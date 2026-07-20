Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 30χρονος, ο οποίος απανθρακώθηκε μετά από τροχαίο στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης το βράδυ της Κυριακής, που είχε σαν αποτέλεσμα το αυτοκίνητό του να τυλιχθεί στις φλόγες.
Η σορός εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς στον παράδρομο της Εγνατίας Οδού στη θέση «Μαυραχώματα».
Σύμφωνα με την αστυνομία, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 30χρονος, υπό αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα της ΔΕΗ, κοντά στα διόδια του Ωραιοκάστρου. Μετά την πρόσκρουση το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ ο οδηγός εκτοξεύτηκε σε παρακείμενο χωράφι, που επίσης πήρε φωτιά.
Πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο και κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά τόσο στο όχημα, όσο και στο χωράφι, όπου και εντόπισαν τη σορό του άτυχου 30χρονου.
Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.