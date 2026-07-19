Νέα φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Μηλάκι στο Αλιβέρι Ευβοίας, η οποία οριοθετήθηκε γρήγορα από την Πυροσβεστική.

Η φωτιά στο Αλιβέρι Ευβοίας - evima.gr

Στο σημείο έσπευσαν 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, εννέα οχήματα και υδροφόρες.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μηλάκι Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 3 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 19, 2026

Δεν επιχειρήσαν τα εναέρια μέσα λόγω των καλωδίων και κολονών που βρίσκονται στην περιοχή. Ωστόσο δεν χρειάστηκε διότι για άλλη μια φορά με αυτοθυσία πυροσβέστες και εθελοντές «έπιασαν» τη φωτιά πριν προλάβει να επεκταθεί στα σπίτια.

Από τις Αρχές εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σύμφωνα με το evima.gr η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες δίπλα σε σπίτια και στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ.