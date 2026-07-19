Φωτιά στο Αλιβέρι της Εύβοιας και μήνυμα από το 112

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέα φωτιά εκδηλώθηκε στο Μηλάκι Αλιβέρι Ευβοίας, οριοθετήθηκε γρήγορα από την Πυροσβεστική.
  • Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες, 20 πεζοπόροι και εννέα οχήματα.
  • Δεν χρησιμοποιήθηκαν εναέρια μέσα λόγω καλωδίων στην περιοχή.
  • Οι πυροσβέστες και εθελοντές απέτρεψαν την επέκταση της φωτιάς προς τα σπίτια.
  • Εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα.

Νέα φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Μηλάκι στο Αλιβέρι Ευβοίας, η οποία οριοθετήθηκε γρήγορα από την Πυροσβεστική.

Φωτιά στο Αλιβέρι της Εύβοιας και μήνυμα από το 112

Η φωτιά στο Αλιβέρι Ευβοίας - evima.gr

Στο σημείο έσπευσαν 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, εννέα οχήματα και υδροφόρες.

 

 

Δεν επιχειρήσαν τα εναέρια μέσα λόγω των καλωδίων και κολονών που βρίσκονται στην περιοχή. Ωστόσο δεν χρειάστηκε διότι για άλλη μια φορά με αυτοθυσία πυροσβέστες και εθελοντές «έπιασαν» τη φωτιά πριν προλάβει να επεκταθεί στα σπίτια.

Από τις Αρχές εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σύμφωνα με το evima.gr η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες δίπλα σε σπίτια και στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ.

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