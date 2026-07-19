Άργος Ορεστικό: Μεθυσμένος Οδηγός Εισέβαλε Σε Στρατόπεδο

Άργος Ορεστικό: Μεθυσμένος οδηγός «μπούκαρε» σε στρατόπεδο

Σήμανε αμέσως συναγερμός

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.07.26 , 13:03 Φωτιά στα Σελίνια Σαλαμίνας - Μήνυμα από το 112 για εκκένωση οικισμού
19.07.26 , 13:01 Αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα στο Facebook
19.07.26 , 13:00 Μουντιάλ 2026: Ο Τελικός του απόλυτου super star με την απόλυτη ομάδα
19.07.26 , 12:53 Ζέτα Μακρυπούλια: «Έζησα τον έρωτα στα κόκκινα»
19.07.26 , 12:25 Μεσσηνία: 10 φωτιές σε 7 χρόνια έβαλαν ο πρώην πρόεδρος κι ο πυροσβέστης
19.07.26 , 12:10 Άργος Ορεστικό: Μεθυσμένος οδηγός «μπούκαρε» σε στρατόπεδο
19.07.26 , 12:00 Πιες το viral «mocktail της κορτιζόλης» και μείωσε το στρες
19.07.26 , 11:47 Τσαλίκη - Μπέζος: Στην Επίδαυρο για να απολαύσουν την κόρη τους, Ηρώ
19.07.26 , 11:42 Χωρίς delivery ο τελικός του Μουντιάλ: Στάση εργασίας των διανομέων
19.07.26 , 11:23 Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Το μήνυμα που έλαβε για τα κιλά της και η απάντησή της
19.07.26 , 10:56 Τροχαίο στα Χανιά: Ασθενοφόρο συγκρούστηκε με ΙΧ – Νεκρός ο ασθενής
19.07.26 , 10:54 Γέννησε η Ελεάνα Παπαϊωάννου: Η πρώτη ανάρτηση μέσα από το μαιευτήριο
19.07.26 , 10:30 Ιράν: Εντολή Τραμπ «να ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως»
19.07.26 , 10:00 Eύκολη και γρήγορη συνταγή για το πιο απολαυστικό σπιτικό παγωτό
19.07.26 , 09:12 Θρίλερ στην Κυψέλη: Ανοίγουν φάκελοι εξαφανισμένων γυναικών
Γραμμωμένα χέρια: 5 ασκήσεις που μπορείς να κάνεις στο σπίτι
Καιρός: Καύσωνας 72 ωρών – Πού θα χτυπήσει 43◦c ο υδράργυρος
Αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα στο Facebook
Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Το μήνυμα που έλαβε για τα κιλά της και η απάντησή της
Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Το γαμήλιο έθιμο που τήρησαν
Γέννησε η Ελεάνα Παπαϊωάννου: Η πρώτη ανάρτηση μέσα από το μαιευτήριο
Θρίλερ στην Κυψέλη: Ανοίγουν φάκελοι εξαφανισμένων γυναικών
Χωρίς delivery ο τελικός του Μουντιάλ: Στάση εργασίας των διανομέων
Τσαλίκη - Μπέζος: Στην Επίδαυρο για να απολαύσουν την κόρη τους, Ηρώ
Τροχαίο στα Χανιά: Ασθενοφόρο συγκρούστηκε με ΙΧ – Νεκρός ο ασθενής
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Άργος Ορεστικό: Μεθυσμένος Οδηγός Εισέβαλε Σε Στρατόπεδο
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο Άργος Ορεστικό, 52χρονος οδηγός εισέβαλε μεθυσμένος σε στρατόπεδο, προκαλώντας αναστάτωση.
  • Ο οδηγός δεν μείωσε ταχύτητα και προσέκρουσε στην κεντρική πύλη του 574ου Μηχανοκίνητου Τάγματος Πεζικού.
  • Η πρόσκρουση κατέστρεψε τη σιδερένια μπάρα ασφαλείας και παραλίγο να παρασύρει στρατιωτικούς στην είσοδο.
  • Αμέσως σήμανε συναγερμός και οι αρχές κινητοποιήθηκαν, ακινητοποιώντας τον οδηγό.
  • Βεβαιώθηκαν παραβάσεις κατά του 52χρονου σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Αναστάτωση προκλήθηκε το Σάββατο στο Άργος Ορεστικό, όταν ένας 52χρονος, ο οποίος φέρεται να οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε στρατόπεδο

Θεσσαλονίκη: Οδηγός ασθενοφόρου οδηγούσε μεθυσμένος!

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 52χρονος κινούταν στο ευθύ τμήμα του δρόμου έξω από το 574ο Μηχανοκίνητο Τάγμα Πεζικού και αντί να μειώσει ταχύτητα, όσο πλησίαζε στη στρατιωτική μονάδα, συνέχισε χωρίς να επιβραδύνει. 

Προσέκρουσε έτσι με μεγάλη δύναμη στην κεντρική πύλη του στρατοπέδου, καταστρέφοντας ολοσχερώς τη σιδερένια μπάρα ασφαλείας. 

Αλκοτέστ μιας χρήσης: Στα ράφια των σούπερ μάρκετ για οδική ασφάλεια!

Ήταν τέτοια η ταχύτητα που είχε αναπτύξει το όχημα, που παραλίγο ο οδηγός να παρασύρει στους στρατιωτικούς που είχαν υπηρεσία εκείνη την ώρα στην είσοδο της μονάδας. 

Ευτυχώς οι στρατιωτικοί διατήρησαν την ψυχραιμία τους και κατάφεραν να αποφύγουν το όχημα. 

Η κατανάλωση αλκοόλ αυξάνει τον κίνδυνο άνοιας - Τι έδειξε νέα μελέτη

Αμέσως μετά την εισβολή του οχήματος κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ στο στρατόπεδο σήμανε συναγερμός. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος, οι οποίοι ακινητοποίησαν τον 52χρονο και τον μετέφεραν στο τμήμα.

Σε βάρος του βεβαιώθηκαν όλες οι παραβάσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ
 |
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ
 |
ΑΛΚΟΟΛ
 |
ΟΔΗΓΟΣ
 |
ΜΕΘΥΣΜΕΝΟΣ,
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μεγάλη Φωτιά Στα Σελίνια Σαλαμίνας
Ελλαδα
Φωτιά στα Σελίνια Σαλαμίνας - Μήνυμα από το 112 για εκκένωση οικισμού
Μεσσηνία: Στον εισαγγελέα οι τρεις για τους εμπρησμούς
Ελλαδα
Μεσσηνία: 10 φωτιές σε 7 χρόνια έβαλαν ο πρώην πρόεδρος κι ο πυροσβέστης
Στάση Εργασίας Από Διανομείς Efood Και Wolt
Ελλαδα
Χωρίς delivery ο τελικός του Μουντιάλ: Στάση εργασίας των διανομέων
Τροχαίο Χανιά: Ασθενοφόρο Συγκρούστηκε Με ΙΧ
Ελλαδα
Τροχαίο στα Χανιά: Ασθενοφόρο συγκρούστηκε με ΙΧ – Νεκρός ο ασθενής
Κυψέλη: Ανοίγουν Φάκελοι Εξαφανισμένων Γυναικών Μετά Τη Σορό
Ελλαδα
Θρίλερ στην Κυψέλη: Ανοίγουν φάκελοι εξαφανισμένων γυναικών
Καύσωνας 72 Ωρών: Έως Και 43◦c Ο Υδράργυρος
Ελλαδα
Καιρός: Καύσωνας 72 ωρών – Πού θα χτυπήσει 43◦c ο υδράργυρος
Ίλιον: Στη Φυλακή Άστεγος Που Έμενε Σε Πυλωτή Πολυκατοικίας
Ελλαδα
Ίλιον: Στη φυλακή άστεγος που έμενε σε πυλωτή πολυκατοικίας
Καιρός: Πού Θα Χτυπήσουν 42άρια - Τι Θα Γίνει Στην Αττική
Ελλαδα
Καιρός: Πού θα χτυπήσουν 42άρια - Τι προβλέπεται για την Αττική
Marfin: Aναζητούν Kαι Άλλα Πρόσωπα Στα Ψηφιακά Πειστήρια
Ελλαδα
Marfin: Aναζητούν και άλλα πρόσωπα «κρυμμένα» στα ψηφιακά πειστήρια
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top