Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 30χρονος, ο οποίος απανθρακώθηκε μετά από τροχαίο στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης το βράδυ της Κυριακής, που είχε σαν αποτέλεσμα το αυτοκίνητό του να τυλιχθεί στις φλόγες.

Η σορός εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς στον παράδρομο της Εγνατίας Οδού στη θέση «Μαυραχώματα».

Το αυτοκίνητο του 30χρονου που τυλίχθηκε στις φλόγες

Σύμφωνα με την αστυνομία, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 30χρονος, υπό αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα της ΔΕΗ, κοντά στα διόδια του Ωραιοκάστρου. Μετά την πρόσκρουση το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ ο οδηγός εκτοξεύτηκε σε παρακείμενο χωράφι, που επίσης πήρε φωτιά.

Πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν την απανθρακωμένη σορό του 30χρονου

Πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο και κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά τόσο στο όχημα, όσο και στο χωράφι, όπου και εντόπισαν τη σορό του άτυχου 30χρονου.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

