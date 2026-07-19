Test drive: Δοκιμάζουμε το νέο BYD Atto 2 DM-i 212 PS

H BYD όπως και άλλες Κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες κατάλαβαν ότι εκτός από την προηγμένη τεχνολογία που διαθέτουν στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα , για να κερδίζουν πελάτες στην Ευρώπη, πρέπει να διαθέτουν και plug-in υβριδικά μοντέλα. Όχι μόνο σε μεγάλες κατηγορίες αλλά και σε αυτές που συνήθως αγοράζουν οι περισσότεροι καταναλωτές.

Έτσι μας έφεραν στην Ελλάδα το νέο ATTO 2 DM-i, το οποίο αξιοποιεί την τεχνολογία με την κωδική ονομασία Super Hybrid DM-i της BYD Με λίγα λόγια αυτή η τεχνολογία επιτρέπει στο αυτοκίνητο να λειτουργεί κυρίως ως ηλεκτρικό όχημα, ενώ ο βενζινοκινητήρας λειτουργεί υποστηρικτικά για την παραγωγή ενέργειας και παροχή κίνησης στους τροχούς όταν απαιτείται.



Όσον αφορά την εξωτερική σχεδίαση οι διαφορές επικεντρώνονται μπροστά στη μεγαλύτερη γρίλια χαμηλά η οποία προσφέρει καλύτερη ψύξη στον κινητήρα. Οι σχεδιαστές της BYD την ίδια στιγμή επανατοποθέτησαν την μπροστινή κάμερα, ενώ αφαίρεσαν τη χαρακτηριστική σχεδιαστική γραμμή C.

Ακόμη πρόσθεσαν ένα κομψό ασημένιο διακοσμητικό στο κάτω μέρος του προφυλακτήρα. Διαφορές όμως εντοπίζονται και την πίσω πόρτα εκεί όπου το όνομα της μάρκας έχει τοποθετηθεί στο κέντρο της και κάτω αριστερά υπάρχουν τα γράμματα DM-i. Το μήκος του αυτοκινήτου έχει αυξηθεί κατά 20 χιλιοστά, κάτι που δεν μπορείς να το αντιληφθείς απλά με το… μάτι. Διαστάσεις Μ/Π/Υ: 4.330/1.830/1.675 mm



Εντυπωσιαστήκαμε κυριολεκτικά με την ποιότητα κατασκευής στο εσωτερικό. Εκεί όπου επικρατούν τα μαλακά πλαστικά με την προσεγμένη συναρμογή .Οι Κινέζοι δεν είναι πλέον οι «φτωχοί» συγγενείς της αυτοκινητοβιομηχανίας αλλά έχουν κάνει τους Ευρωπαίους να ψάχνουν λύσεις για να τους αντιμετωπίσουν. Το εσωτερικό του ATTO 2 DM-i συνδυάζει πρακτικότητα, ευρυχωρία και σύγχρονη ψηφιακή εμπειρία.

Ο επιλογέας ταχυτήτων έχει μεταφερθεί πλέον στην κολώνα του τιμονιού αφήνοντας μεγαλύτερο χώρο στην βάση της ανασχεδιασμένης κονσόλας. Έτσι, ανάμεσα σε οδηγό και συνοδηγό, συναντάμε δύο ασύρματες θέσεις για κινητά τηλέφωνα , με τη μία να προσφέρει φόρτιση 50 W.

Μπροστά από τον οδηγό συναντάμε τον ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών ο οποίος είναι πλούσιος σε πληροφόρηση με πολλές παραμετροποιήσεις και με ενδείξεις για τα οχήματα που κινούνται περιμετρικά του BYD Atto 2 DM-i 212 PS

Στο κέντρο του ταμπλό δεσπόζει η αιωρούμενη οθόνη αφής 12,8 ιντσών η οποία δεν περιστρέφεται, μέσω της οποίας λειτουργείς το σύστημα infotainment με Google built-in λογισμικό. Έτσι υπάρχει Google Play, Google Maps και Google Assistant. Μάλιστα το σύστημα πολυμέσων διαθέτει το πιο πρόσφατο λογισμικό της BYD και έναν εξελιγμένο φωνητικό βοηθό με τεχνολογία Generative AI ο οποίος ενεργοποιείται με την εντολή «Hi BYD», Έτσι επιτρέπει φυσική αλληλεπίδραση μεταξύ οδηγού και οχήματος

Για την ασφάλεια οδηγού, επιβατών και πεζών υπάρχουν διαθέσιμα συστήματα Ενεργητικής Ασφάλειας (ADAS):τα οποία είναι είναι ιδιαίτερα πλούσια .Διαθέτει αισθητήρες παρκαρίσματος και κάμερα 360 μοιρών για πλήρη ορατότητα κατά τους ελιγμούς.

Μιλάμε για αυτόνομο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης (AEB), προσαρμοστικό cruise control (ACC), υποβοήθηση διατήρησης/κεντραρίσματος λωρίδας, αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας και προειδοποίηση τυφλού σημείου.Παθητική Ασφάλεια: Εξοπλίζεται με 8 αερόσακους (οδηγού, συνοδηγού, πλευρικούς και τύπου κουρτίνας), ενώ διαθέτει και το επαναστατικό ατσάλινο πλαίσιο της πατενταρισμένης μπαταρίας Blade Battery της BYD, η οποία ξεχωρίζει για την αντοχή και την ασφάλειά της σε ακραίες δοκιμές.



Η πρακτικότητα αποτελεί βασικό στοιχείο του μοντέλου. Η BYD έχει εκμεταλλευτεί το μεταξόνιο των 2.620 χιλιοστών. Χάρη στο επίπεδο δάπεδο της αρχιτεκτονικής e-Platform 3.0 εξασφαλίζεται άνεση για τους επιβάτες ακόμη και για αυτούς που φιλοξενούνται στο πίσω κάθισμα.

Η πανοραμική οροφή με το ηλεκτρικό σκιάδιο δημιουργεί ένα ιδιαίτερα ευχάριστο περιβάλλον για όλους τους επιβάτες Επιπλέον έχει τοποθετηθεί πίσω και αεραγωγός κλιματισμού ενώ υπάρχουν και δυο χρηστικές θύρες USB-C.

Ο χώρος αποσκευών με το ψηλό κατώφλι, έχει χωρητικότητα 425 λίτρα, τιμή η οποία ανεβαίνει έως τα 1.335 λίτρα καθιστώντας με αυτή την χωρητικότητα το ATTO 2 DM-i ως όχημα ιδανικό για οικογενειακή χρήση ή τις αποδράσεις μίας παρέας.



Στην «καρδιά» του νέου ΑTTO 2 DM-i συναντάμε την τεχνολογία Super Hybrid DM-i της BYD, Η τεχνολογία Super Hybrid DM-i βασίζεται σε καινοτόμες λύσεις της BYD, όπως η Blade Battery, ο ειδικά εξελιγμένος ατμοσφαιρικός κινητήρας βενζίνης Xiaoyun 1,5 λίτρων και ένα προηγμένο σύστημα διαχείρισης ενέργειας που βελτιστοποιεί τη συνεργασία κινητήρα και ηλεκτροκινητήρα.

Στο αυτοκίνητο της δοκιμής μας στην έκδοση Boost ο ηλεκτροκινητήρας (σύγχρονο μόνιμου μαγνήτη) αποδίδει 197 ίππους και είναι τοποθετημένος στον εμπρός άξονα. Τροφοδοτείται με ενέργειά του από μπαταρία LFP τύπου Blade η οποία έχει χωρητικότητα 18,3 kWh.

Στην πράξη το BYD Atto 2 DM-i κινείται κυρίως με τον ηλεκτροκινητήρα

Ο βενζινοκινητήρας έχοντας τον ρόλο της γεννήτριας, μπαίνει στο παιχνίδι όταν χρειαστεί φόρτιση η μπαταρία. Επεμβαίνει ακόμη όταν χρειαστεί να δώσεις πλήρη συνδυαστική ισχύ και εκμετάλλευση των 212 ίππων. Αυτό το είδαμε όταν πατήσαμε το δεξί πεντάλ μέχρι το πάτωμα

Ο διακόπτης EV/ HEV λειτουργεί πατώντας το ανάλογο πρόγραμμα. Από την αμιγώς ηλεκτρική ενέργεια στην πρώτη επιλογή μεταβαίνεις στην δεύτερη υβριδική λειτουργία και μάλιστα με τρόπο πολύ ομαλό. Μέσω του διακόπτη στο πρόγραμμα Hybrid, ο βενζινοκινητήρας λειτουργεί ως επί το πλείστον σαν γεννήτρια, καθώς ο ηλεκτροκινητήρας έχει πάντα την προτεραιότητα. Και για να μην ξεμείνεις από μπαταρία μέσω της λειτουργίας «Ενέργεια» στην κεντρική οθόνη, σου δίνεται η δυνατότητα να ρυθμίσεις το υπόλοιπο ενέργειας της μπαταρίας ακόμη και στο 40%.

Με αυτά τα χαρακτηριστικά το ATTO 2 DM-i προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 90 χιλιόμετρα και μέχρι η στάθμη της μπαταρίας να πέσει στο 24-25% μια αυτονομία αρκετή για καθημερινή μετακίνηση. Ενώ συνδυαστικά μπορεί να αγγίξει στο οικονομικό πρόγραμμα οδήγησης τα 1000 χλμ.

Τα «0-100» ολοκληρώνονται σε 7,5 δευτερόλεπτα ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 180 χλμ./ ώρα. Στα πιο θετικά σημεία του υβριδικού συστήματος είναι η μέση κατανάλωση με φορτισμένη μπαταρία στο οικονομικό πρόγραμμα οδήγησης η οποία είναι μόλις 1,8 λίτρα/100 χλμ. Πάντως στην υβριδική λειτουργία η μέση κατανάλωση έφτασε τα 4,2 λίτρα/100 χλμ. Με τις εκπομπές CO2 να κυμαίνονται στα 41 γρμ./χλμ.



Κινηθήκαμε ενός και εκτός πόλης σε ανοιχτούς δρόμους Μέσα στην πόλη το ηλεκτρομηχανικό σύστημα διεύθυνσης στο πρόγραμμα «Normal», με κύκλο στροφής περίπου 10 μέτρα του δίνει μεγάλη ευελιξία και εύκολους χειρισμούς. Άλλωστε για όποιον εργάζεται το μεγαλύτερο μέρος των χιλιομέτρων που καλύπτει σε καθημερινή βάση γίνεται μέσα στον αστικό κύκλο. Οι αναρτήσεις ημιάκαμπτος άξονας με γόνατα ΜακΦέρσον μπροστά με ημιάκαμπτο πίσω άξονα είναι σφιχτή σε ρύθμιση.

Τόσο όμως ώστε να μην χάνεται η άνεση σε κακοτράχαλα οδοστρώματα. Όμως ακόμη και έτσι, αν κινηθείς ο πίσω άξονας θα αντιδράσεις κάπως «ξερά» στις απότομες, εγκάρσιες ανωμαλίες του δρόμου. Στην επιλογή του προγράμματος οδήγησης Sport το τιμόνι έγινε πιο «βαρύ» και με πιο άμεση απόκριση , δίνοντας σαφώς μεγαλύτερη πληροφόρηση.

Τα πλεονεκτήματα της σφιχτής ρύθμισης της ανάρτησης εμφανίζονται στις κλειστές καμπές του δρόμου, εκεί όπου οι κλίσεις του αμαξώματος είναι μειωμένες, γεγονός που σε ωθεί να ανεβάζεις ρυθμούς.

Η ασφαλής οδική συμπεριφορά εντοπίζεται και στην κίνηση στον αυτοκινητόδρομο. Το BYD Atto 2 DM-i 212 PS αποδείχθηκε ευθύβολο και σταθερό στις υψηλές ταχύτητες και ήσυχο καθώς ο θόρυβος του κινητήρας δεν περνούσε στην καμπίνα μας. Αλλά και οι αεροδυναμικοί θόρυβοι δε περνούσαν σχεδόν καθόλου στους επιβάτες. Τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS) στις δύσκολες καταστάσεις , λειτουργούσαν διακριτικά στο παρασκήνιο.

Η πρόσφυση σε ολισθηρές επιφάνειες γίνεται καλύτερη με την επιλογή του προγράμματος «Χιόνι». Μάλιστα μπορέσαμε να κινηθούμε σε εκτός δρόμου επιφάνειες σε χωματόδρομους με ευκολία εκεί όπου εκτιμήσαμε την στιβαρότητα της κατασκευής. Το σύστημα πέδησης είχε καλή αίσθηση και απόδοση ακόμη και σε εικονικά φρεναρίσματα πανικού. Μάλιστα στα θετικά των φρένων ήταν και το σύστημα ανάκτησης ενέργειας με δυο ρυθμίσεις (Standard και High) το οποίο ανάλογα με την επιλογή επιβράδυνε ανάλογα το BYD Atto 2 DM-i.



Ανάμεσα στα πλεονεκτήματα είναι και η ταχύτητα φόρτισης σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC), η οποία φτάνει τα 6,6 kW, η οποία σου επιτρέπει την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας σε περίπου δυόμισι ώρες. Το νέο BYD Atto 2 DM-i 212 PS αποτελεί μια νέα προσθήκη στο οπλοστάσιο της κινεζικής εταιρείας η οποία έχει αντιληφθεί ότι πρέπει να μπει δυνατά στο παιχνίδι των plug-in υβριδικών μοντέλων που για πολλούς δείχνουν ότι είναι μια ενδιάμεση λύση στον τομέα της ηλεκτροκίνησης χωρίς το άγχος της φόρτισης. Η έκδοση Boost της δοκιμής μας διαθέτει την μεγαλύτερη μπαταρία προσφέροντας 90 χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρική οδήγησης και 1000 χιλιόμετρα συνδυαστικής .

Η έκδοση Boost προσφέρει ιδιαίτερα πλούσιο εξοπλισμό και ασφάλειας και επιπλέον απαλλαγή από τον εταιρικό φόρο χρήσης, καθώς οι εκπεμπόμενοι ρύποι CO2 είναι 41 γρ. /χλμ. Το νέο BYD ATTO 2 DM-i σε όλες τις εκδόσεις του συνοδεύεται από 6 χρόνια εγγύηση ή 150.000 χλμ .Η εγγύηση που δίνεται για τον ηλεκτροκινητήρα είναι 8 χρόνια ή 150.000 χλμ. και η εγγύηση για την μπαταρία είναι 8 χρόνια ή 250.000 χλμ. Για να το αποκτήσετε στην έκδοση της δοκιμής μας χρειάζεστε 29.990 ευρώ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ

