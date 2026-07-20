Σβήγκος - Καλογεροπούλου: Ρομαντική Έξοδος Για Το Ζευγάρι

Ο Σταύρος Σβήγκος και η Γιολάντα Καλογεροπούλου είναι full in love και φαίνεται πως αυτές τις μέρες απολαμβάνουν το καλοκαίρι και τις ξέγνοιαστες στιγμές του.

Το αγαπημένο ζευγάρι, αυτή την περίοδο βρίσκεται στην Αθήνα, και πραγματοποίησε μία ρομαντική έξοδο σε παραθαλάσσιο εστιατόριο έχοντας θέα στο «πιάτο» το ηλιοβασίλεμα.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η όμορφη και ταλαντούχα ηθοποιός στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, oι δυο τους ποζάρουν χαμογελαστοί και αγκαλιασμένοι, ενώ σε ένα από τα στιγμιότυπα ο Σταύρος Σβήγκος τής δίνει ένα τρυφερό φιλί.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Γιολάντα έγραψε λιτά: «Επανένωση».

Δες την ανάρτηση:

Υπενθυμίζεται ότι η Γιολάντα Καλογεροπούλου και ο Σταύρος Σβήγκος δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην Αντίπαρο, περνώντας ένα μεγάλο μέρος του καλοκαιριού τους στο κυκλαδίτικο νησί. Οι δύο ηθοποιοί είναι μαζί εδώ και περίπου δύο χρόνια, γνωρίστηκαν μέσα από τον χώρο της υποκριτικής και έχουν επιλέξει να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, πραγματοποιώντας μόνο λίγες κοινές δημόσιες εμφανίσεις.

Ο Σταύρος Σβήγκος έχει αποκτήσει έναν γιο από προηγούμενη σχέση του, ενώ η σύντροφός του έχει επίσης μια κόρη με τον πρώην σύντροφό της.