Στέφανος Νεδέλκος: Ποιος είναι ο νέος, δίμετρος σύντροφος της Σ. Χρηστίδου

Το μπάσκετ, το ύψος, η Κέρκυρα και τα ταξίδια

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σίσσυ Χρηστίδου φαίνεται να έχει νέα σχέση με τον 35χρονο Στέφανο Νεδέλκο, που δραστηριοποιείται στην Κέρκυρα.
  • Ο Στέφανος Νεδέλκος είναι 2.01 μέτρα, πρώην καλαθοσφαιριστής και επιχειρηματίας στον τομέα της εστίασης στην Κέρκυρα.
  • Η Χρηστίδου επιλέγει την Κέρκυρα για τις καλοκαιρινές της διακοπές και έχει μοιραστεί στιγμές από εκεί στα social media.
  • Ο Νεδέλκος διατηρεί χαμηλό προφίλ και προτιμά να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
  • Η σχέση τους έχει προκαλέσει ενδιαφέρον στα μέσα ενημέρωσης, με πολλούς να αναζητούν πληροφορίες για τον επιχειρηματία.

Νέα σελίδα στην προσωπική της ζωή φαίνεται πως έχει γυρίσει για τα καλά η Σίσσυ Χρηστίδου, αφού η καρδιά της χτυπάει πλέον σε... κερκυραϊκό ρυθμό!

Η παρουσιάστρια, που προετοιμάζεται να καλημερίζει καθημερινά το κοινό του Mega από τη νέα τηλεοπτική σεζόν, επέλεξε το νησί των Φαιάκων για τις καλοκαιρινές της διακοπές, έναν προορισμό που μόνο τυχαίος δεν είναι. Σύμφωνα με δημοσίευμα της HuffPost, εκεί δραστηριοποιείται επιχειρηματικά ο 35χρονος Στέφανος Νεδέλκος, ο οποίος φαίνεται να είναι ο νέος άνθρωπος στη ζωή της.

Στέφανος Νεδέλκος: Ποιος είναι ο νέος, δίμετρος σύντροφος της Σ. Χρηστίδου

Το όμορφο νησί του Ιονίου έχει γίνει ο αγαπημένος της καταφύγιο, καθώς εκεί είχε επιλέξει να περάσει και τις ημέρες του Πάσχα. Μάλιστα, η ίδια έδωσε μια μικρή γεύση από τις στιγμές της εκεί μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφία από το εστιατόριο όπου απόλαυσε το δείπνο της με καλή παρέα.

Στέφανος Νεδέλκος: Ποιος είναι ο νέος, δίμετρος σύντροφος της Σ. Χρηστίδου

Ποιος είναι ο Στέφανος Νεδέλκος

Ο Στέφανος Νεδέλκος είναι ένας από τους ανθρώπους που καταφέρνουν να συνδυάζουν με απόλυτη ισορροπία δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους, τον αθλητισμό και την εστίαση.

@stef_ned

Παίξτο αυθόρμητος 😂

♬ πρωτότυπος ήχος - stef_ned

Γεννημένος τον Σεπτέμβριο του 1991, με καταγωγή από τη Βόρεια Ελλάδα, βρήκε στην Κέρκυρα τον δικό του επίγειο παράδεισο. Εκεί έχει ρίξει πλέον μόνιμα άγκυρα, μετατρέποντας το νησί των Φαιάκων στο ορμητήριό του τόσο για τις επαγγελματικές του δραστηριότητες όσο και για την προσωπική του ζωή.

Στέφανος Νεδέλκος: Ποιος είναι ο νέος, δίμετρος σύντροφος της Σ. Χρηστίδου

Με εντυπωσιακό παράστημα που ξεπεράνει τα δύο μέτρα (2.01), η ενασχόλησή του με το μπάσκετ ήταν αναπόφευκτη. Για χρόνια διαγράφει μια απόλυτα συνεπή πορεία στα ελληνικά παρκέ, έχοντας φορέσει τη φανέλα αρκετών ομάδων -μεταξύ των οποίων το Κορωπί, ο Πήγασος Κορίνθου και ο Φαίακας- ενώ ξεχώρισε ιδιαίτερα ως αρχηγός του Ιόνιου Κέρκυρας.

Στέφανος Νεδέλκος: Ποιος είναι ο νέος, δίμετρος σύντροφος της Σ. Χρηστίδου

Στο γήπεδο ξεχωρίζει για το πάθος, το δυναμικό του παιχνίδι και τον ηγετικό του χαρακτήρα.

Η αγάπη του για την καλή ζωή και τη φιλοξενία τον οδήγησε γρήγορα και στον στίβο της επιχειρηματικότητας. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία στον χώρο της εστίασης στην Κέρκυρα, διατηρώντας ατμοσφαιρικά μαγαζιά που αποτελούν σταθερό σημείο συνάντησης για ντόπιους αλλά και επισκέπτες του νησιού.

Χαμηλών τόνων, γοητευτικός και αθλητικός, προτιμά συνήθως να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Παρ' όλα αυτά, το όνομά του βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο των lifestyle ρεπορτάζ, καθώς η φημολογούμενη σχέση του με τη γνωστή παρουσιάστρια Σίσσυ Χρηστίδου κέντρισε το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης, κάνοντας πολλούς να αναζητήσουν περισσότερα στοιχεία για τον γοητευτικό επιχειρηματία που της έκλεψε την καρδιά.

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ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΕΔΕΛΚΟΣ
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ΣΙΣΣΥ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
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