αγώνας για την TGR-WRT, η οποία έχει την έδρα της κοντά στο service park στη Juvaskyla
 

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