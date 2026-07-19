Άργος Ορεστικό: Μεθυσμένος Οδηγός Εισέβαλε Σε Στρατόπεδο

Αναστάτωση προκλήθηκε το Σάββατο στο Άργος Ορεστικό, όταν ένας 52χρονος, ο οποίος φέρεται να οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε στρατόπεδο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 52χρονος κινούταν στο ευθύ τμήμα του δρόμου έξω από το 574ο Μηχανοκίνητο Τάγμα Πεζικού και αντί να μειώσει ταχύτητα, όσο πλησίαζε στη στρατιωτική μονάδα, συνέχισε χωρίς να επιβραδύνει.

Προσέκρουσε έτσι με μεγάλη δύναμη στην κεντρική πύλη του στρατοπέδου, καταστρέφοντας ολοσχερώς τη σιδερένια μπάρα ασφαλείας.

Ήταν τέτοια η ταχύτητα που είχε αναπτύξει το όχημα, που παραλίγο ο οδηγός να παρασύρει στους στρατιωτικούς που είχαν υπηρεσία εκείνη την ώρα στην είσοδο της μονάδας.

Ευτυχώς οι στρατιωτικοί διατήρησαν την ψυχραιμία τους και κατάφεραν να αποφύγουν το όχημα.

Αμέσως μετά την εισβολή του οχήματος κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ στο στρατόπεδο σήμανε συναγερμός. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος, οι οποίοι ακινητοποίησαν τον 52χρονο και τον μετέφεραν στο τμήμα.

Σε βάρος του βεβαιώθηκαν όλες οι παραβάσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.