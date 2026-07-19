«Καμίνι» η χώρα το επόμενο τριήμερο με 42άρια - Οι «κόκκινες» περιοχές

Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά / Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Star

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Mετά τα πρώτα 40άρια του καλοκαιριού, η θερμοκρασία αναμένεται να ανέβει ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να «αγγίζει» τοπικά ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου. 

Καιρός: Καύσωνας 72 ωρών – Πού θα χτυπήσει 43◦c ο υδράργυρος

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν:

  • στις πεδινές περιοχές των Σερρών
  •  του Κιλκίς
  • της Θεσσαλίας
  • ου κάμπου της Βοιωτίας
  • σε περιοχές της Πελοποννήσου, όπως η Αργολίδα και η Σπάρτη

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Υψηλές θερμοκρασίες 40 έως 41 βαθμών αναμένονται τη Δευτέρα και στις περιοχές: 

  • Τρίκαλα  
  • Καρδίτσα  
  • Λαμία 
  • Aγρίνιο

Στα μεγάλα αστικά κέντρα η κατάσταση θα είναι πιο ήπια. Στην Αθήνα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 37-38 βαθμούς τη Δευτέρα, ενώ την Τρίτη αναμένεται να φτάσει τους 39 με 40 βαθμούς, χωρίς ωστόσο να τους ξεπεράσει. 

Η αποκλιμάκωση του κύματος ζέστης αναμένεται από την Τετάρτη, όταν η θερμοκρασία θα αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί, όπως εξήγησε ο κ. Κολυδάς. 

Τριήμερος καύσωνας με 42άρια - Σε ποιες περιοχές

Η πρόγνωση του καιρού για τη Δευτέρα 20/7 

ΑΤΤΙΚΗ  

  • Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές- απογευματινές ώρες. 
  • Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. 
  • Θερμοκρασία: Από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες, οπότε πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. 
  • Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και το μεσημέρι - απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ. 
  • Θερμοκρασία: Από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ  

  • Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. 
  • Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. 
  • Θερμοκρασία: Από 21 έως 37 με 38 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 40 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2με 3 βαθμούς χαμηλότερη.  

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  

  • Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. 
  • Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. 
  • Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 και στα ηπειρωτικά 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.  

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  

  • Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά κυρίως της Θεσσαλίας. 
  • Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα βόρειοι βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ. 
  • Θερμοκρασία: Από 23 έως 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς Κελσίου.  

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ  

  • Καιρός: Αίθριος. 
  • Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και από το μεσημέρι στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. 
  • Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 και τοπικά στην Κρήτη 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.  

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ  

  • Καιρός: Αίθριος. 
  • Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. 
  • Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.  

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Σαββατοκύριακου του Star 

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