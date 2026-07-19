Mετά τα πρώτα 40άρια του καλοκαιριού, η θερμοκρασία αναμένεται να ανέβει ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να «αγγίζει» τοπικά ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου.
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Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν:
- στις πεδινές περιοχές των Σερρών
- του Κιλκίς
- της Θεσσαλίας
- ου κάμπου της Βοιωτίας
- σε περιοχές της Πελοποννήσου, όπως η Αργολίδα και η Σπάρτη
Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)
Υψηλές θερμοκρασίες 40 έως 41 βαθμών αναμένονται τη Δευτέρα και στις περιοχές:
- Τρίκαλα
- Καρδίτσα
- Λαμία
- Aγρίνιο
Στα μεγάλα αστικά κέντρα η κατάσταση θα είναι πιο ήπια. Στην Αθήνα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 37-38 βαθμούς τη Δευτέρα, ενώ την Τρίτη αναμένεται να φτάσει τους 39 με 40 βαθμούς, χωρίς ωστόσο να τους ξεπεράσει.
Η αποκλιμάκωση του κύματος ζέστης αναμένεται από την Τετάρτη, όταν η θερμοκρασία θα αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί, όπως εξήγησε ο κ. Κολυδάς.
Η πρόγνωση του καιρού για τη Δευτέρα 20/7
ΑΤΤΙΚΗ
- Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές- απογευματινές ώρες.
- Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.
- Θερμοκρασία: Από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
- Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες, οπότε πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.
- Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και το μεσημέρι - απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.
- Θερμοκρασία: Από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
- Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.
- Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
- Θερμοκρασία: Από 21 έως 37 με 38 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 40 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
- Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.
- Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.
- Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 και στα ηπειρωτικά 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
- Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά κυρίως της Θεσσαλίας.
- Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα βόρειοι βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.
- Θερμοκρασία: Από 23 έως 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς Κελσίου.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
- Καιρός: Αίθριος.
- Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και από το μεσημέρι στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.
- Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 και τοπικά στην Κρήτη 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
- Καιρός: Αίθριος.
- Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
- Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.
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